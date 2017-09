გიორგი მარგველაშვილმა კარტოფილის უხვი მოსავალი აიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => kartofilis-mosavali [2] => aleqsandr-lukashenko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164422 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => kartofilis-mosavali [2] => aleqsandr-lukashenko ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164422 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => kartofilis-mosavali [2] => aleqsandr-lukashenko ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => kartofilis-mosavali [2] => aleqsandr-lukashenko ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164422) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19283,52,19282) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163957 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 12:06:00 [post_date_gmt] => 2017-09-15 08:06:00 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი, მოსწავლეებსა და სტუდენტებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავს. „გულითადად გილოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას. დღეიდან იწყება ცოდნის, ახალი გამოცდილების, ახალი მეგობრების შეძენის პროცესი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც დღეს პირველად შეაღო სკოლისა და უნივერსიტეტის კარი. "მჯერა, რომ თითოეული მათგანი, გაათმაგებული ენერგიითა და შემართებით შეუდგება ცოდნის გადაცემისა და დაუფლების პროცესს, რომელიც არსებითია საზოგადოების განვითარებისთვის. "სწორედ თითოეული მოქალაქის ინტელექტითა და შესაძლებლობების გამოყენებით უნდა ავაშენოთ ძლიერი ქვეყანა. "კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს შემდგომ საქმიანობაში,“ - ნათქვამია პრეზიდენტის მილოცვაში. [post_title] => პრეზიდენტის პრეროგატივაა, რა საკითხებს განიხილავს ოპოზიციასთან - არჩილ თალაკვაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidentis-prerogativaa-ra-sakitkhebs-ganikhilavs-opoziciastan-archil-talakvadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 11:43:53 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 07:43:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 163445 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-14 11:32:20 [post_date_gmt] => 2017-09-14 07:32:20 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი, გიორგი მარგველაშვილი, დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან დახურულ შეხვედრას გამართავს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის, გიორგი აბაშიშვილის, თქმით, ქვეყნის პირველი პირი დღეს ოპოზიციასთან საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით კონსენსუსის ყველა შესაძლებლობას განიხილავს. ”დღეს პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრაზე განვიხილავთ კონსენსუსის ყველა შესაძლებლობას, რომელიც შეიძლება, თან ახლდეს კონსტიტუციის მიღებას. თავისთავად, პრეზიდენტის მიერ მიღებულ ინიციატივაში კონსენსუსი უკვე დაშვებულია, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მეორე მოსმენით მიღებულ კანონს დავუმატოთ ძირითადი შეთანხმებული საკითხები. სწორედ ამ შეთანხმების შესაძლებლობებზე ვიმსჯელებთ პოლიტიკურ პარტიებთან, რათა საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს ერთიანი პოზიცია და არ მოხდეს ისე, რომ კონსტიტუცია მიღებულ იქნას მხოლოდ ერთი პარტიის გადაწყვეტილებით. ეს არის ბოლო შესაძლებლობა, ბოლო მცდელობა და ბოლო შეთავაზება მმართველი გუნდისთვის, რომ ნამდვილად არსებობს კონსენსუსის რესურსი,” - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. "მჯერა, რომ თითოეული მათგანი, გაათმაგებული ენერგიითა და შემართებით შეუდგება ცოდნის გადაცემისა და დაუფლების პროცესს, რომელიც არსებითია საზოგადოების განვითარებისთვის. "სწორედ თითოეული მოქალაქის ინტელექტითა და შესაძლებლობების გამოყენებით უნდა ავაშენოთ ძლიერი ქვეყანა. "კიდევ ერთხელ გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს შემდგომ საქმიანობაში,“ - ნათქვამია პრეზიდენტის მილოცვაში. 