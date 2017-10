გულის სიღრმემდე შემძრა ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ – გიორგი მარგველაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174157 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174157 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174157) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,20158) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174168 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-11 23:09:50 [post_date_gmt] => 2017-10-11 19:09:50 [post_content] => მსახიობი ლიკა ქავჟარაძე დღეს საღამოს, საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. უამრავი ადამიანი, მისი გარდაცვალების გამო, მწუხარებას გამოთქვამს . გიორგი მარგველაშვილი “გულის სიღრმემდე შემძრა ქართული კინოს ბრწყინვალე ვარსკვლავის, ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ,” https://www.facebook.com/PresidentMargvelashvili/photos/a.199818523519762.1073741832.197876463713968/835616593273282/?type=3 გიორგი კვირიკაშვილი: "ის მუდამ დარჩება ულამაზესი ქართველი ქალის სიმბოლოდ, რომელსაც დრო ვერ გაახუნებს" https://www.facebook.com/KvirikashviliOfficial/photos/a.197556243922741.1073741828.194997200845312/524680011210361/?type=3&theater პეტრე კოლხი: "სილამაზე არასდროს კვდება. ლიკა გარდაიცვალა, მაგრამ მარიტა ყველა ჩვენგანს გვამხელს მარადიულად..."; https://www.facebook.com/petre.kolxi/posts/1559167777467908?pnref=story ნინი ბადურაშვილი: "ყველა დროის ყველაზე ლამაზი ქართველი ქალი... ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მისი სული"; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179889055444577&set=a.109932312440262.11444.100002704820110&type=3&theater ნანუკა ჟორჟოლიანი" რომ დაბადებულიყო იქ, სადღაც შორს, საიდანაც მოკლე გზაა ჰოლივუდამდე, აღიარებდნენ მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქალად. იყო ყველაზე ლამაზი ქართველი. ტრაგიკული ლეგენდა, მარტო დასასრულით. მე ბედნიერი ვარ რომ მას ვიცნობდი! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155762418054350&set=a.10150249613529350.341894.826689349&type=3&theater ნიკა გვარამია: "ყველა დროის ყველაზე ლამაზი ქართველი ქალი წავიდა ამ ქვეყნიდან". https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870508379784156&set=a.359524337549232.1073741838.100004750055601&type=3&theater ნინო სურგულაძე: "ძალიან დიდი ტრაგედიაა!!! ღმერთო, როგორ მეწყინა"; https://www.facebook.com/nino.surguladze.75/posts/10155854107627188 გია როინიშვილი: "მშვენიერება გარდაიცვალა..... ვუსამძიმრებ საქართველოს"; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=918222521686547&set=a.119398201568987.22550.100004964230240&type=3&theater ნინო ნადირაძე "საქართველო ყველაზე ლამაზმა ქალმა დატოვა"; https://www.facebook.com/nadiradzekuzanova/posts/10209908472257361?pnref=story ია ფარულავა: "მშვიდობით ღვთაებრივო სილმაზავ ...სიტყვები არ მყოფნის" https://www.facebook.com/ia.parulava.7/posts/10211737639131275?pnref=story ნიკა რურუა "ლიკა ქავჟარაძე, ღვთიურად ლამაზო. არასდროს დაგივიწყებენ და ესაა უკვდავება". https://www.facebook.com/nika.rurua.9/posts/1735981836473679?pnref=story ლაშა ბერულავა: ნაზი, როგორც ნიავი, ვერხვში შეხიზნული. მართლაც , პირმეტყველი სამოთხე იყო მარიტა! https://www.facebook.com/LashaBerula/posts/1875496005809045 დიკო ჯოჯუა: არაამქვეყნიურმა სილამაზემ დატოვა ეს ქვეყანა https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210315722065566&set=a.1049947965077.2011303.1117055152&type=3&theater მაკა რაზმაძე: მხოლოდ ,,ყველაზე ლამაზი ქალის,, წოდება ძალიან ცოტაა მისთვის.ჩვენი ეპოქის და ჩვენი ქვეყნის სახე იყო მთლიანად. ,,ნატვრის ხის,, მარიტამ ყველას ,თითოეულ ჩვენგანს საკუთარი თავი დაგვანახა მასში https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1687194781313485&set=a.670233313009642.1073741832.100000689373100&type=3&theater ირაკლი ღლონტი: " მართლაც საიდან მოდის სილამაზე?ან სად მიდის?სად იკარგება, თუ დროებით მიეფარება? ვინ იცის?! " ... გიორგი ლეონიძე - "ნატვრის ხე". მადლობა და ნახვამდის ლიკა https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2022591268021565&set=a.1434440936836604.1073741829.100008121331316&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2022591268021565&set=a.1434440936836604.1073741829.100008121331316&type=3&theater ირინა სარიშვილი: მანამდე ტელევიზიით მყავდა ნანახი ფილმში და ეს მეათასედიც არ იყო იმ სილამაზის რაც ჩემგან სულ ნახევარ მეტრში ანათებდა. https://www.facebook.com/irina.sarishvili.98/posts/773510396154180?pnref=story [post_title] => რას წერენ ცნობილი ადამიანები ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-weren-cnobili-adamianebi-lika-qavdjaradzis-gardacvalebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 01:51:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 21:51:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174168 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174150 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 21:50:05 [post_date_gmt] => 2017-10-11 17:50:05 [post_content] => აბაშიძის ქუჩაზე მსახიობ ლიკა ქავჟარაძის საცხოვრებელ სახლთან მისი მეგობრები იკრიბებიან. როგორც გარდაცვლილი მსახიობის სახლიდან გამოსვლის შემდეგ ლიკა ქავჟარაძის მეგობარმა, ზაზა კოლელიშვილმა, განაცხადა, ლიკა ქავჟარაძე გარდაცვალების მომენტში სახლში მარტო იმყოფებოდა. მისივე თქმით, ის გამოფენის მოწყობას გეგმავდა. ზაზა კოლელიშვილის აზრით, მსახიობს არ ჰქონდა რაიმე მიზეზი, რაც სუიციდისკენ უბიძგებდა. „გარდაცვალების მომენტში, როგორც მე ვიცი, ის მარტო იმყოფებოდა სახლში. მისმა ახლობელმა დარეკა პოლიციაში, რადგან ალბათ ის არ პასუხობდა ზარებს. ახლაც გაოგნებული ვარ. ეს არის მოულოდნელი და თავზარდამცემი ამბავი,“ - განაცხადა ზაზა კოლელიშვილმა. [post_title] => ზაზა კოლელიშვილისთვის ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალება მოულოდნელი აღმოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaza-kolelishvilistvis-lika-qavdjaradzis-gardacvaleba-moulodneli-aghmochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 22:10:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 18:10:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174136 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-11 20:37:09 [post_date_gmt] => 2017-10-11 16:37:09 [post_content] => მსახიობი ლიკა ქავჟარაძე საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში აღნიშნეს, გამოძიება 115-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ლიკა ქავჟარაძე ცნობილი კინომსახიობია, რომელსაც მაყურებელი კარგად იცნობს, ფილმიდან "ნატვრის ხე". მსახიობს 26 ოქტომბერს 58 წელი უსრულდებოდა. ის 1959 წელს არის დაბადებული. [post_title] => მსახიობი ლიკა ქავჟარაძე გარდაცვლილი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msakhiobi-lika-qavdjaradze-gardacvlili-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 20:43:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 16:43:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174136 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174168 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-11 23:09:50 [post_date_gmt] => 2017-10-11 19:09:50 [post_content] => მსახიობი ლიკა ქავჟარაძე დღეს საღამოს, საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. უამრავი ადამიანი, მისი გარდაცვალების გამო, მწუხარებას გამოთქვამს . გიორგი მარგველაშვილი “გულის სიღრმემდე შემძრა ქართული კინოს ბრწყინვალე ვარსკვლავის, ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებამ,” https://www.facebook.com/PresidentMargvelashvili/photos/a.199818523519762.1073741832.197876463713968/835616593273282/?type=3 გიორგი კვირიკაშვილი: "ის მუდამ დარჩება ულამაზესი ქართველი ქალის სიმბოლოდ, რომელსაც დრო ვერ გაახუნებს" https://www.facebook.com/KvirikashviliOfficial/photos/a.197556243922741.1073741828.194997200845312/524680011210361/?type=3&theater პეტრე კოლხი: "სილამაზე არასდროს კვდება. ლიკა გარდაიცვალა, მაგრამ მარიტა ყველა ჩვენგანს გვამხელს მარადიულად..."; https://www.facebook.com/petre.kolxi/posts/1559167777467908?pnref=story ნინი ბადურაშვილი: "ყველა დროის ყველაზე ლამაზი ქართველი ქალი... ღმერთმა ნათელში ამყოფოს მისი სული"; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1179889055444577&set=a.109932312440262.11444.100002704820110&type=3&theater ნანუკა ჟორჟოლიანი" რომ დაბადებულიყო იქ, სადღაც შორს, საიდანაც მოკლე გზაა ჰოლივუდამდე, აღიარებდნენ მსოფლიოში ყველაზე ლამაზ ქალად. იყო ყველაზე ლამაზი ქართველი. ტრაგიკული ლეგენდა, მარტო დასასრულით. მე ბედნიერი ვარ რომ მას ვიცნობდი! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155762418054350&set=a.10150249613529350.341894.826689349&type=3&theater ნიკა გვარამია: "ყველა დროის ყველაზე ლამაზი ქართველი ქალი წავიდა ამ ქვეყნიდან". https://www.facebook.com/photo.php?fbid=870508379784156&set=a.359524337549232.1073741838.100004750055601&type=3&theater ნინო სურგულაძე: "ძალიან დიდი ტრაგედიაა!!! ღმერთო, როგორ მეწყინა"; https://www.facebook.com/nino.surguladze.75/posts/10155854107627188 გია როინიშვილი: "მშვენიერება გარდაიცვალა..... ვუსამძიმრებ საქართველოს"; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=918222521686547&set=a.119398201568987.22550.100004964230240&type=3&theater ნინო ნადირაძე "საქართველო ყველაზე ლამაზმა ქალმა დატოვა"; https://www.facebook.com/nadiradzekuzanova/posts/10209908472257361?pnref=story ია ფარულავა: "მშვიდობით ღვთაებრივო სილმაზავ ...სიტყვები არ მყოფნის" https://www.facebook.com/ia.parulava.7/posts/10211737639131275?pnref=story ნიკა რურუა "ლიკა ქავჟარაძე, ღვთიურად ლამაზო. არასდროს დაგივიწყებენ და ესაა უკვდავება". https://www.facebook.com/nika.rurua.9/posts/1735981836473679?pnref=story ლაშა ბერულავა: ნაზი, როგორც ნიავი, ვერხვში შეხიზნული. მართლაც , პირმეტყველი სამოთხე იყო მარიტა! https://www.facebook.com/LashaBerula/posts/1875496005809045 დიკო ჯოჯუა: არაამქვეყნიურმა სილამაზემ დატოვა ეს ქვეყანა https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210315722065566&set=a.1049947965077.2011303.1117055152&type=3&theater მაკა რაზმაძე: მხოლოდ ,,ყველაზე ლამაზი ქალის,, წოდება ძალიან ცოტაა მისთვის.ჩვენი ეპოქის და ჩვენი ქვეყნის სახე იყო მთლიანად. ,,ნატვრის ხის,, მარიტამ ყველას ,თითოეულ ჩვენგანს საკუთარი თავი დაგვანახა მასში https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1687194781313485&set=a.670233313009642.1073741832.100000689373100&type=3&theater ირაკლი ღლონტი: " მართლაც საიდან მოდის სილამაზე?ან სად მიდის?სად იკარგება, თუ დროებით მიეფარება? ვინ იცის?! " ... გიორგი ლეონიძე - "ნატვრის ხე". მადლობა და ნახვამდის ლიკა https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2022591268021565&set=a.1434440936836604.1073741829.100008121331316&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2022591268021565&set=a.1434440936836604.1073741829.100008121331316&type=3&theater ირინა სარიშვილი: მანამდე ტელევიზიით მყავდა ნანახი ფილმში და ეს მეათასედიც არ იყო იმ სილამაზის რაც ჩემგან სულ ნახევარ მეტრში ანათებდა. https://www.facebook.com/irina.sarishvili.98/posts/773510396154180?pnref=story [post_title] => რას წერენ ცნობილი ადამიანები ლიკა ქავჟარაძის გარდაცვალებაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-weren-cnobili-adamianebi-lika-qavdjaradzis-gardacvalebaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 01:51:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 21:51:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174168 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 363 [max_num_pages] => 121 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f244cc30de345aba5c1ba51f6bb6a3d3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )