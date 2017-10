გურიაში პირველი თოვლი მოვიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guria [1] => bakhmaro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170373 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => guria [1] => bakhmaro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170373 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 747 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => guria [1] => bakhmaro ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => guria [1] => bakhmaro ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170373) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3729,747) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159651 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-04 13:01:25 [post_date_gmt] => 2017-09-04 09:01:25 [post_content] => სოციალურ ქსელში ვრცელდება ფოტოები, რომლებიც გურიასა და სამეგრელოშია გადაღებული. ერთგან, კერძოდ, გურიაში, ფოტოებზე გამოსახულია სიმინდის მოსავალს შესეული ხოჭო, აზიური ფაროსანა, რომელიც მოწეულ მოსავალს ანადგურებს და საკვებად უვარგისს ხდის. სოციალური ქსელის მომხმარებელი, მაკა მორჩილაძე წერს: „ფაროსანა გურიაში თხილებიდან ყანაში, რა გველოდება მომავალში? შიმშილობა და ახალი პარაზიტის გავრცელება კიდე, უპატრონო ქვეყანაში ვცხოვრობთ“. როგორც ფოტოების ავტორი წერს, ხელისუფლებამ ზომები დაგვიანებით მიიღო - „მთავრობის ბრალია, აბა, ბუზის საკლავით სანამდე ვსდიო ამ პარაზიტებს, დაგვიანებით რო შეწამლეს და ისიც იმდენ წყალს ასხამენ, წამალს ძალაც არა აქვს, ვისი ბრალია?“. მეორე ფოტოზე, რომელიც სამეგრელოს სოფელ კახათში მცხოვრებ ალიკა კუპრავას ეკუთვნის, გოგრაზე შესეული უამრავი ხოჭოა გადაღებული. ფოტოს ავტორი აღნიშნავს: „ერთხელ მეც დავდებ. ჩემს ეზოშია გადაღებული. დარწმუნებული ვარ, ასეთი გოგრა ნანახიც არ გაქვთ, არა თუ გასინჯული, ვყიდი!“. შოკისმომგვრელი ფოტოები სამეგრელოსა და გურიიდან - როგორ შეესია აზიური ფაროსანა მოსავალს ურეკისა და შეკვეთილისთვის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი 155 000 ლარს შეადგენს, - ამის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ. მათივე ცნობით, 23 აგვისტოს მომხდარი ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად, ურეკისა და ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულებში წაქცეულია ხეები, კერძო და მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს გადახდილი აქვთ სახურავები, დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები, გარე განათების კონსტრუქციები, ფიზიკური პირების საკუთრებაში არსებული ავტომობილები და კომერციული ფართები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციითვე, სტიქიის ზონაში გურიის ახლადდანიშნული გუბერნატორი მერაბ ჭანუყვაძე იმყოფებოდა. გუბერნატორი ურეკსა და შეკვეთილში მიმდინარე გაწმენდით სამუშაოებსაც დაესწრო.

გურიას 155 000 ლარის ზარალი მიადგა ქობულეთი-გურიის ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე დღეს დილით ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ერთმანეთს ორი მიკროავტობუსი შეეჯახა. ავარიის შედეგად 28 მგზავრი დაშავდა. ისინი ქობულეთში სხვადასხვა საავადმყოფოში არიან გადაყვანილი. ოთხი მათგანი რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ტრასპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია.

ავარია ქობულეთი-გურიის გზაზე: დაშავებულია 28 მგზავრი [gallery link="file" ids="159654,159655,159656,159657,159658,159653"] [post_title] => შოკისმომგვრელი ფოტოები სამეგრელოსა და გურიიდან - როგორ შეესია აზიური ფაროსანა მოსავალს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shokismomgvreli-fotoebi-samegrelosa-da-guriidan-rogor-sheesia-aziuri-farosana-mosavals [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 16:29:58 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 12:29:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159651 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f526748861b9dfcdb8782dcc1cc4d832 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )