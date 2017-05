ირაკლი კობახიძემ რეგიონებში გამართული საყოველთაო-სახალხო განხილვები შეაჯამა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130684 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130684 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7786 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => irakli-kobakhidze [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130684) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,7786,15005,15664,9276) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130688 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 21:13:35 [post_date_gmt] => 2017-05-14 17:13:35 [post_content] => „მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ“, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავში, კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჟურნალისტებთან საუბრისას, ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მიწის საკითხთან დაკავშირებით, საქართველოს კონსტიტუციას შესაბამისი ჩანაწერი ემატება. ამასთან, მზადდება სპეციალური კანონიც. „დღესაც შედგა ძალიან საინტერესო განხილვა, ფართო საზოგადოებასთან - უკვე რუსთავში. დაისვა უამრავი კითხვა, მათ შორის, კრიტიკული კითხვები. იყო უამრავი საკითხი, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, საზოგადოებას. თქვენ აღნიშნეთ მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. შესაბამისი ჩანაწერი ემატება საქართველოს კონსტიტუციასაც და გარდა ამისა, მზადდება სპეციალური კანონი, რომლითაც მოხდება ამ საკითხის რეგლამენტაცია, ისე, რომ იყოს დაცული ჩვენი როგორც ეკონომიკური ინტერესები, ისე ეროვნული, სუვერენული ინტერესები“, - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. "მიწის გასხვისებაზე სპეციალური კანონი მზადდება" ირაკლი კობახიძე: "ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული"

ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საქმე სათანადოდ იქნას გამოძიებული,- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ გენერალურ აუდიტორზე ლაშა თორდიაზე მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე კომენტირებისას განაცხადა. „ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი. რაც შეეხება საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ესეც შეგვიძლია ჩვენ განვიხილოთ, მითუმეტეს, აუდიტის სამსახურს განსაკუთრებული კავშირი აქვს საქართველოს პარლამენტთან. ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში გვექნება კონსულტაციები. პირველ რიგში, უნდა დაველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას და ამის შემდეგ, უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ, თუნდაც კომისიის მიზანშეწონილობის თაობაზე", -აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. ირაკლი კობახიძე: NDI-მ ნდობა ვერ მოიპოვა

„სამწუხაროდ, დღემდე ვერ მოიპოვა ნდობა იმ კვლევებმა რომელიც ტარდება კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ", - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის შედეგების შესახებ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, უნდობლობის მიზეზი კვლევის შედეგებსა და ქვეყანაში არსებულ რეალობას შორის რადიკალური სხვაობაა. „ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე განცხადებებს კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) კვლევასთან დაკავშირებით და აქაც შეგვიძლია იგივე განცხადება გავაკეთოთ, სამწუხაროდ, დღემდე ვერ მოიპოვა ნდობა იმ კვლევებმა რომელიც ტარდება CRRC-ის მიერ და ამის მთავარი მიზეზი არის რადიკალური აცდენა მათ შედეგებსა და იმ რეალობას შორის, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში. მათ შორის, გახსოვთ, რომ საარჩევნო კუთხითაც არის მუდმივად აცდენილი ეს კვლევები იმ რეალობას, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. „მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ", - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავში, კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჟურნალისტებთან საუბრისას, ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მიწის საკითხთან დაკავშირებით, საქართველოს კონსტიტუციას შესაბამისი ჩანაწერი ემატება. ამასთან, მზადდება სპეციალური კანონიც. „დღესაც შედგა ძალიან საინტერესო განხილვა, ფართო საზოგადოებასთან - უკვე რუსთავში. დაისვა უამრავი კითხვა, მათ შორის, კრიტიკული კითხვები. იყო უამრავი საკითხი, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას, საზოგადოებას. თქვენ აღნიშნეთ მიწის საკითხი - ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი, რაზეც ჩვენ ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. შესაბამისი ჩანაწერი ემატება საქართველოს კონსტიტუციასაც და გარდა ამისა, მზადდება სპეციალური კანონი, რომლითაც მოხდება ამ საკითხის რეგლამენტაცია, ისე, რომ იყოს დაცული ჩვენი როგორც ეკონომიკური ინტერესები, ისე ეროვნული, სუვერენული ინტერესები", - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ.

"მიწის გასხვისებაზე სპეციალური კანონი მზადდება"