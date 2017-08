ირმა ინაშვილი თბილისის მერობის ერთ-ერთ კანდიდატად განიხილება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => patriotta-aliansi [2] => merobis-kandidati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153464 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => patriotta-aliansi [2] => merobis-kandidati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153464 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1153 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => patriotta-aliansi [2] => merobis-kandidati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => patriotta-aliansi [2] => merobis-kandidati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153464) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1153,14784,1388) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151983 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-08 11:47:13 [post_date_gmt] => 2017-08-08 07:47:13 [post_content] => "ჩვენ ვემიჯნებით მოსკოვში „პატრიოტთა ალიანსის“ ვიზიტს," - ეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ დღეს ჯურნალისტებთან საუბრისას მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გააკეთა, სადაც მან, მმართველი გუნდის წევრებთან ერთად, 2008 წლის ომში დაღუპულებს პატივი მიაგო. პარლამენტის თავმდჯომარემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ფრაქცია ”საქართველოს პატრიოტების” წევრების მოსკოვში ვიზიტს და სახელმწიფო სათათბიროში გამართულ შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტთან არანაირი კავშირი არა აქვს და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მმართველი გუნდი ამ ვიზიტს ემიჯნება. ”ეს არ იყო არც ფრაქციის ვიზიტი, ან რაიმე სხვა საპარლამენტო ფორმატით გამართული ვიზიტი. ეს იყო წმინდა პარტიული ვიზიტი. ჩვენ ვემიჯნებით ასეთ ვიზიტებს, რომელიც ჩვენი სახელმწიფოს და ხელისუფლების საერთო სტრატეგიას არ შეესაბამება,” - აცხადებს კობახიძე. ჩვენ ვემიჯნებით მოსკოვში „პატრიოტთა ალიანსის" ვიზიტს - ირაკლი კობახიძე

ყოფილმა პატიმარმა თეა სირაძემ, რომელიც პრეზიდენტმა ივლისის დასაწყისში შეიწყალა, მუშაობა საქართველოს პარლამენტში დაიწყო, ვიცე-სპიკერის, ირმა ინაშვილის აპარატში. ფოტოს და ინფორმაციას „ფეისბუქზე" ირმა ინაშვილი ავრცელებს. „2017 წლის 31 ივლისი. თეა სირაძის ახალი სამსახური- საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერის აპარატი," - წერს ინაშვილი. 37 წლის თეა სირაძე, კიკბოქსინგში საქართველოს სამგზის ჩემპიონია, ის 4 შვილის დედაა. სირაძე 2010 წელს თბილისში დააკავეს. მას პროკურატურა ადამიანის გატაცებაში, ფულის გამოძალვასა და ხულიგნობაში ედავებოდა. სასამართლომ თეა სირაძე წარდგენილ ბრალდებებში დამნაშავედ ცნო და სასჯელთა შეკრებითობის პრინციპით 28 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. "დედიკო სხვა პატიმრების უფლებებს დაიცავს" - თეა სირაძემ პარლამენტში დაიწყო მუშაობა

„პატრიოტთა ალიანსის" ანალიტიკური სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი ლატარია, ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი ლომიას მოტაცებასა და წამებაში ადანაშაულებს. ლატარიას თქმით, ის 9 თვის წინ მოიტაცეს და მას შემდეგ აშანტაჟებდნენ. როგორც ის ყვება, მოტაცებაში პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი ლომაია ფიგურირებს. ირაკლი ლატარიას თქმით, ამ დროის განმავლობაში, მან ეს ყველაფერი მხოლოდ იმის გამო დამალა, რომ ორსულ ცოლს არ ენერვიულა. დღეს ირაკლი ლატარიამ პროკურატურაში განცხადება შეიტანა. ის დაკითხვაზე უკვე დაიბარეს. "მე, მომიტაცა და სასიკვდილოდ მაწამა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციის თავმჯდომარემ გიორგი ლომიამ, ასევე შსს-ს (ასე გამეცნო) თანამშრომელმა ჩემმა უბნელმა კენკებაშვილმა და კიდევ ორმა უცხო ადამიანმა (მე შემიძლია ორივე ამოვიცნო). ჩემი წამება, გადატეცა გადაიღეს კამერით, ზუსტად ისე, როგორც აკეთებდა მეგიზ ქარდავა და ნაციონალური მოძრაობა. მე, მქონდა ტვინის შერყევა, მე არავის ეგონა რომ გადავრჩებოდი, მე ვიყავი მათი ხელიდან მკვდარი!!! (გამიტაცეს საკუთარი სახლიდან, მიმიყვანეს ოფისში, დამაბეს სკამზე, რამდენიმე საათი მცემდნენ კონდახებით, მაწამებდნენ, წყალიც კი არ დამალევინეს, როდესაც გონება დავკარგე, მხოლოდ შემდეგ ცოტახანი შემეშვნენ ...... ) ეს მოკლედ, რაც მოდა ზუსტად ვიცი, ახლა დაიწყებს ლომია და მისი ,,სასტავი" ჩემს წინააღმდეგ კამპანიების წამოწევას. არ გამოვრიცხავ დაიწყონ შანტაჟი, როგორც ადრე იყო, (დააყენე თორემ შენს სექს ვიდეობეს ავტვირთავთო, რაზეც მე ვიცინე და მიდით ატვირთეთთქო და იმის მერე გაჩუმდნენ). ეგ ის ლომიაა, რომელმაც 2006 წელში, როდესაც მე ვმუშაობდი მერიაში, კამერები დამიყენა, იყო ჭიაბერაშვილის კადრი, მანამდე კი - მერაბიშვილის ზონდერი. მე არ მაინტერესებს ალიანსის ლომია ვინ იყო, მაგრამ ეგ ის ლომიაა, რომელმაც შვილის მოკვლით დამემუქრა. მე მყავს 1 დღის ელენე და იმის თავს გეფიცებით, თუ რაიმეს ვამატებდე, რამდენი რამე კიდევ არ მითქვამს, რომელსაც ვეტყვი მხოლოდ პროკურატურას!!! ამ ყველაფერს მე ვაკეთებ თქვენი შვილების გამო, თორემ ჩემს შვილებს არ ვიცი მაგათგან რა ემუქრება", - დაპოსტა ლატარიამ. პატრიოტთა ალიანსის პარტიის თავმჯდომარე ირმა ინაშვილმა ლატარიას ბრადებებს ცილისწამება უწოდა. მისი თქმით, ლატარია მარტო არ მოქმედებს და მის უკან სხვა ინტერესებია. "მთელი ღამის განმავლობაში მოთმინებით ვკითხულობდი ჩვენი პარტიის ანალიტიკური პროექტის ყოფილი თანამშრომლის (ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა, ვიდრე პროექტი დაიხურებოდა) ირაკლი ლატარიას კომენტარებს. მეგონა, რომ ცხოვრებაში ბევრი რამ მქონდა ნანახი და მოსმენილი... მეგონა, რომ წლების მანძილზე გადატანილი უამრავი ცილისწამების შემდეგ, ვეღარაფერი გამაკვირვებდა და მატკენდა გულს, მაგრამ ეს ყველაფერი გუშინდელ დღემდე მეგონა... ჩემთვის სრულიად აუხსნელი და გაუგებარია, თუ ლატარიას ვინმე შვილის მოკვლით ემუქრებოდა.... თუ ემუქრებოდნენ გაუპატიურებით... მეუღლის სიცოცხლის ხელყოფით...კიდევ ათასი უბედურებით, რაც უსინდისო ცილისწამებაა... ამ 9 თვის განმავლობაში ეს მე მაინც რატომ არ მითხრა... მე ხომ საკუთარი შვილის ნათლიობა მანდო?!... ამ შვილის უსაფრთხოება რატომ ვეღარ მანდო, როგორც ქალს... როგორც ორი შვილის დედას... როგორც მის მეჯვარეს... როგორც მისი შვილის მომავალ ნათლიას?!... რა გულმა მოუთმინა, რომ ყველა მისმა მეგობარმა იცოდა, თურმე, რომ შიშში ცხოვრობდა და ეს შიში მე არ გამანდო?! ეს ერთი, მთავარი კითხვა, რაც მე მაწუხებს და მაფიქრებინებს: ირაკლი ლატარია არაა დამოუკიდებელი ამ ქმედებაში. ადგილი აქვს პოლიტიკურ დაკვეთას. ირაკლი ლატარიას აქეზებენ და აქეზებს ხელისუფლების რომელიღაცა ქვედა რგოლი, რომელიც არაა ჭკვიანი. მუქარასთან, მისი ოჯახის ფიზიკურ განადგურებასთან დაკავშირებული განცხადებებიდან გამომდინარე, რაც ვიმეორებ, სრულიად გამორიცხულია ჩვენგან, ირაკლი ლატარია, რომელსაც კარგად ვიცნობ, ამ წუთებში არ ტოვებს ფსიქიკურად გაწონასწორებული ადამიანის შთაბეჭდილებას. მე ვპირდები ლატარიას, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ჩვენგან არასდროს დაემუქრება და არც დამუქრებია... და მე ვიქნები პირველი, ვინც მას და მის ოჯახს დაიცავს. ამასთან, მე ვპირდები ირაკლი ლატარიას, რომ აქტიურად ვიმოქმედებთ სამართლებრივად, ვითანამშრომლებთ გამოძიებასთან... ჩვენი მხრიდანაც მივმართავთ პროკურატურას. სწორედ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, სხვა კომენტარს ჯერ არ გავაკეთებ. P.S. გუშინ სოციალურ ქსელში დაიდო ირაკლი ლატარიას უცნაური პოსტი, რომ მას საუკეთესო ძმაკაცები ჰყავს და ყველა სხვა ადამიანის ძმაკაცი უცენზურო სიტყვით იყო მოხსენიებული. ეს პოსტი ირაკლიმ მოგვიანებით წაშალა და ამ არც თუ ადეკვატური პოსტის შემდეგ, დაიწყო კომენტარების წერა, რომ მას და მის ოჯახს 9 თვის მანძილზე სიცოცხლის ხელყოფით ემუქრებოდნენ. ეს არ ჰგავს ირაკლი ლატარიას. ეს არ ჰგავს მოცემულობას, რომ ის მარტო მოქმედებს...ეს არ ჰგავს ზნეობრივ საქციელს, თუნდაც იმიტომ, რომ... ვიდრე ასეთი პოსტის გამოქვეყნებას გადაწყვეტდა, თავისუფლად შეეძლო ჩემთვის ეთქვა, რომ N- დანაშაულის დაფარვას აღარ აპირებს... პირდაპირ სოციალური ქსელიდან რომ არ დამლაპარაკებოდა. და ბოლოს, ვინც ლომიასა და მერაბიშვილის რაღაცა გაუგებარ კავშირზე ლაპარაკობთ, ყველას მოგიწოდებთ სინდისს მოუხმოთ. არავითარი კავშირი ლომიას მერაბიშვილთან არ ჰქონია. სწორედ ლომიას წყალობით ზის მერაბიშვილი იქ, სადაც ახლა ზის...", - დაწერა ფეისბუქზე ირმა ინაშვილმა. "მე მომიტაცა და სასიკვდილოდ მაწამა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ფრაქციის თავმჯდომარემ" 