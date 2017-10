ირმა ინაშვილმა ბიძინა ივანიშვილის სახლთან ბრიფინგი გამართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => patriotta-aliansi [2] => irma-ivanishvili [3] => brifingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176533 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => patriotta-aliansi [2] => irma-ivanishvili [3] => brifingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176533 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => ლიკა ქავჟარაძის სამოქალაქო პანაშვიდზე, ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად მივიდა. მსახიობი ლიკა ქავჟარაძის სამოქალაქო პანაშვიდი ვაკის სამების ტაძარში მიმდინარეობს. ივანიშვილს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ტაძარში იმყოფებიან მსახიობის კოლეგები, მეგობრები და ახლობლები. კინოვარსკვლავს ვაკის სასაფლაოზე, დედის გვერდით დაკრძალავენ. მსახიობი 1959 წლის 26 ოქტომბერს დაიბადა. პროფესიით მუსიკოსს 1972 წლიდან იღებდნენ მხატვრულ კინოში. შესრულებული აქვს 20-ზე მეტი როლი. ლიკა ქავჟარაძე აბაშიძის ქუჩაზე, თავის საცხოვრებელ სახლში 11 ოქტომბერს , 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა [post_title] => ბიძინა ივანიშვილმა ლიკა ქავჟარაძის ოჯახს მიუსამძიმრა

თბილისში, პარლამენტის წინ "პატრიოტთა ალიანსის" კრწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატმა აქცია გამართა.პარტიის კრწანისის მაჟორიტარობის კანდიდატი ხელისუფლებას უყურადღებობასა და ადამიანის უფლებების დარღვევაში ადანაშაულებს. თამარ ბოყოველის თქით, მისი თანაპარტიელები უკვე 28-ე დღეა შიმშლილობენ, თუმცა ხელისუფლება მათი მოთხოვნებით არ ინტერესდება და ყურადღებას არ აქცევს. აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, რომ მოწები არ გაიყიდოს და არ გაიცეს იჯარით უცხოელებზე. კონსტიტუციაში ჩაიწეროს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანა, გაუქმდეს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა, დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი სოხუმთან, ცხინვალთან, მოსკოვთან, საბანკო და მიკროსაფინანსო სესხების ზედა ზღვარი განისაზღვროს წლიური 6-8-10 % ით. პატრიოტთა ალიანსმა პარლამენტთან აქცია გამართა

„ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" თბილისის მერობის კანდიდატი ლაგუნა ვერეს ტერიტორიის სახელმწიფოსთვის დაბრუნებას ითხოვს. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც ტერიტორია ბიძინა ივანიშვილმა შეისყიდა, ნაგვის ბუდედ იქცა. „თაობები გაიზარდა ლაგუნა ვერეზე და ეს იყო გარკვეულად სიმბოლო ჩვენი ქალაქის. შეისყიდა და რა მივიღეთ? წლებია, თბილისის ცენტრში არის ნაგვის ბუდე," - განაცხადა ზალიკო უდუმაშვილმა. ლაგუნა ვერე ივანიშვილმა შეისყიდა და რა მივიღეთ? - ნაგვის ბუდე - ზაალ უდუმაშვილი