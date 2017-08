ისრაელში სიკვდილით დასჯის კანონპროექტი მოამზადეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => israeli [1] => sikvdilit-dasja [2] => teroristebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151688 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => israeli [1] => sikvdilit-dasja [2] => teroristebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151688 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 813 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => israeli [1] => sikvdilit-dasja [2] => teroristebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => israeli [1] => sikvdilit-dasja [2] => teroristebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151688) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (813,2150,6992) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149078 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-25 17:02:28 [post_date_gmt] => 2017-07-25 13:02:28 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ისრაელის სახელმწიფოს ქნესეთის თავმჯდომარეს იული ედელშტეინს შეხვდა. მხარეებმა წარმატებულ ორმხრივ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ვითარდება. ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის არსებულ 25-წლიან დიპლომატიურ ურთიერთობებს და მრავალსაუკუნოვან მეგობრობას. გიორგი კვირიკაშვილმა და იული ედელშტეინმა ასევე დადებითად შეაფასეს საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს საკანონმდებლო ორგანოებს შორის არსებული პარტნიორობა და მეგობრობის ჯგუფების აქტიური საქმიანობა. შეხვედრისას, ყურადღება დაეთმო მთელი რიგი მიმართულებებით საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს. პრემიერ-მინისტრმა ქნესეთის თავმჯდომარეს ქვეყანაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები გააცნო. აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურის ვიზიტი, ისევე როგორც ბოლო პერიოდის მაღალი დონის ორმხრივი ვიზიტები, დამატებით იმპულსს მისცემს ორ ქვეყანას შორის არსებული მეგობრობის გაღრმავებას. დღესვე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისრაელის სახელმწიფოს ქნესეთში, შეხვედრა გამართა ოპოზიციის ლიდერ ისააკ ჰერცოგთან. საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში საქართველო-ისრაელის აქტიურ თანამშრომლობას და ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის არსებულ ინტენსიურ ურთიერთობებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ქნესეთში, სამშობლოსთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო, ასევე - საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისრაელის ქნესეთის თავმჯდომარეს შეხვდა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 24-25 ივლისს, ოფიციალური ვიზიტით ისრაელს ეწვევა. ოფიციალურ ვიზიტს საქართველოს მთავრობის მეთაური ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან პირისპირ შეხვედრით დაიწყებს, რის შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივი განცხადებები გაკეთდება. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტ რუვენ რივლინსა და ქნესეთის თავმჯდომარე იული ედელშტეინთან, ასევე - ქნესეთის ოპოზიციის ლიდერთან ისააკ ჰერცოგთან. პრ ემიერი აგრეთვე შეხვედრებს გამართავს პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქთან თეოფილოს III-თან და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პატივს მიაგებს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას, ასევე - ეწვევა იერუსალიმის ჯვრის მონასტერს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე იმყოფებიან. გიორგი კვირიკაშვილი დღეს ისრაელს ეწვევა

საუდის არაბეთში ექვსი ადამიანი მკვლელობისა და ნარკოდანაშაულისთვის სიკვდილით დასაჯეს. ეს რიცხვი 2017 წლის დასაწყისიდან 44-ეა. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, პაკისტანელი მამაკაცი ნარკოტრეფიკისთვის, ხოლო 5 საუდელი მკვლელობისთვის დაისაჯა. ტერორის, მკვლელობის, გაუპატიურების, შეიარაღებული ყაჩაღობისა და ნარკოტრაფიკის დანაშაულისთვის სიკვდილით დასჯის კუთხით საუდის არაბეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა. 2014 წელს, საუდის არაბეთმა 158 ადამიანი სიკვდილით დასაჯა, გასულ წელს კი ეს რიცხვი მცირედით შეიცვალა და 153 შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს საუდის არაბეთში დაღუპულთა 41% არაძალადობრივი ქმედებებისთვის აღესრულა, როგორიცაა პოლიტიკურ საპროტესტო აქციაზე დასწრება. ანალიზის მიხედვით, ნავთობით მდიდარ ქვეყანაში ნარკოტიკული დანაშაულისთვის სიკვდილით დასჯილთაგან სულ მცირე 23% პაკისტანელია. 2017 წლის მაისში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ვიზიტის შემდეგ, საუდის კრიმინალურმა სასამართლომ რამდენიმე სასიკვდილო განაჩენი პროტესტის ნიშნად დააკმაყოფილა, მათ შორის შშმ უნგრელი მუნირ ადამის შემთხვევაც. გაეროს ექსპერტებმა საუდის არაბეთს მოუწოდეს, ბოლო მოეღოს არაძალადობრივი დანაშაულისთვის სიკვდილის დასჯას, თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ სიკვდილით დასჯა დამნაშავეთათვის სასარგებლო სასჯელია. საუდის არაბეთში 6 ადამიანი სიკვდილით დასაჯეს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ისრაელის სახელმწიფოს ქნესეთის თავმჯდომარეს იული ედელშტეინს შეხვდა. მხარეებმა წარმატებულ ორმხრივ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად ვითარდება. ხაზი გაესვა ორ ქვეყანას შორის არსებულ 25-წლიან დიპლომატიურ ურთიერთობებს და მრავალსაუკუნოვან მეგობრობას. გიორგი კვირიკაშვილმა და იული ედელშტეინმა ასევე დადებითად შეაფასეს საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს საკანონმდებლო ორგანოებს შორის არსებული პარტნიორობა და მეგობრობის ჯგუფების აქტიური საქმიანობა. შეხვედრისას, ყურადღება დაეთმო მთელი რიგი მიმართულებებით საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს. პრემიერ-მინისტრმა ქნესეთის თავმჯდომარეს ქვეყანაში განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმები გააცნო. აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურის ვიზიტი, ისევე როგორც ბოლო პერიოდის მაღალი დონის ორმხრივი ვიზიტები, დამატებით იმპულსს მისცემს ორ ქვეყანას შორის არსებული მეგობრობის გაღრმავებას. დღესვე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ისრაელის სახელმწიფოს ქნესეთში, შეხვედრა გამართა ოპოზიციის ლიდერ ისააკ ჰერცოგთან. საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში საქართველო-ისრაელის აქტიურ თანამშრომლობას და ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის არსებულ ინტენსიურ ურთიერთობებს. გიორგი კვირიკაშვილმა ქნესეთში, სამშობლოსთვის ბრძოლაში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო, ასევე - საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერი დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისრაელის ქნესეთის თავმჯდომარეს შეხვდა