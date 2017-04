ივანიშვილი VS სააკაშვილი გრძელდება: რა ცვლილებები შედის საარჩევნო კოდექსში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia [1] => agitacia [2] => giorgi-akhvlediani [3] => saarchevno-kodeqsi [4] => irakli-kobakhidze [5] => gocha-tevdoradze [6] => zaza-bibilashvili [7] => giorgi-dzagania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125402 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia [1] => agitacia [2] => giorgi-akhvlediani [3] => saarchevno-kodeqsi [4] => irakli-kobakhidze [5] => gocha-tevdoradze [6] => zaza-bibilashvili [7] => giorgi-dzagania ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125402 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5527 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia [1] => agitacia [2] => giorgi-akhvlediani [3] => saarchevno-kodeqsi [4] => irakli-kobakhidze [5] => gocha-tevdoradze [6] => zaza-bibilashvili [7] => giorgi-dzagania ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tamar-kordzaia [1] => agitacia [2] => giorgi-akhvlediani [3] => saarchevno-kodeqsi [4] => irakli-kobakhidze [5] => gocha-tevdoradze [6] => zaza-bibilashvili [7] => giorgi-dzagania ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125402) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6353,6391,15138,10289,8259,6769,5527,15137) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125184 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-25 12:53:22 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:53:22 [post_content] => პარლამენტმა საკონსტიტუციო კომისიას რამდენიმე ძირითადი საქმე დაუსახა და ყველა შესრულებულია, ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ხვდება. ”დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში წარიმართა პროცესი საკონსტიტუციო კომისიაში, რომლის საფუძველზეც მომზადდა კონსტიტუციური კანონის პროექტი და ამ პროექტის საფუძველზე შედის ცვლილებები როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი თვალსაზრისით ქვეყნის ძირითად კანონში. პარლამენტმა კომისიას ორი ძირითადი საქმე დაუსახა - ერთი ამოცანა იყო კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებთან. დღეს ეს შესაბამისობა უზრუნველყოფილი არ არის, გვაქვს მთელი რიგი ნორმები, რომლებიც უხეშად ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ პრინციპებს, მათ შორის განსაკუთრებით ხელისუფლების განაწილების პრინციპს. ეს დასკვნა არის ხაზგასმით გამოყოფილი ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომელიც 2010 წელს დადო ამ ორგანომ. მეორე ამოცანაა ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფდა ქვეყნის გრძელვადიან, დემოკრატიულ და სრულყოფილ განვითარებას. ეს ორი ამოცანა ვფიქრობთ, რომ არის შესრულებული კომისიის მიერ. გარდა ამ ორი ამოცანისა, კიდევ ერთ ამოცანას გამოვყოფდი, ეს არის კონსტიტუციის ტექნიკური დახვეწა. კონსტიტუცია უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ამ ამოცანას მოქმედი დოკუმენტი არ ასრულებს. გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს უამრავი ტექნიკური ხარვეზიც, მათ შორის გრამატიკულიც. მუხლების დასათაურებაც კი შეუძლებელი იყო, იმდენად არეული იყო სტრუქტურა”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. "ამ დაზუსტების მთავარი ამოცანა ის არის, რომ არავითარი გასაქანი არ მიეცეს იმ სპეკულაციებს, რომელთა საფუძველზეც ჩვენს ქვეყანაში ღვივდება ჰომოფობიური განწყობები. ამ დაზუსტების ამოცანა არის სწორედ ამ ჰომოფიბიური განწყობების გაღვივების მაქსიმალური პრევენცია. სწორედ ამ მიზნით აისახა შესაბამისი ჩანაწერი კონსტიტუციის 30-ე მუხლში”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. 