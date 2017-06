ჯერ კვირიკაშვილი, შემდეგ ბერა – ალექსანდრე ჯეჯელავა რეპერების საქმეზე ოპონენტებს პასუხობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => bera [2] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138178 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => bera [2] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138178 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => bera [2] => birdja-mafia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => bera [2] => birdja-mafia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138178) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1338,16421,333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138060 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-12 18:46:20 [post_date_gmt] => 2017-06-12 14:46:20 [post_content] => სააპელაციო სასამართლო ”ბირჟა მაფიას” წევრების საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. ”თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ (მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილი) ბრალდებულების გიორგი ქებურიასა და მიხეილ მგალობლიშვილის ადვოკატების სააპელაციო საჩივრები დასაშვებად ცნო და შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიებების მართლზომიერების შესაფასებლად საქმეთა ზეპირი მოსმენა დანიშნა. ბრალდებულებს გ. ქებურიასა და მ. მგალობლიშვილს ბრალად ედებათ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის, ნარკოტიკული დანაშაულის შესაძლო ჩადენა. 2017 წლის 12 ივნისის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებებით დაკმაყოფილდა დაცვის მხარეთა სააპელაციო საჩივრები. კერძოდ, გაუქმდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებები ორივე ბრალდებულის მიმართ. ბრალდებულ მ. მგალობლიშვილს პატიმრობის ნაცვლად, დაცვის მხარის მოთხოვნისამებრ, შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო 50.000 ლარის ოდენობით, ხოლო ბრალდებულ გ. ქებურიას - გირაო 20.000 ლარის ოდენობით. ამასთან, ბრალდებულებს დაევალათ წინასასამართლო სხდომამადე კვირაში ერთხელ გამოცხადდნენ საგამოძიებო ორგანოში ანგარიშგების ვალდებულების შესასრულებლად, ჩააბარონ საქართველოს მოქალაქის ეროვნული პასპორტები საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება”, -ნათქვამია სააპელაციო სასამართლოს განცხადებაში. "ბირჟა მაფიას" წევრების საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა

საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს (JICA) პრეზიდენტი, დოქტორი შინიჩი კიტაოკა მიიღო. შეხვედრისას განხილული ძირითადი საკითხები ქვეყნებს შორის არსებული წარმატებული ორმხრივი ურთიერთობები და თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებით გაფართოება იყო. საუბარი შეეხო JICA-სთან თანამშრომლობის გაღრმავებას, აგრეთვე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური პროექტების განხორციელების მნიშვნელობას. „JICA-ამ მიმდინარე წელს გახსნა ოფისი საქართველოში, რომელიც მოიცავს, როგორც აზერბაიჯანს ისე სომხეთის ტერიტორიას. JICA-სთვის საქართველო საინტერესოა თავისი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობით. მოგეხსენებათ იგი აკავშირებს აზიასა და ევროპას. JICA-ს ხედვით, სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით, საქართველოს აქვს ძალიან დიდი და ღირებულებითი დატვირთვა“,- განაცხადა მაია მელიქიძემ შეხვედრას საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი, პრეზიდენტის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი თენგიზ ფხალაძე და პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი მაია მელიქიძე ესწრებოდნენ. მარგველაშვილმა იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს პრეზიდენტი მიიღო

სასამართლო დარბაზიდან ჯგუფ „ბირჟა მაფიის" მეორე წევრი, გიორგი ქებურიაც გათავისუფლდა, ქებურიას სააპელაციო სასამართლომ 20 ათას ლარიანი გირაო შეუფარდა. რამდენიმე წუთის წინ მოსამართლემ ასევე დარბაზიდან გაათავისუფლა ჯგუფის წევრი მიხეილ მგალობლიშვილი, მას მოსამართლემ 50 ათას ლარიანი გირაო შეუფარდა. მგალობლიშვილმა განაცხადა, რომ ნარკოტიკული საშუალება მისი არ ყოფილა და სამართალდამცველებმა ჩაუდეს ჯიბეში. ჰიპ-ჰოპ პროექტის "ბირჟა მაფიის" წევრებს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენასა და შენახვას ედავებიან. საქმე გამოსაძიებლად პროკურატურას გადაეცა, რადგან დაკავებულები ნარკოტიკული საშუალების ჩადებაში სამართალდამცველებს ადანაშაულებენ. "ბირჟა მაფიის" მეორე წევრიც დარბაზიდან გათავისუფლდა "ბირჟა მაფიას" წევრების საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა

სააპელაციო სასამართლო "ბირჟა მაფიას" წევრების საქმესთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადების თანახმად, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. "თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიამ (მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილი) ბრალდებულების გიორგი ქებურიასა და მიხეილ მგალობლიშვილის ადვოკატების სააპელაციო საჩივრები დასაშვებად ცნო და შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიებების მართლზომიერების შესაფასებლად საქმეთა ზეპირი მოსმენა დანიშნა. ბრალდებულებს გ. ქებურიასა და მ. მგალობლიშვილს ბრალად ედებათ განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის, ნარკოტიკული დანაშაულის შესაძლო ჩადენა. 2017 წლის 12 ივნისის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინებებით დაკმაყოფილდა დაცვის მხარეთა სააპელაციო საჩივრები. კერძოდ, გაუქმდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებები ორივე ბრალდებულის მიმართ. ბრალდებულ მ. მგალობლიშვილს პატიმრობის ნაცვლად, დაცვის მხარის მოთხოვნისამებრ, შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო 50.000 ლარის ოდენობით, ხოლო ბრალდებულ გ. ქებურიას - გირაო 20.000 ლარის ოდენობით. ამასთან, ბრალდებულებს დაევალათ წინასასამართლო სხდომამადე კვირაში ერთხელ გამოცხადდნენ საგამოძიებო ორგანოში ანგარიშგების ვალდებულების შესასრულებლად, ჩააბარონ საქართველოს მოქალაქის ეროვნული პასპორტები საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს საგამოძიებო კოლეგიის განჩინება საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება", -ნათქვამია სააპელაციო სასამართლოს განცხადებაში.