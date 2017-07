ჯორჯიან ეარვეისს რუსეთში რეისები გაუუქმეს – კომპანია საგანგებო განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146305 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146305 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2122 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekonomikis-saministro [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146305) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2122,6328,17284) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146089 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 12:39:54 [post_date_gmt] => 2017-07-14 08:39:54 [post_content] => ბათუმში მიმდინარე მე -14 საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე , გენადი არველაძე საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ევროპის საკითხებში გეორგიოს კატრუგალოსს შეხვდა . მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს და ისაუბრეს ქართულ - ბერძნული ბიზნესფორუმის შესახებ , რომლის გამართვაც მიმდინარე წლის ბოლომდე იგეგმება . „ ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა იმ ძირითად საკითზე , რომელიც მნიშვნელოვანია ორი ქვეყნის ნაყოფიერი ურთიერთთანამშრომლობისთვის . შევთანხმდით კონკრეტულ გეგმაზე , რომ კონკრეტული სფეროების მიხედვით ვიმუშავებთ ორი ქვეყნის კერძო სექტორს შორის ურთიერთობების განვითარებაზე . ასევე განვიხილეთ და დავსახეთ გეგმა , რომ წლის ბოლომდე გავმართავთ ბიზნესფორუმს , რომელიც ძალიან კარგი პლატფორმა იქნება საქართველოსა და საბერძნეთის კერძო კომპანიების წარმომადგენლების ერთმანეთთან დაკავშირებისა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებისთვის “, - განაცხადა გენადი არველაძემ . გეორგიოს კატრუგალოსი და გენადი არველაძე საქართველოსა და საბერძნეთის რესპუბლიკის ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის თანათავმჯდომარეები არიან . კომისიის მესამე სხდომა , 13 წლიანი პაუზის შემდეგ ათენში 2017 წლის მაისში გაიმართა . გადაწყვეტილება საქართველო - საბერძნეთის ეკონომიკური და ტექნოლოგიური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომიტეტის მორიგი სხდომის ჩატარების თაობაზე 2017 წლის 28 მარტს , საქართველოს პრემიერ - მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ათენში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მიიღეს . მთავრობათშორისი კომისია მუშაობს თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე ისეთ სფეროებში , როგორიცაა ვაჭრობა და მრეწველობა , ინვესტიციები , ტურიზმი , სოფლის მეურნეობა , ენერგეტიკა , ტრანსპორტი და რეგიონალური თანამშრომლობა , კავშირგაბმულობა და ინოვაციები , კულტურა , ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა და სხვა . რძის პროდუქციის მწარმოებელი საწარმო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არშაში აშენდება. საწარმო რძის, მაწვნის და ყველის წარმოებას გეგმავს, რისთვისაც საჭირო ნედლეულს ადგილობრივი მოსახლეობისგან ჩაიბარებს. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, კომპანია კომპანია წარმოების დაწყებისთვის და ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის 342 400 ლარის ინვესტირებას აპირებს. ახალ საწარმოში თავდაპირველად 14 ადამიანი დასაქმდება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სამთავრობო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში შპს „ნედლი რძე"–ს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არშაში მდებარე 2 140 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა გადასცა. ამასთან, გაცნობებთ, რომ სამთავრობო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში მხარდაჭერილია 288 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა შეადგენს 657, 63 მლნ. ლარს, ხოლო ჯამურად დასაქმდება 11, 634 ადამიანი. „ჩვენ პროგრამა „აწარმოე საქართველოში" შევქმენით სწორედ ასეთი საწარმოებისთვის და შესაბამისად, კიდევ უფრო გავაძლიერებთ ამ და სხვა წარმატებული კომპანიების მხარდაჭერას" – ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა აჭარაში, კომპანია „ნოვას" ახალ საწარმოში ვიზიტის დროს განაცხადა. გიორგი გახარია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად „ნოვას" სხვადასხვა სამშენებლო პროდუქტის წარმოების ტექნოლოგიას გაეცნო და რამდენიმე ახალი საწარმო ხაზი დაათვალიერა. 7500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე აშენებული ახალი საწარმოს აშენება-აღჭურვისთვის „ნოვამ" 4 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, საიდანაც 2 მილიონი დოლარი „აწარმოე საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში მიღებული დაფინანსებაა. „ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ასეთმა კომპანიებმა შექმნან ხარისხიანი, ქართული პროდუქტი და გარდა ადგილობრივი მოთხოვნებისა, მათ ჰქონდეთ საექსპორტო პოტენციალი, რისთვისაც შევთავაზებთ ექსპორტის მხარდაჭერის დამატებით ინსტრუმენტებს. რაც მთავარია, ამ კომპანიებმა უნდა შექმნან სამუშაო ადგილები. „ნოვა" არის მნიშვნელოვანი დამსაქმებელი აჭარის რეგიონში და ჩვენ ყველანაირად, გვერდით დავუდგებით როგორც ამ კონკრეტულ, ისე მსგავს კომპანიებს" – განაცხადა გიორგი გახარიამ ახალი საწარმოს დათვალიერების შემდეგ. 2016 წელს კომპანიის მიერ განხორციელებული ექსპორტის ჯამურმა ღირებულებამ 2,399,962 ლარი შეადგინა. კომპანიის ინფორმაციით, 2017 წელს (I –IV თვე) განხორციელებული ექსპორტის ჯამური ღირებულება 1,250,573 ლარია და მიმდინარე წელს ექსპორტის მინიმუმ 20-30%-იანი ზრდა არის დაგეგმილი. „ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონში იყოს კონკურენტუნარიანი საქონელი. „ნოვაში" მზადდება უამრავი დასახელების სამშენებლო მასალა, მოგეხსენებათ, ბათუმში და ზოგადად, რეგიონში ბევრი სამშენებლო ობიექტია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ჩვენი, ადგილობრივი წარმოების სამშენებლო მასალები იყოს ბაზარზე" – აღნიშნა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ. „ნოვაში" წარმოებული პროდუქციის მოცულობამ 2016 წელს საშუალოდ 15,500 ტონა შეადგინა. კომპანიის წარმომადგენლების ინფორმაციით, 2017 წელს მომავალი წლისთვის ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 20%-ით გაიზრდება. „საქართველოს ეკონომიკის მინისტრისა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სტუმრობა ჩენთვის არის ძალიან დიდი დაფასება, ასევე დიდი პასუხისმგებლობაც და სტიმული, რომ მომავალში უფრო მეტი ადამიანი დავასაქმოთ, ასევე გავძლიერდეთ არამარტო ადგილობრივ, არამედ საექსპორტო ბაზრებზე" – განაცხადა „ ნოვას" გენერალურმა დირექტორმა ზვიად აბულაძემ. შპს „ნოვამ" პროგრამა ,,აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში სამშენებლო მასალების წარმოება 2015 წელს დაიწყო. კომპანია რამდენიმე სახეობის სამშენებლო მასალას აწარმოებს და ამ ეტაპისთვის 200–ზე მეტი ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. ბათუმში მიმდინარე მე -14 საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე , გენადი არველაძე საბერძნეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ევროპის საკითხებში გეორგიოს კატრუგალოსს შეხვდა . მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს და ისაუბრეს ქართულ - ბერძნული ბიზნესფორუმის შესახებ , რომლის გამართვაც მიმდინარე წლის ბოლომდე იგეგმება . „ ჩვენ ვისაუბრეთ ყველა იმ ძირითად საკითზე , რომელიც მნიშვნელოვანია ორი ქვეყნის ნაყოფიერი ურთიერთთანამშრომლობისთვის . შევთანხმდით კონკრეტულ გეგმაზე , რომ კონკრეტული სფეროების მიხედვით ვიმუშავებთ ორი ქვეყნის კერძო სექტორს შორის ურთიერთობების განვითარებაზე . ასევე განვიხილეთ და დავსახეთ გეგმა , რომ წლის ბოლომდე გავმართავთ ბიზნესფორუმს , რომელიც ძალიან კარგი პლატფორმა იქნება საქართველოსა და საბერძნეთის კერძო კომპანიების წარმომადგენლების ერთმანეთთან დაკავშირებისა და ერთობლივი პროექტების განხორციელებისთვის ", - განაცხადა გენადი არველაძემ . გეორგიოს კატრუგალოსი და გენადი არველაძე საქართველოსა და საბერძნეთის რესპუბლიკის ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომისიის თანათავმჯდომარეები არიან . კომისიის მესამე სხდომა , 13 წლიანი პაუზის შემდეგ ათენში 2017 წლის მაისში გაიმართა . გადაწყვეტილება საქართველო - საბერძნეთის ეკონომიკური და ტექნოლოგიური თანამშრომლობის ერთობლივი მთავრობათაშორისი კომიტეტის მორიგი სხდომის ჩატარების თაობაზე 2017 წლის 28 მარტს , საქართველოს პრემიერ - მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ათენში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში მიიღეს . მთავრობათშორისი კომისია მუშაობს თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხებზე ისეთ სფეროებში , როგორიცაა ვაჭრობა და მრეწველობა , ინვესტიციები , ტურიზმი , სოფლის მეურნეობა , ენერგეტიკა , ტრანსპორტი და რეგიონალური თანამშრომლობა , კავშირგაბმულობა და ინოვაციები , კულტურა , ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა და სხვა . 