კახა კალაძე: „თბილისის რიონებში ახალგაზრდობის ცენტრები აშენდება“

"ხრუშჩოვკები" უნდა ჩანაცვლდეს არა ერთბაშად, არამედ თანდათანობით, - ამის შესახებ "ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ქალაქის სხვადასხვა რაიონში 500-ზე მეტი "ხრუშჩოვკაა" და მათი ჩანაცვლება აუცილებელია, თუმცა, არა ერთბაშად. ამასთან, მერობის კანდიდატის განმარტებით, ბევრმა მისი ნათქვამი ისე გაიგო, თითქოს მერია აპირებდა ამის გაკეთებას. კალაძის განმარტებით, თბილისის მერიას ამის არანაირი რესურსი არ აქვს. "ამ საქმეში მთავარია "ხრუშჩოვკებში" მობინადრე მოსახლეობა, რომლებმაც უნდა შექმნან ამხანაგობები. თუ ერთი კორპუსის მობინადრენი გაერთიანდებიან და შეთანხმდებიან, რომ შევიდეს ინვესტორი, სწორედ აქ ამოქმედდება მერიის პროექტი. როგორც ვიცი, მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე უბანში - ვარკეთილში, საბურთალოზე, მოსახლეობა დაინტერესებულია", - აღნიშნა მერობის კანდიდატმა. [post_title] => კალაძე: „ხრუშოვკები" უნდა ჩანაცვლდეს არა ერთბაშად, არამედ თანდათანობით

"ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, საარჩევნო კამპანიას ოფიციალურად იწყებს. ოფიციალურად გაიხსნა მისი საარჩევნო შტაბიც. „თბილისის მერობის კანდიდატად ჩემი დასახელება ძალიან დიდი პატივი და ამავდროულად უდიდესი პასუხისმგებლობაა. მე ძალიან კარგად მაქვს გააზრებული და გათვითცნობიერებული, თუ რას ნიშნავს იყო თბილისის მერი... ეს გამოცხადებული ნდობა მაძლევს ძალას, გადავლახო ნებისმიერ გამოწვევა, საკუთარი წვლილი შევიტანო ჩვენი ქალაქის, ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში," - აცხადებს კალაძე. მან ასევე აღნიშნა, რომ თბილისში კვლავ არაერთი პრობლემაა მოსაგვარებელი და დაამატა, რომ „თბილისი უნდა ვაქციოთ ჯანსაღ, სიმწვანით სავსე ქალაქად". თბილისის მერობის კანდიდატმა ამომრჩეველს არჩევნების დღეს აქტიურობისკენ მოუწოდა. კახა კალაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი არჩილ თალაკვაძე იქნება. მისი თქმით, თბილისის ყველა რაიონშია საარჩევნო შტაბი გახსნილი. უახლოეს მომავალში კი საარჩევნო პროგრამის საზოგადოებისთვის გაცნობას დაიწყებს. [post_title] => კახა კალაძემ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო

„ჩემი მერობის პირობებში შეიქმნება სატრანსპორტო სტრატეგია, რომელიც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ქალაქის ურბანულ განვითარებაში," - ამის შესახებ თბილისის მერობის „ქართული ოცნების" კანდიდატმა, კახა კალაძემ, განაცხადა. „პირველი, რაც მნიშვნელოვანი და აუცილებლად გასაკეთებელია, უნდა შემუშავდეს ტრანსპორტის განვითარების ერთიანი ხედვა. ასეთი ხედვის გარეშე, მგონია, რომ მხოლოდ ერთ წერტილში, ლოკალურად მოგვარებული პრობლემა აუცილებლად კვლავ იჩენს თავს და გადაინაცვლებს სხვა ადგილას. ჩემი მერობის პირობებში შეიქმნება სატრანსპორტო სტრატეგია, რომელიც მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ქალაქის ურბანულ განვითარებაში. სწორედ ამ სტრატეგიის გათვალისწინებით მოხდება სამშენებლო ნებართვების გაცემა, რათა ქაოტურმა მშენებლობებმა არ დაახშოს ქალაქის სატრანსპორტო არტერიები. მოხდება ახალი ხიდებისა და ესტაკადების მშენებლობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, არსებული სამარშუტო ხაზების გადახედვა და ახალი მარშუტების დამატება; თბილისის რკინიგზის ტერიტორიის გამოთავისუფლება და მისი ქალაქის ინტერესებისთვის გამოყენება მოხდება", - აცხადებს კალაძე თავის ვიდეიომიმართვაში. კახა კალაძის თქმით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება ნიშნავს, რომ მისი მომსახურებით მეტი ხალხი სარგებლობს და ინდივიდუალური ტრანსპორტის საჭიროება ნაკლებია, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ეკოლოგიისთვის, ასევე ქალაქის საცობებისგან გასათავისუფლებლად. მერობის კანდიდატის თქმით, საცობების განტვირთვის მიზნით ასევე დაინერგება თანამედროვე ტექნოლოგიები, სპეციალური პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც მუდმივ რეჟიმში მოხდება თბილისის ქუჩების მონიტორინგი, გადატვირთული წერტილების გამოვლენა და მათი გადაჭრის ოპტიმალური გზების დასახვა. [post_title] => „უნდა შემუშავდეს ტრანსპორტის განვითარების ერთიანი ხედვა" - კახა კალაძე [post_title] => კალაძე: „ხრუშოვკები" უნდა ჩანაცვლდეს არა ერთბაშად, არამედ თანდათანობით

"ხრუშჩოვკები" უნდა ჩანაცვლდეს არა ერთბაშად, არამედ თანდათანობით, - ამის შესახებ "ქართული ოცნების" თბილისის მერობის კანდიდატმა კახა კალაძემ გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ქალაქის სხვადასხვა რაიონში 500-ზე მეტი "ხრუშჩოვკაა" და მათი ჩანაცვლება აუცილებელია, თუმცა, არა ერთბაშად. ამასთან, მერობის კანდიდატის განმარტებით, ბევრმა მისი ნათქვამი ისე გაიგო, თითქოს მერია აპირებდა ამის გაკეთებას. კალაძის განმარტებით, თბილისის მერიას ამის არანაირი რესურსი არ აქვს. "ამ საქმეში მთავარია "ხრუშჩოვკებში" მობინადრე მოსახლეობა, რომლებმაც უნდა შექმნან ამხანაგობები. თუ ერთი კორპუსის მობინადრენი გაერთიანდებიან და შეთანხმდებიან, რომ შევიდეს ინვესტორი, სწორედ აქ ამოქმედდება მერიის პროექტი. როგორც ვიცი, მიმდინარეობს მუშაობა რამდენიმე უბანში - ვარკეთილში, საბურთალოზე, მოსახლეობა დაინტერესებულია", - აღნიშნა მერობის კანდიდატმა.