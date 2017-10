კალაძე და ქენდალ ჯენერი დემნა გვასალიას სამოსში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => demna-gvasalia [2] => kaladzis-luqebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178928 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => demna-gvasalia [2] => kaladzis-luqebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178928 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => demna-gvasalia [2] => kaladzis-luqebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => demna-gvasalia [2] => kaladzis-luqebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178928) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4636,202,20570) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178863 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 15:19:06 [post_date_gmt] => 2017-10-22 11:19:06 [post_content] => „არჩევნებში არავინ დამარცხებულა, არჩევნებში გაიმარჯვა ქართველმა ხალხმა, გაიმარჯვა თბილისელებმა” - ეს განცხადება კახა კალაძემ დღეს, წინასწარი მონაცემების დაჯამების შემდეგ გააკეთა. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის თქმით, უკვე ოფიციალურად დასტურდება რომ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება ლიდერობს. “მერიის კარი ღია იქნება ყველა თბილისელისთვის, ყველა ჩემი კონკურენტისთვის, ყველას ვისაც აქვს სურვილი წვლილი შეიტანოს თბილისის განვითარებაში და აქვს საინტერესო პროექტები მიეცემა ამის საშუალება”, - განაცხადა კალაძემ. ცესკოს წინასწარი მობაცემებით კახა კალაძე თბილსში 51,13 პროცენტით ლიდერობს. უკვე დათვლილია ყველა საარჩევნო უბნის მონააცემი. " ხმის დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა. გასული არჩევნებისგან განსხვავებით არ ჰქონია ადგილი უბნების დარბევისა და ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებს. კენჭისყრის პროცესის მსგავსად რიგი დარღვევებისა კვლავ მარნეულის ოლქში დაფიქსირდა. ამ დროისათვის სამართლიანი არჩევნების მიერ 77 საჩივარი წარდგენილია საუბნო კომისიებში, 127 საჩივარი საოლქო კომისიებში, ხოლო ჩანაწერთა წიგნში დაფიქსირებულია 70 შენიშვნა",-აცხადებს მიხეილ ბენიძე. ცესკოს მონაცემებით, რომლის თანახმად, უბნების 100% უკვე დათვლილია, კალაძე 51.13%–ით ლიდერობს. მეორე ადგილზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილია 17.49%-ით, მესამე ადგილზე კი ზაალ უდუმაშვილი 16.53%–ით. ISFED-ის ინფორმაციით, ორგანიზაციამ 2017 წლის 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგი მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა საარჩევნო ოლქში განახორციელა „სამართლიანი არჩევნების" სადამკვირვებლო მისია შედგებოდა 1050 საუბნო, 73 საოლქო საარჩევნო კომისიის დამკვირვებლისა და 79 მობილური ჯგუფისგან. არჩევნების დღეს, ცენტრალურ ოფისში ფუნქციონირებდა 18 ოპერატორისა და 13 იურისტისაგან დაკომპლექტებული მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრები. მიმდინარე არჩევნებზე „სამართლიანმა არჩევნებმა" დამკვირვებლები მიავლინა: ქვეყნის მასშტაბით შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 300 საარჩევნო უბანზე; თბილისში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლენილ 350 საარჩევნო უბანზე; ქუთაისის,რუსთავის, ბათუმის, ფოთის თვითმმართველი ქალაქების, ასევე, ახალციხის და მარნეულის მუნიციპალიტეტების ყველა საარჩევნო უბანზე. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს „სამართლიანი არჩევნები" ხმების პარალელური დათვლის (PVთ) მეთოდოლოგიით დააკვირდა. კახა კალაძე - 50.64% ალეკო ელისშვილი - 17.52% - ISFED -ის პარალელური დათვლის შედეგები

არასამათავრობო ორგანიზაცია "სამართლიანი არჩევნების" მიერ წარმოდგენილი პარალელური ხმის დათვლის შედეგების თანახმად, თბილისის მერობის "ქართული ოცნების" კანდიდატმა კახა კალაძემ 50.64% მოიპოვა. ამის შესახებ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ განაცხადა. "ნომერი 41 კახა კალაძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო" - გამოთვლილი პროცენტი წარმოადგენს 50.64-ს. ალექსანდრე ელისაშვილი ნომერი 42 – 17.52%. ზაალ უდუმაშვილი "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა," ნომერი 5 - გამოთვლილი პროცენტი 16.8," - განაცხადა ბენიძემ. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ მთლიანობაში ხმების დათვლის პროცესმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. 