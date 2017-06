კალაძემ ეროვნულ ნაკრებთან ერთად ივარჯიშა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => energetikis-saministro [2] => erovnuli-nakrebi [3] => qartuli-fekhburti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136308 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => energetikis-saministro [2] => erovnuli-nakrebi [3] => qartuli-fekhburti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136308 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => energetikis-saministro [2] => erovnuli-nakrebi [3] => qartuli-fekhburti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => energetikis-saministro [2] => erovnuli-nakrebi [3] => qartuli-fekhburti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136308) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2383,14972,202,16273) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135656 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 12:16:35 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:16:35 [post_content] => კახა კალაძეს თანამდებობა არ დაუტოვებია. როგორც "ფორტუნას" ენერგეტიკის სამინისტროში განუცხადეს, მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. კალაძის გადადგომის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტომ "ვექტორი" გაავრცელა. სააგენტოს ცნობით, მინისტრმა განცხადება უკვე დაწერა და თანამდებობიდან მისი წასვლა ადგილობრივ არჩევნებზე მერობის კანდიდატად დასახელებაა. დარწმუნებული ვარ, კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება, - "კვირის პალიტრის" ინფორმაციით, ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. „კახა კალაძე ჩემი მეგობარია, არჩევნებისას ის გვერდში მედგა და თუ გუნდი მას დაასახელებს მერობის კანდიდატად, მეც მხარში ამოვუდგები. დარწმუნებული ვარ, კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება", - აღნიშნა ნარმანიამ. რაც შეეხება გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურის განხილვას, თბილისის მერი ამბობს, რომ კონსულტაცია ბევრ საკითხზე მიმდინარეობს. „გუნდის საერთო გადაწყვეტილებით გაირკვევა, მე ვიქნები მერობის კანდიდატი თუ სხვა, ან სად გადავინაცვლებ, თუ მერობის კანდიდატი აღარ ვიქნები", - განაცხადა ნარმანიამ. ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ევროპის დღეების ფარგლებში დაგეგმილ სამუშაო შეხვადრაში მონაწილეობა მიიღო და საქართველოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოების თავმჯდომარეებს სიტყვით მიმართა. ღონისძიებაში ასევე, მონაწილეობდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრები. „ჩვენ აღვადგენთ ფერფლიდან ყველაფერს, ჩვენი საზოგადოებისთვის ღირებულს, ვინაიდან მხოლოდ განახლება, მხოლოდ თანამედროვე მსოფლმხედველობა, ჯანსაღი პატრიოტიზმი და ტოლერანტობა დაგვაბრუნებს ჩვენს ჩვეულ გარემოში",– განაცხადა კალაძემ სიტყვით გამოსვლისას. მანვე აღნიშნა, რომ ქართულმა მხარემ ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების ძალაში შესვლის აუცილებელი შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები დაასრულა. კალაძის განცხადებით, აღნიშნული ორგანიზაცია წარმოადგენს ძირითად პლატფორმას იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც სურთ შეუერთდნენ ევროკავშირსა და მის ენერგეტიკულ ბაზარს. "ენერგეტიკის სექტორის მაგალითი თვალსაჩინოს ხდის იმ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სარგებელს, რომელსაც საქართველო ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შედეგად მიიღებს. საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმა ევროკავშირთან, მიიღო ვიზალიბერალიზაცია და გახდა ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი ქვეყანა. ჩვენ, ხელისუფლების ყველა შტომ, საზოგადოების ყველა წევრმა, ყველამ თავის ადგილზე და თავისი კომპეტენციის და ცოდნის ფარგლებში ძალისხმევა უნდა მივმართოთ იმისკენ, რომ საქართველო გახდეს არა მარტო წევრი ევროპის დიდი ოჯახის, არამედ შეისისხლხორცოს, გაითავისოს და ქვეყნის პროგრესს მოახმაროს ყველა ის სიკეთე, რასაც ეს ოჯახი გვაძლევს." - განაცხადა კახა კალაძემ. საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით , 2017 წელს უკვე მეხუთედ ახორციელებს ევროპის დღეებს , რომლის მიზანიც საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებაა ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების , საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის შესახებ , ასევე , აღნიშნულ პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის მაქსიმალური ხელშეწყობა . ევროპის დღეების ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს : ფართო საზოგადოება , მთავრობის , დიპლომატიური კორპუსისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები , მოწვეული ექსპერტები . ევროპის დღეები გახლავთ წლის ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი , რომლის ფარგლებშიც იმართება საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის საკითხზე მრავალი ღონისძიება . მზარდი ანტი - დასავლური პროპაგანდის ფონზე , მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებასთან ინტენსიური დიალოგი და მოქალაქეების აღნიშნულ პროცესში აქტიური ჩართვა , რაც თავის მხრივ , საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერის წინაპირობაა . კალაძე: ჩვენ აღვადგენთ ფერფლიდან ყველაფერს კახა კალაძეს თანამდებობა არ დაუტოვებია. როგორც "ფორტუნას" ენერგეტიკის სამინისტროში განუცხადეს, მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. კალაძის გადადგომის შესახებ ინფორმაცია საინფორმაციო სააგენტომ "ვექტორი" გაავრცელა. სააგენტოს ცნობით, მინისტრმა განცხადება უკვე დაწერა და თანამდებობიდან მისი წასვლა ადგილობრივ არჩევნებზე მერობის კანდიდატად დასახელებაა.