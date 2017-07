“ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს სესხის მომსახურებისთვის შენატანები გადაუვადდათ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => komerciuli-bankebi [2] => seskhebi-khandzrit-dazaralebulebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147669 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => komerciuli-bankebi [2] => seskhebi-khandzrit-dazaralebulebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147669 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2040 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => komerciuli-bankebi [2] => seskhebi-khandzrit-dazaralebulebs ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => erovnuli-banki [1] => komerciuli-bankebi [2] => seskhebi-khandzrit-dazaralebulebs ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147669) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2040,2046,17444) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146154 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 15:12:56 [post_date_gmt] => 2017-07-14 11:12:56 [post_content] => 2017 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობამ 117.7 მლნ დოლარი, ანუ 283.9 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 17.1 პროცენტით (17.2 მლნ აშშ დოლარით) მეტია 2016 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. როგორც ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 92.9 პროცენტი იმ 14 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ივნისში 1 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 14 ქვეყანაზე გასული წლის ივნისში მთელი ფულადი გზავნილების 92.7 პროცენტი მოდიოდა. ყველაზე მეტი თანხა ივნისში რუსეთიდან შემოვიდა, საუბარია 39.4 მილიონ დოლარზე, შემდეგ მოდის აშშ 12,2 მილიონი დოლარით, ისრაელი 10,4 მილიონი დოლარით, თურქეთი - 9.5მილიონი აშშ დოლარით და უკრაინა - 2.2მილიონი დოლარით. საიდან შემოდის ყველაზე მეტი ფული საქართველოში

ეროვნული ბანკი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ფულადი რეზერვების შექმნის ვალდებულებას დააკისრებს. ამის შესახებ გადაცემა "საქმის კურსს" "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის" ხელმძღვანელმა ბესიკ შენგელიამ განუცხადა. ის ამბობს, რომ ახალი რეგულაცია, სავარაუდოდ, 2018 წლიდან ამოქმედდება. ასოციაციის ხელმძღვანელის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ რეგულაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ფინანსურ ინსტიტუტებს დროულად მიეწოდოთ, რომ მასზე მორგება შეძლონ. როგორც შენგელია განმარტავს, ამ რეგულაციით ეროვნულ ბანკს სურს, ბაზარზე ერთიანი სტანდარტები დაამკვიდროს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს მეტი პასუხისმგებლობა ჰქონდეთ. მიკროსაფინანსოებს ფულადი რეზერვების შექმნის ვალდებულება ექნებათ

საქართველოს ეროვნული ბანკი, დღეიდან, ქართული ვაზის თემაზე შექმნილი საკოლექციო დანიშნულების 5 ლარის ნომინალის ვერცხლის მონეტის რეალიზაციას იწყებს. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, აღნიშნული მონეტის გამოშვებით, საქართველოს ეროვნული ბანკი ეხმაურება 2017 წელს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში დაგეგმილ ღვინის საერთაშორისო გამოფენას, სადაც საქართველო პირველი საპატიო სტუმრი და მევენახეობა - მეღვინეობისადმი მიძღვნილი ღონისძიების მთავარი მასპინძელია. "მონეტის ავერსის მთავარ კომპოზიციას წარმოადგენს ქვევრის სქემატური გამოსახულება პირობითი ჭრილით. მუქი წითელი ფერით გამოსახულია ღვინო ქვევრში. ქვევრს გასდევს ვაზის გამოსახულება. მონეტის რკალს ქვედა ნაწილში წრიულად გასდევს შემდეგი წარწერები: "საქართველო", "2017", "GEORGIE"( "საქართველო" ფრანგულ ენაზე), "5 ლარი". მონეტის რევერსის მთავარ კომპოზიციას წარმოადგენს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში მდებარე ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის გრაფიკული გამოსახულება. მონეტის მარჯვენა ზედა ნაწილში გამოსახულია ნომინალის აღმნიშვნელი ციფრი და ლარის სიმბოლო, ხოლო რკალს წრიულად გასდევს წარწერა ფრანგულ ენაზე "LA GÉORGIE - PREMIER VIGNOBLE INVITÉ DE LA CITÉ DU VIN DE BORDEAUX" (საქართველო - ბორდოს ღვინის ცივილიზაციის ცენტრის პირველი საპატიო სტუმარი). მონეტა, რომლის გამოშვების რაოდენობა 1500 ცალია, იაპონიის ზარაფხანაში (Japan Mint) მოიჭრა. მონეტის სარეალიზაციო ფასი 60 ლარია და მისი შეძენა შესაძლებელია დღეიდან, როგორც ეროვნული ბანკის საკასო ცენტრში (მის: თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N72) და ისე ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე განთავსებული ონლაინ მაღაზიის მეშვეობით", - ნათქვამია ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დღეიდან ქართული ვაზის თემაზე შექმნილი მონეტის რეალიზაცია იწყება საიდან შემოდის ყველაზე მეტი ფული საქართველოში

2017 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობამ 117.7 მლნ დოლარი, ანუ 283.9 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 17.1 პროცენტით (17.2 მლნ აშშ დოლარით) მეტია 2016 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. როგორც ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 92.9 პროცენტი იმ 14 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ივნისში 1 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 14 ქვეყანაზე გასული წლის ივნისში მთელი ფულადი გზავნილების 92.7 პროცენტი მოდიოდა. ყველაზე მეტი თანხა ივნისში რუსეთიდან შემოვიდა, საუბარია 39.4 მილიონ დოლარზე, შემდეგ მოდის აშშ 12,2 მილიონი დოლარით, ისრაელი 10,4 მილიონი დოლარით, თურქეთი - 9.5მილიონი აშშ დოლარით და უკრაინა - 2.2მილიონი დოლარით.