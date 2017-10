კონსტიტუციის ახალ ცვლილებებზე მუშაობა იწყება – პროექტის ინიცირება დღეს მოხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181494 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181494 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181494) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180516 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-26 12:08:53 [post_date_gmt] => 2017-10-26 08:08:53 [post_content] => "საქართველოს პარლამენტი ყველაფერს გააკეთებს საქართველოსა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებისთვის," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, ქნესეთის თავმჯდომარის სახელით გამართულ ოფიციალურ ვახშამზე განაცხადა. ”ჩვენ აღვნიშნავთ დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 25 წლისთავს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და მოხარულები ვართ, რომ ეს თარიღი ჩვენს ქვეყნებს შორის ძალიან ძლიერი თანამშრომლობის ფონზე აღინიშნება. ჩვენ გვაკავშირებს არამხოლოდ დიპლომატიური ურთიერთობები, არამედ, პირველ რიგში, 26-საუკუნოვანი მეგობრობა ჩვენს ხალხებს შორის. ჩვენ განსაკუთრებულად ემოციური გრძნობები გვაქვს ებრაელი ხალხისა და ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ და ყველას, ვინც ისრაელის სახელმწიფოდან საქართველოში ჩამოდის, შეუძლია, ეს დაადასტუროს,“ - განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. ირაკლი კობახიძემ ქვეყნებს შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამშრომლობა საპარლამენტო კუთხით. ორმხრივ ურთიერთობებსა და საპარლამენტთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება ქნესეთის თავმჯდომარემ. ”ჩვენ აღვნიშნავთ 25 წლისთავს დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან. ეს მხოლოდ ფორმალური დღე არ არის. 25 წელიწადში ჩვენ გრძელი გზა გამოვიარეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საპარლამენტო დელეგაციების, მეგობრობის ჯგუფების, სხვადასხვა საკომიტეტო დელეგაციების გაცვლითი ვიზიტები აქტიურია,“ - განაცხადა იული იოელ ედელშტეინმა. პარლამენტი ყველაფერს გააკეთებს ისრაელთან თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის - ირაკლი კობახიძე "ეს არის სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა, რითაც უნდა დაკავდნენ შესაბამისი უწყებები. პოლიტიკაში არადეკლარირებული ფული არის პრობლემა. ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს იმაში, რომ იყო პასიური. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს ობიექტური მიზეზები ჰქონდა, რის გამოც ვერ ხერხდებოდა არადეკლარირებული თანხების კონტროლი, თუმცა ეს არის გამოწვევა, რომელსაც ყველა უნდა ვებრძოლოთ. "ჩვენ ყურადღებით გავეცნობით საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებს და რეკომენდაციებს. საერთო სურათი არის ის, რომ არჩევნებმა ჩაიარა სამართლიან და მშვიდობიან გარემოში. დაფინანსებასთან დაკავშირებით არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება და ერთხელ კიდევ გავიმეორებ, რომ სამწუხაროდ, დეკლარაციები არ ასახავს პარტიების რეალურ შემოსავლებს და ხარჯებს. ოპოზიციური პარტიები თავს იკავებენ ამისგან, რასაც აქვს თავისი სუბიექტური მიზეზები," - განაცხადა კობახიძემ. რუსული, ფრანგული თუ იტალიური შავი ფული ნამდვილად ტრიალებდა - ირაკლი კობახიძე "ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ, სამწუხაროდ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს იმაში, რომ იყო პასიური. ობიექტური მიზეზები ჰქონდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რის გამოც ვერ ხერხდებოდა არადეკლარირებული თანხების კონტროლი. თუმცა, ეს არის გამოწვევა და ამ გამოწვევას ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვებრძოლოთ," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მათ დასკვნებს და რეკომენდაციებს ყურადღებით გაეცნობა, თუმცა, როგორც კობახიძე აღნიშნავს, საერთო ჯამში არჩევნებმა ჩაიარა სამართლიან გარემოში. მისი განცხადებით, აქტივისტების მიერ მხარდამჭერების მობილიზება არჩევნებში ჩვეულებრივი მოვლენაა. "მთავარია, რომ ამ დროს არ იყოს გამოყენებული არასამართლებრივი ფორმები და მკაცრად იყო გაფრთხილებული თითოეული აქტივისტი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოროტად არ უნდა გამოეყენებინათ თავიანთი სადამკვირვებლო უფლებამოსილებები. მათ შორის, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოეხდინათ ისეთი ინფორმაციის აღნუსხვა, როგორიც არის პირადი ნომრები და ა.შ.“ - აცხადებს ირაკლი კობახიძე. პოლიტიკაში არადეკლარირებული ფული პრობლემაა - ირაკლი კობახიძე 