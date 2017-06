ლატვიური შოუ-ბიზნესის ყველაზე ლამაზი წყვილი საქართველოში მოგზაურობს (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => latvia [2] => turistebi [3] => mogzauroba-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135699 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => latvia [2] => turistebi [3] => mogzauroba-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135699 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => latvia [2] => turistebi [3] => mogzauroba-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => latvia [2] => turistebi [3] => mogzauroba-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135699) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1724,13144,4210,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135777 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 15:12:59 [post_date_gmt] => 2017-06-01 11:12:59 [post_content] => 2017 წლის, ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ბათუმის მიმართულებით ფრენებს 8 ახალი ავიაკომპანია გეგმავს. ბათუმის აეროპორტს ახალი ფრენები, კიევის, მოსკოვის, ჩერეპოვეცის, სანკ პეტერბურგის, დუბაის, ბეირუთისა და თეირანის მიმართულებით ემატება. ფრენების განრიგი

Nordstar Airlines - მოსკოვი-ბათუმი-მოსკოვი 2 ივნისიდან (ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი)

(ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი) Severstal - ჩერეპოვეცი- ბათუმი - ჩერეპოვეცი 3 ივნისიდან (შაბათი)

(შაბათი) Nordavia - ს.პეტერბურგი- ბათუმი - ს.პეტერბურგი 7 ივნისიდან (შაბათი)

(შაბათი) Anda Air - კიევი-ბათუმი- კიევი 14 ივნისიდან (ოთხშაბათი, შაბათი)

(ოთხშაბათი, შაბათი) Aseman Airlines - თეირანი-ბათუმი-თეირანი; 21 ივნისიდან (ოთხშაბათი)

(ოთხშაბათი) Fly Dubai - დუბაი-ბათუმი-ბათუმი; 22 ივნისიდან (სამშაბათი, ოთხშაბათი, შაბათი)

(სამშაბათი, ოთხშაბათი, შაბათი) Wings of Lebanon - ბეირუთი- ბათუმი- ბეირუთი; 25 ივნისიდან (ოთხშაბათი,კვირა)

"გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს", – ეს განცხადება "ფორტუნასთან" საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძემ გააკეთა.

"რა მიმართულებით გავა გზა, გაივლის თუ არა ძველი გზის ღერძზე თუ შეიცვლება, ამას ჯერჯერობით ვერავინ იტყვის, რადგან ველოდებით პროექტს, რომელიც ჩვენ უნდა შევისყიდოთ. ტენდერი დასრულებულია, ველოდებით ხელშეკრულების გაფორმებას, წინასწარ რაიმე დასკვნების გაკეთებას თავი უნდა ავარიდოთ. რაც შეეხება პლაჟს და საკურორტო ზონას, ამის გარანტიას ვიძლევით, რომ საკურორტო ზონა ერთ კვადრატულ მეტრსაც არ დაკარგავს, მითუმეტეს არ დაიკარგება პლაჟი", – განაცხადა სეთურიძემ "ფორტუნასთან".

"როგორც კი გვექნება პროექტი, მაშინვე დაიწყება შესყიდვის პროცედურები, რაც შეეხება გზის აშენების ვადებს, ეს პროექტზე იქნება დამოკიდებული",– განაცხადა გიორგი სეთურიძემ "ფორტუნასთან".

ასევე, უკვე დაემატა ვარშავის მიმართულება. ახალი მიმართულებით პირველი რეისი Small Planet Airlines 26 მაისს შეასრულა. გარდა ახალი ავიაკომპანიებისა და მიმართულებებისა, ფრენები ისევ განხორციელდება ისრაელიდან, ბელარუსიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, თურქეთიდან, ირანიდან, არაბეთის გაერთიანებული საიმიროებიდან. ზაფხულში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან 20-მდე სხვადსახვა მიმართულებით ფრენებს 23 ავიაკომპანია შეასრულებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ზაფხულის სეზონზე ფრენების სიხშირე გაზარდა ELAL, Ural Airlines და S7 ავიახაზებმა. [post_title] => ცხელი სეზონი: ბათუმის მიმართულებით ფრენებს 8 ახალი ავიაკომპანია გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ckheli-sezoni-batumis-mimartulebit-frenebs-8-akhali-aviakompania-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 15:13:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 11:13:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135777 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135469 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 10:00:39 [post_date_gmt] => 2017-06-01 06:00:39 [post_content] => დარჩება თუ არა სარფი და კვარიათი პლაჟის გარეშე? – ეს კითხვა ახალი ჩქაროსნული გზის მშენებლობის დაანონსებამ გააჩინა. ადგილობრივი მოსახლეობა წუხს, რომ შესაძლოა გზის გაფართოების გამო, პლაჟი შემცირდეს, ან საერთოდ არ დარჩეს, რადგან მას ერთი მხრიდან ზღვა, მეორე მხრიდან კი კლდე ან დასახლება ესაზღვრება. ჩქაროსნული გზის პროექტი ჯერჯერობით, არ არსებობს, ამიტომ დაზუსტებით არავინ იცის სად გაივლის ის და გახდება თუ არა რომელიმე მონაკვეთი პრობლემური. თუმცა, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე პირობას იძლევა, რომ გზის მშენებლობა, საკურორტო ზონას არ დააზარალებს.არის იმის შანსიც, რომ გზის გაფართოების აუცილებლობა არ დადგეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის განმარტებით, სარფში იმ მონაკვეთზე, რომელზეც მედიაში საუბრობენ ორზოლიანი მოძრაობაა და შესაძლოა, კვლავ ასეთივე მოძრაობა დარჩეს.ჩქაროსნული გზის აშენებასთან დაკავშირებით, კვლევა ზაფხულში დაიწყება. პროექტი კი დაახლოებით, ერთ წელიწადში შემუშავდება.

თამთა უთურგაშვილი

„მემორანდუმის მიზანია, სურსათის ეროვნული სააგენტოს და ტურიზმის ადმინისტრაციის ერთობლივი მუშაობით მაქსიმალურად იყოს დაცული როგორც ადგილობრივი მომხმარებლის, ასევე ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული სტუმრების ინტერესები. ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან ერთად, განსაკუთრებით იზრდება ვიზიტორთა რაოდენობა საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში. სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურად გააკონტროლებს, თუ რამდენადაა დაცული სურსათის უვნებლობის სტანდარტები საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში“, - განაცხადა ზურაბ ჩეკურაშვილმა.

,,ტურისტების რაოდენობა საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება. მოხარულები ვართ, რომ პოზიტიური ტენდენცია შენარჩუნებულია 2017 წელსაც. მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტების გაზრდილ ნაკადებს ხარისხიანი მომსახურება შევთავაზოთ. ამ მიმართულებით კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სარესტორნო ქსელი და სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დაცვა. ჩვენ მივაწოდებთ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს ჩამონათვალს, თუ რომელი ადგილებია ყველაზე მეტად ტურისტებით დატვირთული და სწორედ იქ გააქტიურდება კონტროლი“,- განაცხადა გიორგი ჩოგოვაძემ.

Nordstar Airlines - მოსკოვი-ბათუმი-მოსკოვი 2 ივნისიდან (ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი)

(ორშაბათი, ოთხშაბათი პარასკევი) Severstal - ჩერეპოვეცი- ბათუმი - ჩერეპოვეცი 3 ივნისიდან (შაბათი)

(შაბათი) Nordavia - ს.პეტერბურგი- ბათუმი - ს.პეტერბურგი 7 ივნისიდან (შაბათი)

(შაბათი) Anda Air - კიევი-ბათუმი- კიევი 14 ივნისიდან (ოთხშაბათი, შაბათი)

(ოთხშაბათი, შაბათი) Aseman Airlines - თეირანი-ბათუმი-თეირანი; 21 ივნისიდან (ოთხშაბათი)

(ოთხშაბათი) Fly Dubai - დუბაი-ბათუმი-ბათუმი; 22 ივნისიდან (სამშაბათი, ოთხშაბათი, შაბათი)

(სამშაბათი, ოთხშაბათი, შაბათი) Wings of Lebanon - ბეირუთი- ბათუმი- ბეირუთი; 25 ივნისიდან (ოთხშაბათი,კვირა)

[post_title] => ჩქაროსნული გზა პლაჟის ნაცვლად?! – რა პირობას იძლევა გზების დეპარტამენტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chqarosnuli-gza-pladjis-nacvlad-ra-pirobas-idzleva-gzebis-departamenti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 10:57:27 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 06:57:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135469 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135451 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-31 13:50:43 [post_date_gmt] => 2017-05-31 09:50:43 [post_content] => ტურისტებით დატვირთულ ადგილებში კვების ობიექტების სახელმწიფო კონტროლი აქტიურდება. სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა და ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომელიც კოორდინირებულ საქმიანობას და ტურისტებისა და ადგილობრივი მომხმარებლის ინტერესების დაცვას ითვალისწინებს. მემორანდუმის ფარგლებში, სურსათის ეროვნული სააგენტო განსაკუთრებით გაააქტიურებს საზოგადოებრივი კვების ობიექტების სახელმწიფო კონტროლს ტურისტებით დატვირთულ ადგილებში; მომზადდება და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებში განთავსდება საინფორმაციო მასალები, სადაც მითითებული იქნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს საკონტაქტო ინფორმაცია. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ტურისტული კომპანიების და რესტორნების ასოციაციის წარმომადგენლები.ჩოგოვაძის თქმით, აუცილებელია საქართველომ, ტურისტების გაზრდილ ნაკადს ხარისხიანი მომსახურება შესთავაზოს.[post_title] => ტურისტებით დატვირთულ ადგილებში კვების ობიექტების კონტროლი აქტიურდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turistebit-datvirtul-adgilebshi-kvebis-obieqtebis-kontroli-aqtiurdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 13:52:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 09:52:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135451 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135777 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 15:12:59 [post_date_gmt] => 2017-06-01 11:12:59 [post_content] => 2017 წლის, ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე ბათუმის მიმართულებით ფრენებს 8 ახალი ავიაკომპანია გეგმავს.ასევე, უკვე დაემატა ვარშავის მიმართულება. ახალი მიმართულებით პირველი რეისი Small Planet Airlines 26 მაისს შეასრულა. გარდა ახალი ავიაკომპანიებისა და მიმართულებებისა, ფრენები ისევ განხორციელდება ისრაელიდან, ბელარუსიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, ყაზახეთიდან, თურქეთიდან, ირანიდან, არაბეთის გაერთიანებული საიმიროებიდან. ზაფხულში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან 20-მდე სხვადსახვა მიმართულებით ფრენებს 23 ავიაკომპანია შეასრულებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ზაფხულის სეზონზე ფრენების სიხშირე გაზარდა ELAL, Ural Airlines და S7 ავიახაზებმა. [post_title] => ცხელი სეზონი: ბათუმის მიმართულებით ფრენებს 8 ახალი ავიაკომპანია გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ckheli-sezoni-batumis-mimartulebit-frenebs-8-akhali-aviakompania-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 15:13:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 11:13:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135777 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 258 [max_num_pages] => 86 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fb63272d4bbe9ce28f54133aa5727b0f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )