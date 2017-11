მაგდა ვასაძე: „საქართველოდან წასვლას ვფიქრობ…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => magda-vasadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184592 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => magda-vasadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184592 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14040 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => magda-vasadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => magda-vasadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184592) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14040) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133495 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 14:32:35 [post_date_gmt] => 2017-05-23 10:32:35 [post_content] => „I Love The Lord“ მუსიკის მოყვარულებს ვიტნი ჰიუსტონის შესრულებით აქვთ მოსმენილი. გოსპელის ჟანრში ეს სიმღერა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარულია. „იქს ფაქტორის“ ახალ გამოშვებაში ის პროექტის ფავორიტმა, მაგდა ვასაძემ არაჩვეულებრივად შეასრულა. მაგდას შესრულებას ყველა მენტორი ფეხზე წამოუდგა, სოფო ნიჟარაძის გარდა. სოფომ მოგვიანებით თქვა: „არ აქვს მნიშვნელობა, ვზივარ თუ ვდგავარ, ცოტა სკამზე დამაჭედა... რა ვიცი, რა ვუთხრა?!. ძალა აქვს იმაზე მეტი, ვიდრე ალბათ, ამ კონკურსს სჭირდება“. სტეფანე სოფოს დაეთანხმა, რომ მაგდას იმაზე მეტი ძალა აქვს, ვიდრე ამ კონკურსს და ზოგადად კონკურსებს სჭირდება - „უნიკალური შემსრულებელია, უნიკალური ხმითა და ყურით, სუპერყელის დამორჩილებით და საერთოდ, მგონია, რომ ჩემი შესაფასებელი არ არის“. გიორგი გაბუნიამ აღნიშნა, რომ მაგდა ძალიან მაგარია და არაფრის თქმა აღარ არის საჭირო. გოგონების მენტორმა, ლელა წურწუმიამ განაცხადა: მინდა, მაყურებელს და ყველას ვუთხრა - მე მყავს მაგდა ვასაძე“. რასაკვირველია, მაგდა გადავიდა შემდეგ ტურში. ლელას მეორე კონკურსანტი კი სოფო საჟინიანი გახდა. [video width="600" height="480" mp4="http://musicbox.ge/wp-content/uploads/2017/05/Безымянный-1.mp4"][/video] [post_title] => მაგდა ვასაძის არაჩვეულებრივმა შესრულებამ სოფო ნიჟარაძე „სკამზე დააჭედა“ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => magda-vasadzis-arachveulebrivma-shesrulebam-sofo-nidjaradze-skamze-daacheda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 15:35:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 11:35:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133495 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123244 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-18 13:27:26 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:27:26 [post_content] => მაგდა ვასაძის გამოსვლამ გუშინდელ „X ფაქტორზე“ საუკეთესო შთაბეჭდილება მოახდინა. „ახალი ხმის“ მონაწილე, რომელიც იმ პროექტშიც გამოირჩეოდა, აშკარად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კონკურსანტი იქნება „იქს ფაქტორშიც“. გიორგი გაბუნიამ მისი გამოსვლის შემდეგ აღნიშნა, რომ ყველა დანარჩენი მონაწილე უნდა შეეცადოს, მაგდას პერფორმანსებზე უკეთესი გამოსვლები შემოგვთავაზოს. ჟიურის წევრებიდან მომღერალს ყველა კარგად იცნობს, ისევე, როგორც მაყურებელი. მაგდამ ახლახან იმიჯი შეიცვალა და წითელი თმით მოგვევლინა, კონკურსში მონაწილეობასაც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად მიიჩნევს. მაგდამ სიმღერა „I’m Changing“ („მე ვიცვლები“) ამოარჩია, ცნობილი მიუზიკლიდან „ოცნების გოგონები“, ფილმში ამ სიმღერას შესანიშნავად ასრულებს ჯენიფერ ჰადსონი. მაგდამ მცდელობა არ დააკლო და დღის გამოსვლაც შედგა, მან ოთხი „კი“ მიიღო და შემდეგ ტურში დიდი ზარ-ზეიმით გაააცილეს. სოცქსელში მის პერფორმანსს ბევრი დადებითი შეფასება მოჰყვა, მაგრამ ზოგმა შემფასებელმა აღნიშნა, რომ ასეთი გამოცდილი მომღერლების კონკურსებზე გამოსვლას აზრი არ აქვს, რადგან ისინი ბევრად მაღლა დგანან, ვიდრე დამწყები შემსრულებლები. ამ მოსაზრებას უპასუხა რადიო „ფორტუნას“ წამყვანმა, ჟურნალისტმა ნიკა კაციამ, რომელიც მაგდას მეგობარია და აღნიშნა: „ვისაც მიაჩნია, რომ მაგდა ვასაძე არ უნდა მისულიყო მუსიკალურ პროექტში „X ფაქტორი“, აქვე გიპასუხებთ. შოუს ანონსები და პრომოები გაიხსენეთ, როცა გამოცდილ მომღერლებს მოუწოდეს! ვინც წერს, ახალგაზრდებს დაუთმოს ასპარეზიო - მაგდა მოხუცია? ვინც დაუსრულებლად გამოხატავს პრეტენზიებს - თქვენც მიდით და ისე იმღერეთ, რომ მაგდა ვასაძე დაჩრდილოთ! ა, ვერ აჯობებთ?! ვიცი :))))))))))))))) ერთი კი არა, ნეტა ასი იყოს მაგდა ვასაძე, რომ ყველგან უსმინოთ და გაიკეთილშობილოთ სმენა, გემოვნებასთან ერთად! მოდი, დააკონკრეტეთ, რა არ მოგეწონათ?! - ვერ დაწერთ იმიტომ, რომ მაგდა სხვა საფეხურზეა, როცა უნდა მოვეფეროთ და ყველანაირი პირობა შევუქმნათ - დიდი ხანი იმღეროს!“ დავიჯეროთ, რომ „ქართველებზე ბოღმა სხვა არავინ არის“??? და ბოლოს, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, როცა ბედნიერება შეგიძლიათ, სხვა რამე-რუმეები რატომ არ გეზარებათ და დავიჯერო არ გიყვართ მოციმციმე ვარსკვლავის ყურება? დატკბით!“ [video width="656" height="480" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/04/adjarasportcom.mp4"][/video] [post_title] => „მიდით და ისე იმღერეთ, რომ მაგდა ვასაძე დაჩრდილოთ“ - რა გამოხმაურებები მოჰყვა ცნობილი მომღერლის „X ფაქტორში“ გამოსვლას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => midit-da-ise-imgheret-rom-magda-vasadze-dachrdilot-ra-gamokhmaurebebi-mohyva-cnobili-momgherlis-x-faqtorshi-gamosvlas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 17:59:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 13:59:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 116577 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 14:46:35 [post_date_gmt] => 2017-03-21 10:46:35 [post_content] => მაგდა ვასაძე, რომელიც ქართველმა მსმენელმა პროექტიდან „ახალი ხმა“ გაიცნო და სტეფანესა და მაია დარსმელიძის გუნდში იყო, მას შემდეგ რამდენიმე პროექტში ვიხილეთ. მაგდამ ახლახან იმიჯი შეიცვალა, თმა წითლად შეიღება და „იქს ფაქტორის“ შესარჩევ ტურზე გავიდა. როგორც ავთო აბესლამიძის პოსტიდან ირკვევა, ჟიურიმ მომღერალს ოთხი „კი“ უთხრა, რითაც მაგდამ შემდეგ ეტაპზე გადაინაცვლა. მომღერალი ბენდთან ერთად სხვადასხვა კლუბში გამოდის და ამ მხრივ წარმატებული გახლავთ, თუმცა როგორც ჩანს, მაგდას დიდი სცენა მოენატრა... [gallery link="file" ids="116578,116579,116580"] [post_title] => იმიჯშეცვლილ მაგდა ვასაძეს ვერ იცნობთ - მან ბედი „იქს ფაქტორში“ სცადა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => imijshecvlil-magda-vasadzes-ver-icnobt-man-bedi-iqs-faqtorshi-scada [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 14:46:35 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 10:46:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116577 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133495 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 14:32:35 [post_date_gmt] => 2017-05-23 10:32:35 [post_content] => „I Love The Lord“ მუსიკის მოყვარულებს ვიტნი ჰიუსტონის შესრულებით აქვთ მოსმენილი. გოსპელის ჟანრში ეს სიმღერა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარულია. „იქს ფაქტორის“ ახალ გამოშვებაში ის პროექტის ფავორიტმა, მაგდა ვასაძემ არაჩვეულებრივად შეასრულა. მაგდას შესრულებას ყველა მენტორი ფეხზე წამოუდგა, სოფო ნიჟარაძის გარდა. სოფომ მოგვიანებით თქვა: „არ აქვს მნიშვნელობა, ვზივარ თუ ვდგავარ, ცოტა სკამზე დამაჭედა... რა ვიცი, რა ვუთხრა?!. ძალა აქვს იმაზე მეტი, ვიდრე ალბათ, ამ კონკურსს სჭირდება“. სტეფანე სოფოს დაეთანხმა, რომ მაგდას იმაზე მეტი ძალა აქვს, ვიდრე ამ კონკურსს და ზოგადად კონკურსებს სჭირდება - „უნიკალური შემსრულებელია, უნიკალური ხმითა და ყურით, სუპერყელის დამორჩილებით და საერთოდ, მგონია, რომ ჩემი შესაფასებელი არ არის“. გიორგი გაბუნიამ აღნიშნა, რომ მაგდა ძალიან მაგარია და არაფრის თქმა აღარ არის საჭირო. გოგონების მენტორმა, ლელა წურწუმიამ განაცხადა: მინდა, მაყურებელს და ყველას ვუთხრა - მე მყავს მაგდა ვასაძე“. რასაკვირველია, მაგდა გადავიდა შემდეგ ტურში. ლელას მეორე კონკურსანტი კი სოფო საჟინიანი გახდა. [video width="600" height="480" mp4="http://musicbox.ge/wp-content/uploads/2017/05/Безымянный-1.mp4"][/video] [post_title] => მაგდა ვასაძის არაჩვეულებრივმა შესრულებამ სოფო ნიჟარაძე „სკამზე დააჭედა“ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => magda-vasadzis-arachveulebrivma-shesrulebam-sofo-nidjaradze-skamze-daacheda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 15:35:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 11:35:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133495 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e40dda96c4308b6515837863feb50572 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )