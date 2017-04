მაკა ცინცაძე „პირველ არხზე“ თოქშოუს გაუძღვება – „ჩემი გადაწყვეტილება ბევრს გაუკვირდა…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122191 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122191 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2135 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122191) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2135) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 75505 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-09-15 13:05:27 [post_date_gmt] => 2016-09-15 09:05:27 [post_content] => „ფორტუნა“ დაინტერესდა, როგორი ემოციებით გააცილეს ცნობილებმა თავიანთი პატარები ბაღებში. დავუკავშირდით მაკა ცინცაძესა და თიკა ჯამბურიას, რომლებმაც თავიანთი გოგონები ბაღში წაიყვანეს. ტელეწამყვან მაკა ცინცაძის პატარა გოგონა, კესო, ბაღში წელს პირველად არ წასულა, წინა წელს იქ დარჩენა არ მოინდომა, ახლა კი უკვე დარჩა, რადგან დიდი გოგოა. მაკას ემოციების შესახებ ვკითხეთ. მაკა ცინცაძე: შარშან კესო ბაღში მხოლოდ რამდენიმე დღით იყო, რადგან არ გაჩერდა. წელს კი, ისე გამოვიდა, რომ ფაქტობრივად, პირველად მივიყვანეთ. ინერვიულე? ცოტა კი (იღიმის). შენ რომ პირველად წაგიყვანეს ბაღში, ის დღე თუ გახსოვს? კი, მახსოვს. ძალიან მაგარი მასწავლებელი და ძიძა მყავდა. მისვლა მიხაროდა. იმედია, ბაღი კესოსაც მოეწონება და შეუყვარდება იქ სიარული... [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="75506,75507"] თიკა ჯამბურია: ნინა ორი წელია, ბაღში დადის. ახლა ხუთი წლისაა. თვითონ გამაღვიძა, რომ ბაღში წამეყვანა დღეს, რადგან იქაურობა ძალიან უყვარს. ჰყავს ბევრი მეგობარი. ზოგადად, კონტაქტური ბავშვია. პირველად რომ წავიყვანე, არ უტირია, მოეწონა და დარჩა. გახსოვს, შენ როდის წახვედი პირველად ბაღში? როგორ არ მახსოვს. ზუსტად ვიცი, 4 წლის ვიყავი, როცა ბაღში წამიყვანეს. სხვათა შორის, ძალიან მიყვარდა ბაღში ყოფნა, მყავდა უამრავი მეგობარი, რომელთაგანაც რამდენიმესთან დღემდე ვმეგობრობ. [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="75508,75509"] შვილი სკოლაში წაიყვანა მარიამ როინიშვილმაც, რომელმაც ფოტოები სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და ელენეს პირველკლასელობა მიულოცა - „ელენე, დე, გილოცავ ახალი და საინტერესო ცხოვრების დაწყებას!..“ [gallery link="file" columns="2" ids="75510,75511"] სოფო ბედიას ნიკუშა უკვე მეორე კლასშია. მომღერალმა სოციალურ ქსელში სკოლაში გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა და დააწერა: „პირველი დღე მეორე კლასში. გილოცავ, ნიკუშ“. [gallery link="file" ids="75512,75513,75514"] [post_title] => ცნობილები, რომლებმაც შვილები ბაღსა თუ სკოლაში წაიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobilebi-romlebmac-shvilebi-baghsa-tu-skolashi-waiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-15 13:20:47 [post_modified_gmt] => 2016-09-15 09:20:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=75505 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 36001 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-03-07 15:19:13 [post_date_gmt] => 2016-03-07 11:19:13 [post_content] => ტელეჟურნალისტი მაკა ცინცაძე სასტუმრო „ჰოლიდეი ინში" გადასაღებად თავის პატარა გოგონასთან, კესოსთან ერთად გვესტუმრა. კესო ლამაზ თეთრ კაბაში გამოეწყო და დედიკოსთან ერთად ფოტოგრაფის წინ იპოზიორა. მაკა ცინცაძე: კესო თავიდან ბოლომდე მე მგავს, მამასაც ჰგავს, თუმცა უფრო მეტად მე. ხასიათიც ჩემი აქვს. როცა ტელევიზიით მხედავს, მგონი, უხარია. თავად არის ხოლმე მაკა ცინცაძე, მიწყობს ხოლმე ერთი მსახიობის თეატრს, ჯდება მაგიდასთან, მიჰყავს გადაცემა და ჰყავს რესპონდენტები. კესოს გამოჩენა როგორი იყო შენს ცხოვრებაში? განსაკუთრებულს არაფერს ვიტყვი, ალბათ, იმას, რასაც ყველა დედა ამბობს - ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემს ცხოვრებაში. როცა კესო გაჩნდა, ვფიქრობდი, მანამდე რისთვის ვცხოვრობდი ან რისთვის ვარსებობდი. ყველაფერი თავიდან ბოლომდე შეიცვალა. ჩნდება ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომლისთვისაც არც კი დაფიქრდები, ისე დათმობ შენს სიცოცხლეს... რა დროს ატარებ მასთან? სამსახურის გარდა მთელი დრო. მარტო არსად დავდივარ, სულ თან მახლავს. შევატყვე, რომ ძალიან მოსწონს შენი კოსმეტიკა, ჩაცმულობა... მას აქვს თავისი პარფიუმერიის ჩანთა, რომელსაც წარმატებით იყენებს. სპეციალურად ბავშვებისთვისაა განკუთვნილი. მოკლედ, გრძნობს, რომ გოგოა (იღიმის). შენ ურჩევ სამოსს? არ მარჩევინებდა არასდროს, მგონი, ჩვილობის შემდეგ. არ მიჯერებს, ამიტომ ვცდილობ, მე ავეწყო მასზე. თუკი რაიმე ახლის ყიდვას დავაპირებ, თავად მიმყავს შესარჩევად. როცა ფოტოსესია გვაქვს, მე ვუხამებ მას სამოსს და არა პირიქით. როცა მე ვიცვამ სამოსს, მაფასებს. ძირითადად, აქცენტს ფერებზე აკეთებს, სილუეტს, რასაკვირველია, ვერ არჩევს. ღია ფერები მოსწონს, მინდა, რომ მის მოსაწონად გამოვიყურებოდე, განსაკუთრებით, როცა ერთად ვართ. სად დაგყავს? შემოვლილი გვაქვს ყველა პარკი და კვების ობიექტი. სამწუხაროდ, თბილისში არ არის ბევრი გასართობი ბავშვებისთვის. ბაღში დაგყავს? ბაღში მივიყვანე და ორ კვირაში წამოვიდა ისტერიკით (იღიმის). ვერ გაძლო, არ მოეწონა, საჭმელს არ ჭამდა მთელი დღე. პრინციპში, არ მაქვს ისეთი გამოუვალი მდგომარეობა, რომ დამეძალებინა, ბებიები ყურადღებას აქცევენ, სანამ მე სამსახურში ვარ. ჩემზე არ არის ძალიან მოჯაჭვული, მაგრამ ალბათ, მაინც აქვს უკმარისობის შეგრძნება ჩემი სამსახურის გამო. ამიტომაც სულ ვცდილობ, რომ დიდი დრო გავატარო მასთან ერთად. მაკა, ძალიან ხშირად მიგიღია ტიტული - ყველაზე ლამაზი ტელეწამყვანი... დიდი მადლობა, მაგრამ მართლა ვერ ვხვდები, მე რატომ მასახელებენ. არის უამრავი ლამაზი წამყვანი, ნინო თოლორდავა, მარიამ ვაშაძე და ლიზა წიკლაური... ბევრი სხვა. მაკიაჟითა და დავარცხნილი თმით ყველა ქალი ფორმაშია და ლამაზია... ნაკლს პოულობ საკუთარ თავში? იცი, რამდენს? ჩამოგითვალო? ძალიან ბევრს, ჩამოთვლა უხერხულია (იღიმის). ვერ ვიტყვი, რომ ამაზე ვწუწუნებ ხმამაღლა. ღმერთს ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რაც მაქვს, ჯანმრთელობიდან დაწყებული, ჯანმრთელი შვილი მყავს. სხვა ყველაფერი სისულელეა... სულ ხარ ფორმაში? ამას როგორ ახერხებ? ჩემი ნანა და დათო ახერხებენ ამას, ისინი ზრუნავენ ჩემს მაკიაჟსა და ვარცხნილობაზე, ნიკა - გარდერობაზე. სახის მოვლისას მკვებავებს ვანიჭებ უპირატესობას, რადგან ყოველდღიურად ვიყენებ მაკიაჟს, ეს იწვევს კანის გამოშრობას, ამიტომაც ცხიმიან მკვებავს ვიყენებ. რაიმე თუ გაქვს გაკეთებული? არა და თუ დამჭირდება რაღაც პერიოდის შემდეგ, აუცილებლად გავიკეთებ. თუკი ქალს აქვს ამის საშუალება და დიდი იმედი მაქვს, რომ მეც მექნება საშალება, როცა ამის საჭიროება იქნება, მივმართავ ქირურგიულ ჩარევას ან სხვა პროცედურებს. დიეტაზე ხარ? დიეტა „კიბეს" ვიცავდი სამი კვირა და მხოლოდ სამი კილო დავიკელი. ერთ დღეს ვაშლი ვჭამე, მეორე დღეს - ბალახები და... ხორცის გარეშე ვერ ვძლებ, ძალიან დიდი გურმანი ვარ (იღიმის), ამ დიეტის ფონზე საგაზაფხულო დეპრესია დამეწყო. ნინო მურღულია ფოტოგრაფი: Robbie RG Commercial გადაღების ადგილი: Holiday Inn Tbilisi [gallery royalslider="1" ids="36008,36009,36010,36011,36012,36013,36014,36015,36016,36017,36018,36019,36020,36021,36022,36023,36024,36025,36026,36027,36028,36029"] [post_title] => მაკა ცინცაძის გოგონა სახლში „მაკა ცინცაძეობას" თამაშობს - ნახეთ დედა-შვილის საგაზაფხულო ფოტოსესია (იღიმის). მადლობა. როცა კომპლიმენტეს გეუბნებიან, თუ ის ჩარჩოში ზის და ზღვარს არ გადადის და კეთილგანწყობას გამოხატავენ, რასაკვირველია, ძალიან სასიამოვნოა. ასეთ ეპითეტებს მშვიდად ვხვდები და მადლობის მეტი რა მეთქმის (იღიმის). 2016 წელს რას ელოდები? განსაკუთრებულს არაფერს. კარდინალურ ცვლილებებს არ ველოდები. რაც უნდა ბანალურად ჟღერდეს, ვფიქრობ და ალბათ, ყველა დამეთანხმება, რომ მთავარია ჯანმრთელობა. ამის გარეშე არაფერი გამოვა. მინდა, ყველას ჯანმრთელობა ვუსურვო... ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="21451,21446,21449,21447,21448,21450"] [post_title] => სექსუალური, ეშხიანი და ლამაზი - როგორ ხვდება ამ ეპითეტებს მაკა ცინცაძე [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="75506,75507"] თიკა ჯამბურია: ნინა ორი წელია, ბაღში დადის. ახლა ხუთი წლისაა. თვითონ გამაღვიძა, რომ ბაღში წამეყვანა დღეს, რადგან იქაურობა ძალიან უყვარს. ჰყავს ბევრი მეგობარი. ზოგადად, კონტაქტური ბავშვია. პირველად რომ წავიყვანე, არ უტირია, მოეწონა და დარჩა. გახსოვს, შენ როდის წახვედი პირველად ბაღში? როგორ არ მახსოვს. ზუსტად ვიცი, 4 წლის ვიყავი, როცა ბაღში წამიყვანეს. სხვათა შორის, ძალიან მიყვარდა ბაღში ყოფნა, მყავდა უამრავი მეგობარი, რომელთაგანაც რამდენიმესთან დღემდე ვმეგობრობ. [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="75508,75509"] შვილი სკოლაში წაიყვანა მარიამ როინიშვილმაც, რომელმაც ფოტოები სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და ელენეს პირველკლასელობა მიულოცა - „ელენე, დე, გილოცავ ახალი და საინტერესო ცხოვრების დაწყებას!..“ [gallery link="file" columns="2" ids="75510,75511"] სოფო ბედიას ნიკუშა უკვე მეორე კლასშია. მომღერალმა სოციალურ ქსელში სკოლაში გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა და დააწერა: „პირველი დღე მეორე კლასში. გილოცავ, ნიკუშ“. [gallery link="file" ids="75512,75513,75514"] [post_title] => ცნობილები, რომლებმაც შვილები ბაღსა თუ სკოლაში წაიყვანეს