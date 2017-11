მაკა ცინცაძეს დაბადების დღე ორიგინალურად მიულოცეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185174 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185174 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2135 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maka-cincadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185174) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2135) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124849 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-24 12:44:17 [post_date_gmt] => 2017-04-24 08:44:17 [post_content] => ჟურნალ „თბილისელებთან“ საუბრისას ტელეწამყვანი მაკა ცინცაძე ადასტურებს ჭორს, რომელიც თბილისში დიდი ხანია, გავრცელდა - ის მეუღლეს დაშორდა. „სამწუხაროდ, ასე მოხდა. მე და ჩემმა ყოფილმა მეუღლემ გადაწყვეტილება ერთად მივიღეთ - ერთად აღარ ვართ, ასე ჯობდა. მიჭირს საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი, თან, პირველად ვამბობ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო. რვა წელი ვიცხოვრეთ ერთად და გადაწყვეტილებაც ერთ დღეში არ მიგვიღია. ამ ადამიანის მადლობელი ვარ, მისი ძალიან ბევრი თვისების გამო. ამჟამად გვაქვს ჯანსაღი ურთიერთობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვყავს კესო, რომელზეც ვზრუნავ და რომელიც ჩემი ბედნიერებაც არის, მოტივაციაც და ყველაფერიც. კესო ძალიან მაგარი გოგოა. ხუთი წლისაა. ანებივრებენ და ისიც ირგებს....“, აღნიშნავს ტელეწამყვანი და დასძენს, რომ ამჟამად მის პირად ცხოვრებაში სიახლე არ არის და გულისთვის არ სცალია. მაკა ყოფილ მეოღლესთან ერთად [post_title] => მაკა ცინცაძე მეუღლეს დაშორდა - „მიჭირს საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-cincadze-meughles-dashorda-michirs-sajarod-am-temaze-saubari [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 12:47:40 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 08:47:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124849 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122191 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-12 16:27:48 [post_date_gmt] => 2017-04-12 12:27:48 [post_content] => მაკა ცინცაძე „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ ახალ თოქშოუს წაიყვანს. ინფორმაცია ამის შესახებ თავად დაუდასტურა „ფორტუნას“ საიტს. მაკამ აღნიშნა, რომ რამდენიმე ტელევიზიასთან აწარმოებდა მოლაპარაკებას და საბოლოოდ, არჩევანი „პირველ არხზე“ შეაჩერა. მაკა ცინცაძე: გასულ კვირას დავასრულე მოლაპარაკებები „საზოგადოებრივ მაუწყებელთან“. ბევრ გაუკვირდა ჩემი ეს გადაწყვეტილება. მინდა აღვნიშნო, რომ რამდენიმე ტელევიზიასთან მქონდა მოლაპარაკებები, შემოთავაზებები ასევე პოლიტიკური თოქშოუს წაყვანაზე. არჩევანი „პირველ არხზე“ შევაჩერე, რადგან პერსპექტივას ვხედავ. არსებობს დიდი სურვილი და მოტივაცია, რომ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ უახლოეს მომავალში გახდეს ლიდერი ქართულ მედიაბაზარზე. ამიტომ ჩემს გადაწყვეტილებაში გასაკვირი არაფერია. ამ ეტაპზე ჟურნალისტებს ურჩევნიათ კერძო ტელევიზიებში მუშაობა, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ყველა ჩემს კოლეგას ექნება სურვილი, რომ ამ არხზე გადმოვიდეს და აქ იმუშაოს. ვფიქრობ, ძალიან მალე არხი ყურებადი იქნება, არა იმიტომ, რომ მე გადმოვედი აქ, უბრალოდ, არის კონკრეტული მიზანი. რა ფორმატის გადაცემას გაუძღვები? უკვე გყავს გუნდი? ეს იქნება პოლიტიკური თოქშოუ, რომელიც ეთერში, სავარაუდოდ, ახალი სეზონიდან გავა. ჯერ შავი მონახაზი მაქვს, მაგრამ ვიცი, რომ იქნებიან სტუმრები, იქნება საზოგადოების ჩართულობა... კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ არსებული ადამიანური რესურსით, აქ მომუშავე ადამიანებით, პროფესიონალებით, შევკრავთ ახალ გუნდს, ჩემთვის ვიცი, მაგრამ რომ დაგვთანხმდებიან, შემდეგ შევძლებ უფრო კონკრეტულად საუბარს. გადაცემა ორიენტირებული იქნება ობიექტურობასა და რეიტინგზე. ნინო მურღულია [post_title] => მაკა ცინცაძე „პირველ არხზე“ თოქშოუს გაუძღვება - „ჩემი გადაწყვეტილება ბევრს გაუკვირდა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-cincadze-pirvel-arkhze-toqshous-gaudzghveba-chemi-gadawyvetileba-bevrs-gaukvirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 16:42:11 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 12:42:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122191 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 75505 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-09-15 13:05:27 [post_date_gmt] => 2016-09-15 09:05:27 [post_content] => „ფორტუნა“ დაინტერესდა, როგორი ემოციებით გააცილეს ცნობილებმა თავიანთი პატარები ბაღებში. დავუკავშირდით მაკა ცინცაძესა და თიკა ჯამბურიას, რომლებმაც თავიანთი გოგონები ბაღში წაიყვანეს. ტელეწამყვან მაკა ცინცაძის პატარა გოგონა, კესო, ბაღში წელს პირველად არ წასულა, წინა წელს იქ დარჩენა არ მოინდომა, ახლა კი უკვე დარჩა, რადგან დიდი გოგოა. მაკას ემოციების შესახებ ვკითხეთ. მაკა ცინცაძე: შარშან კესო ბაღში მხოლოდ რამდენიმე დღით იყო, რადგან არ გაჩერდა. წელს კი, ისე გამოვიდა, რომ ფაქტობრივად, პირველად მივიყვანეთ. ინერვიულე? ცოტა კი (იღიმის). შენ რომ პირველად წაგიყვანეს ბაღში, ის დღე თუ გახსოვს? კი, მახსოვს. ძალიან მაგარი მასწავლებელი და ძიძა მყავდა. მისვლა მიხაროდა. იმედია, ბაღი კესოსაც მოეწონება და შეუყვარდება იქ სიარული... [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="75506,75507"] თიკა ჯამბურია: ნინა ორი წელია, ბაღში დადის. ახლა ხუთი წლისაა. თვითონ გამაღვიძა, რომ ბაღში წამეყვანა დღეს, რადგან იქაურობა ძალიან უყვარს. ჰყავს ბევრი მეგობარი. ზოგადად, კონტაქტური ბავშვია. პირველად რომ წავიყვანე, არ უტირია, მოეწონა და დარჩა. გახსოვს, შენ როდის წახვედი პირველად ბაღში? როგორ არ მახსოვს. ზუსტად ვიცი, 4 წლის ვიყავი, როცა ბაღში წამიყვანეს. სხვათა შორის, ძალიან მიყვარდა ბაღში ყოფნა, მყავდა უამრავი მეგობარი, რომელთაგანაც რამდენიმესთან დღემდე ვმეგობრობ. [gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="75508,75509"] შვილი სკოლაში წაიყვანა მარიამ როინიშვილმაც, რომელმაც ფოტოები სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და ელენეს პირველკლასელობა მიულოცა - „ელენე, დე, გილოცავ ახალი და საინტერესო ცხოვრების დაწყებას!..“ [gallery link="file" columns="2" ids="75510,75511"] სოფო ბედიას ნიკუშა უკვე მეორე კლასშია. მომღერალმა სოციალურ ქსელში სკოლაში გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა და დააწერა: „პირველი დღე მეორე კლასში. გილოცავ, ნიკუშ“. [gallery link="file" ids="75512,75513,75514"] [post_title] => ცნობილები, რომლებმაც შვილები ბაღსა თუ სკოლაში წაიყვანეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobilebi-romlebmac-shvilebi-baghsa-tu-skolashi-waiyvanes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-15 13:20:47 [post_modified_gmt] => 2016-09-15 09:20:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=75505 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124849 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-24 12:44:17 [post_date_gmt] => 2017-04-24 08:44:17 [post_content] => ჟურნალ „თბილისელებთან“ საუბრისას ტელეწამყვანი მაკა ცინცაძე ადასტურებს ჭორს, რომელიც თბილისში დიდი ხანია, გავრცელდა - ის მეუღლეს დაშორდა. „სამწუხაროდ, ასე მოხდა. მე და ჩემმა ყოფილმა მეუღლემ გადაწყვეტილება ერთად მივიღეთ - ერთად აღარ ვართ, ასე ჯობდა. მიჭირს საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი, თან, პირველად ვამბობ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იყო. რვა წელი ვიცხოვრეთ ერთად და გადაწყვეტილებაც ერთ დღეში არ მიგვიღია. ამ ადამიანის მადლობელი ვარ, მისი ძალიან ბევრი თვისების გამო. ამჟამად გვაქვს ჯანსაღი ურთიერთობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვყავს კესო, რომელზეც ვზრუნავ და რომელიც ჩემი ბედნიერებაც არის, მოტივაციაც და ყველაფერიც. კესო ძალიან მაგარი გოგოა. ხუთი წლისაა. ანებივრებენ და ისიც ირგებს....“, აღნიშნავს ტელეწამყვანი და დასძენს, რომ ამჟამად მის პირად ცხოვრებაში სიახლე არ არის და გულისთვის არ სცალია. მაკა ყოფილ მეოღლესთან ერთად [post_title] => მაკა ცინცაძე მეუღლეს დაშორდა - „მიჭირს საჯაროდ ამ თემაზე საუბარი...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-cincadze-meughles-dashorda-michirs-sajarod-am-temaze-saubari [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 12:47:40 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 08:47:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124849 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2df941c90a5d41446eecc4c837f0ffa0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )