მამუკა ბახტაძე: რკინიგზის საქმიანობა ფინანსურად ყველაზე წარმატებული 2014-2015 წლებში იყო

მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვექნება ქართულ ბიზნესთან, - ამის შესახებ ფინანსთა ახალმა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ბახტაძის განცხადებით, ის განსაკუთრებულ პრიორიტეტს მიანიჭებს საშუალო და მცირე ბიზნესთან ურთიერთობას. „არც ერთი რეფორმა, ან საგადასახადო ინიციატივა არ იქნება გატარებული ისე, რომ ჩვენ არ მივიღოთ კონსულტაცია ქართული ბიზნესისგან და ჩვენი სხვა პარტნიორებისგან. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან დიდი პრიორიტეტი მიენიჭება მართვის ავტომატიზებული სისტემების დანერგვას სამინისტროში. ამ კუთხით ძალიან დიდი ნაბიჯებია გადადგმული უკვე უწყებაში და ეს მიმართულება აქტიურად გაგრძელდება", - განაცხადა ბახტაძემ. ფინანსთა ახალი მინისტრის, მამუკა ბახტაძის, განცხადებით, სამინისტროს მთავარი ორიენტირი იქნება ნაკლები ბიუროკრატია და მეტი ეფექტურობა. ფინანსთა მინისტრის რანგში პირველი კომენტარი ბახტაძემ პრემიერმინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. „პირველ რიგში, მსურს, მადლობა გადავუხადო პრემიერმინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, ვინაიდან წარმატებული უწყების ხელმძღვანელობა მომიწევს. ვფიქრობ, ფინანსთა სამინისტრომ ძალიან ბევრი საინტერესო და წარმატებული რეფორმა და პროექტი გაატარა. ძირითადი პარამეტრები, როგორც ბიუჯეტის, ასევე მომავალი ხარჯები შეთანხმებულია საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან. ჩვენ ამ პოზიტიურ გეზს აუცილებლად გავაგრძელებთ. რაც შეეხება მიდგომებს, ამაში მთავარი ორიენტირი იქნება, ნაკლები ბიუროკრატია და მეტი ეფექტურობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მოხდეს ბიუროკრატიოული ხარჯების ოპტიმიზაცია და, ამავე დროს, ეფექტურობის გაზრდა. ვფიქრობ, რომ ამას წარმატებით მივაღწევთ. მინდა, სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვექნება ქართულ ბიზნესთან. განსაკუთრებულ პრიორიტეტს მივანიჭებთ საშუალო და მცირე ბიზნესთან ურთიერთობას. არცერთი რეფორმა არ იქნება გატარებული ისე, თუ კონსულტაციას არ მივიღებთ ქართული ბიზნესისგან," - განაცხადა ბახტაძემ. ბახტაძე სამინისტროში მასშტაბურ საკადრო გადაადგილებებს არ გეგმავს.

ფინანსთა ახლადდანიშნულ მინისტრს, მამუკა ბახტაძეს, ერთი წლის განმავლობაში 339710,02 ლარი აქვს აღებული. მამუკა ბახტაძე სხვადასხვა დროს მუშაობდა „შპს ჯრ ტრანზიტ ლაინსა" და „შპს ჯორჯია ტრანზიტში" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად, ფინანსთა მინისტრის პოსტის დაკავებამდე კი - „სს საქართველოს რკინიგზაში" გენერალური დირექტორად. მამუკა ბახტაძეს ქონებრივი დეკლარაცია 2017 წლის 30 მარტს აქვს შევსებული. დეკლარაციის მიხედვით, ბახტაძის პირად მფლობელობაშია მცხეთაში, კოსმონავტების ქ. 14-ში მდებარე 355,05 კვ.მ. ფართობის საცხოვრებელი სახლი, რომელიც 2016 წელს აჩუქეს მას; ასევე, ამავე მისამართზე რეგისტრირებული 670 კვ. მ. ფართობის მიწის ნაკვეთი. არც მამუკა ბახტაძის და არც მისი ოჯახის რომელიმე წევრის მფლობელობაში არ არის მოძრავი ქონება, რომლის ღირებულებაც აღემატება 10,000 ლარს. ფინანსთა მომავალი მინისტრი არ ფლობს ფასიან ქაღალდებს. რაც შეეხება საქართველოს ან სხვა ქვეყნის საბანკო ან/და სხვა საკრედიტო დაწესებულებებში არსებულ ანგარიშს ან/და შენატანს, რომლის განკარგვის უფლება აქვს მამუკა ბახტაძეს, დეკლარაციის შევსების მომენტში ფინანსთა მომავალი მინისტრის: „საქართველოს ბანკის" პირად ანგარიშზე იყო 25637,93 აშშ დოლარი; „საქართველოს ბანკის" სახელფასო ანგარიშზე იყო 6840,23 ლარი; "ვი–თი–ბი ბანკის" პირად ანგარიშზე იყო 22543,86 ლარი. დეკლარაციის შევსების მომენტში მამუკა ბახტაძეს ან მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება 4 000 ლარს, არ გააჩნდა. არც ფინანსთა მომავალი მინისტრი და არც მისი ოჯახის რომელიმე წევრი სამეწარმეო საქმიანობაში არ მონაწილეობენ. „სს საქართველოს რკინიგზაში" გენერალური დირექტორად მუშაობის დროს მამუკა ბახტაძეს 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში ხელფასის სახით აღებული აქვს 220474 ლარი; „შპს ჯორჯია ტრანზიტში" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად მუშაობის დროს ბახტაძეს ხელფასის სახით აღებული აქვს 45662 ლარი; ხოლო „შპს ჯრ ტრანზიტ ლაინში" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად მუშაობის დროს ხელფასის სახით აღებული აქვს 18552 ლარი. ფინანსთა მომავალ მინისტრს 2012 წლის 30 სექტემბერს გახსნილი აქვს საკრედიტო ხაზი, საიდანაც გასავალი აქვს 1361,30 ლარი. წყარო: https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/32930 თათია კაკიაშვილი 