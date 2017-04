მდიდრული ვილები ვარსკვლავური შვებულებისთვის – სად ისვენებენ ვარსკვლავები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123655 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123655 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 796 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => interieris-dizaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mogzauroba [1] => interieris-dizaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123655) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14179,796) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121713 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-17 15:21:30 [post_date_gmt] => 2017-04-17 11:21:30 [post_content] => იმისათვის, რომ წონაში დაიკლოთ, პირადი ცხოვრებაც გაიუმჯობესოთ და თან თავს ძალიან ახალგაზრდულადაც გრძნობდეთ - რაც შეიძლება მეტი უნდა იმოგზაუროთ. ბრიტანელმა მეცნიერებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ ახალ-ახალი ადგილების მონახულება ძალიან კარგია და შეიძლება იმაზე მეტი სარგებელიც ქონდეს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ამას ადასტურებს გამოკითხვა, რომელშიც 31 მილიონი ტურისტი მონაწილეობდა. როგორც მათი 81% აცხადებს, მოგზაურობა მათ ფორმაში ჩადგომაში, თავდაჯერებულობის მომატებასა და ინტიმური ცხოვრების გაუმჯობესებაში დაეხმარა. ფსიქოლოგიის დოქტორი ლინდა პაპადოპოულოსი მიიჩნევს, რომ შვებულების დროს ადამიანები ძალიან მოდუნებულები არიან და აკეთებენ ყველაფერს რაც სურთ. ამ დროს სტრესი მაქსიმალურად მცირდება, მოტივაცია კი იზრდება. შესაბამისად, ცხოვრებისგანაც მეტი სარგებლის მიღებაა შესაძლებელი. მოგზაურობა სტერსის შემცირებისა და მოტივაციის გაზრდის საუკეთესო საშუალებაა "მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის" მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსში პირველი ადგილი ესპანეთმა დაიკავა, რომელსაც საფრანგეთი და გერმანია მოჰყვება. პირველ ათეულში ასევე არიან იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, აშშ, ავსტრალია, იტალია, კანადა და შვეიცარია, ხოლო ინდექსის ბოლო პოზიციაზეა იემენი. ”მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი დგება ისეთი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, როგორებიცაა: კონკრეტული ქვეყნის ტურიზმის სექტორში არსებული მდგომარეობა, უსაფრთხოება, ჯანდაცვა, ტრანსპორტი, სოციალური უზრუნველყოფა, ბიზნესგარემო, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურის ხარისხი და კულტურული და ბუნებრივი რესურსების ოდენობაა. ერთი ნაბიჯით წინ: საქართველო მოგზაურობისა და ტურიზმის კონკურენტუნარიანობის ინდექსში დაწინაურდა ინტერიერის დიზაინის თანამედროვე ტენდენციები 