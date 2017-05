“მეგონა გავგიჟდი, მაგრამ გამახსენდა ივანიშვილის ჰობი” (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => ureki [2] => ivanishvilis-kheebi [3] => kheebis-gadatana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134645 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => ureki [2] => ivanishvilis-kheebi [3] => kheebis-gadatana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134645 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => ურეკის სანაპირო ზოლზე, მზეზე მიფიცხებულებს, წელს პირველად ქვიშაში ჩამარხული სიმინდი და სანაპიროზე მოსეირნე ძროხები აღარ შეგაწუხებთ. საკურორტო სეზონის დაწყებამდე კურორტის ადმინისტრაციამ რქოსან პირუტყვთან დაკავშირებით მოსახლეობა გააფრთხილა და სპეციალური მარეკებიც გამოიყო, რომლებიც სანაპირო ზოლზე პირუტყვის გადაადგილებას შეზღუდავს. სეზონის დაწყებამდე სიღრმისეულად დასუფთავდა სანაპირო ზოლიც, სპეციალური ტექნიკით დაიხნა ქვიშიანი ნიადაგი და სანაპირო ღრმად ჩამარხული ნაგვისგან გაიწმინდა. საკურორტო სეზონზე სანაპირო ზოლი ყოველდღიურ რეჟიმში დილის 6 სათიდან 8 სათამდე დასუფთავდება. ამასთან კურორტის ადმინისტრაცია ზღვის წყალში კანალიზაციის მოხვედრას კატეგორიულად გამორიცხავს. დასუფთავებული სანაპირო ზოლისა და სუფთა ზღვის შემდეგ შხაპის გადავლება კვლავ კუსტარულად მოწყობილ, ფასიან საშხაპეებში მოგიხდებათ. პლაჟის ინფრასტრუქტურის განვითარება მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის. ახალ საზღვაო სეზონზე ურეკის სანაპიროს მაშველთა გაორმაგებული რაოდენობა მოემსახურება, 30 მაშველიდან 10 ადამიანი 112-ის წარმომადგენელი იქნება. ყველა მაშველს გავლილი აქვს პირველადი სამედიცინო დახმარების სწავლება. ურეკში დასასვენებლად ჩასულებს უპრობლემოდ „დაჩექინების“ საშუალებაც გექნებათ: მიმდინარე წლიდან კურორტი სრულ ინტერნეტიზაციას იწყებს. ურეკი საკურორტო სეზონს ახალი გზითაც შეხვდება. როგორც „ფორტუნას“ ურეკში გამგებლის წარმომადგენელმა დავით რობაქიძემ განუცხადა, მიწისქვეშა საკანალიზაციო სამუშაოები და დაბის გაზიფიცირება დასრულების ფაზაშია და ზღვის სეზონის დაწყებამდე გადათხრილი გზები ახალი ასფალტის საფარით დაიფარება. გაზრდილი ტურისტული ნაკადის პარალელურად დაბა ურეკი შიდა ტრანსპორტის საჭიროების წინაშეც დგას, პრობლემა ტურისტებთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობასაც აწუხებს. გამგებლის წარმომადგენლის ინფორმაციით, შიდა ტრანსპორტის განვითარება და სანაპირო ზოლის მოწყობა გასახდელებით და საშხაპეებით მომავალი წლის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული. თამუნა გოგუაძე [post_title] => ურეკის პლაჟზე ძროხები აღარ იქნებიან: როგორ ხვდება კურორტი სეზონს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => urekis-pladjze-dzrokhebi-aghar-iqnebian-rogor-khvdeba-kurorti-sezons [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 10:50:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 06:50:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122317 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 20:26:03 [post_date_gmt] => 2017-04-12 16:26:03 [post_content] => მსახიობ გივი ბერიკაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად მივიდა. ექსპრემიერმა მსახიობის სახლი კომენტარის გარეშე დატოვა. დღეს 17.00 საათიდან სამოქალაქო პანაშვიდზე იმყოფებოდნენ მინისტრთა კაბინეტის წევრები, მსახიობები, მომღერლები, კომპოზიტორები და რიგითი მოქალაქეები. კულტურის სფეროს წარმომადგენლების განცხადებით, გივი ბერიკაშვილი დააკლდა არა მხოლოდ ქვეყანას და ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებას, არამედ ზოგადად კულტურის სფეროს. მსახიობ გივი ბერიკაშვილს ხვალ, 15:00 საათზე, საბურთალოზე, ამაღლების ეკლესიის ეზოში დაკრძალავენ. გარდაცვლილს ხვალ დილით მარჯანიშვილის სახელობის თეატრში გადაასვენებენ, სადაც 12:00 საათზე სამოქალაქო პანაშვიდი გაიმართება. თეატრისა და კინოს მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი გივი ბერიკაშვილი 83 წლის ასაკში გარდაიცვალა. წყარო:ინტერპრესნიუსი [post_title] => გივი ბერიკაშვილის სამოქალაქო პანაშვიდზე ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად მივიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => givi-berikashvilis-samoqalaqo-panashvidze-bidzina-ivanishvili-meughlestan-ertad-mivida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 20:26:03 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 16:26:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122317 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119795 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-04 10:18:00 [post_date_gmt] => 2017-04-04 06:18:00 [post_content] => ბიძინა ივანიშვილის მიერ, ნატანებელი პედაგოგისგან 15 ათას ლარად შეძენილი 250 წლის წიფელი, ტრანსპორტირების დროს შუაზე გადატყდა. "გურიის მოამბის" ინფორმაციით, შემთხვევა ნატანებში მოხდა. ამ წუთებამდე ადგილზე მუშაობენ კომპანის წარმომადგენლები, რომლებიც ხის ტრანსპორტირებას ახორციელებდნენ. სამუშაოებში ჩართულები არიან ადგილობრივებიც. წიფელს, ადგილობრივების თქმით, დენდროლოგიურ პარკში აღარ გადაიტანენ: "ხე შუაზე გადატყდა, ტოტებიც დატყდა, ალბათ აღარ წაიღებენ პარკში. მძიმე ტექნიკამ, დიდი ხანი იწვალა გზაზე გამოსვლამდე, მაგრამ ხე გადმოვარდა, ტოტები დატყდა და ერთ-ერთი ადგილობრივის ეზოში გადავარდა. სურმავების მეზობლის ყანაში გაიყვანეს ეს დროებითი გზა, ამაში ცალკე 5 ათასი ლარი გადაიხადა. ხე 15 ათასად იყიდა და დარჩა ახლა საშეშე მასალად პატრონს. "დრუჟბებით" ხერხავენ." ექსპრემიერმა, აღნიშნული ორსაუკუნოვანი ხე ლ სურმავასგან შეიძინა. მის სანახავად ბიძინა ივანიშვილი ადგილზე პირადად იმყოფებოდა. როგორც თვითმხილველები ჰყვებიან, ხე ივანიშვილის ძალიან მოეწონა და მიუხედავად ექსპერტის რჩევისა, რომ ის ვერც ტრანსპორტირებას გაუძლებდა და მისი გახარების შანსიც ფაქტურად არ არსებობდა, სურმავებისგან ხე მაინც იყიდა: "დაინახა ეს ხე და კოცნა და კოცნა. ექსპერტი ვინც ახლდა უთხრა, რომ 250 წლის ხე გადარგვას ვერ გაუძლებდა. მერე რა, არა უშავს, იყოს მაინცო. გადაიხადა ფული და იყიდა"-განუცხადეს სურმავას მეზობლებმა მაშინ ,,გურიის მოამბეს“. [post_title] => ხე, რომელიც ივანიშვილმა 15 ათას ლარად შეიძინა, შუაზე გადატყდა (ფოტო)