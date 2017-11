მომავალი კვირის ბოლოდან, ახალგაზრდების მიერ თბილისში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვა დაიწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-videomimartva [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186251 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-videomimartva [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186251 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-videomimartva [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => kakha-kaladzis-videomimartva [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186251) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,17846,21024) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186239 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-10 17:48:56 [post_date_gmt] => 2017-11-10 13:48:56 [post_content] => თბილისის ახალ არჩეული მერი კახა კალაძე, სითი პარკის წარმომადგენლის დღევანდელ განცხადებას გამოეხმაურა. პასუხის პასუხად კალაძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მერია კომპანიასთან ურთიერთობას სასამართლოში განაგრძობს. "სიახლე არაფერი არ მითქვამს. კომპანიასთან ურთიერთობა სამართლებრივი გზით წარიმართება", - კიდევ ერთხელ განაცხადა კახა კალაძემ. ჟურნალისტებმა კალაძეს სითი პარკის განცხადების ნაწილი შეახსენეს, სადაც ისინი კალაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. ახალარჩეულმა მერმა კითხვაზე პასუხი არ გასცა და განაცხადა: აღარ მაინტერესებს რას ფიქრობენ... რამდენიმე დღის წინ, კალაძემ განაცხადა, რომ შესაძლოა “სითი პარკის” წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყოს. სითი პარკმა კი დღეს, ამ განცხადების საპასუხოდ თქვა, რომ კალაძეს არასწორი სტატისტიკა აქვს. კომპანიამ ახალ მერთან შეხვედრის იმედი გამოთქვა. "ნარმანია ძალიან დიდი ოპოზიციური წნეხის ქვეშ ასრულებდა მნიშვნელოვან სამუშაოს. ახალი თბილოსის პროექტი, სადაც 51 შენობა არა ფასადურად, არამედ მთლიანად გარემონტდა, სრულიად ახალაშენებული ჰესები, კრწანისი-ტაბახმელას გზა, სრულიად ახლად რეაბილიტირებული რამდენიმე გამზირი, პეკინის გამზირი, ეს არის დახურული ბაღების ნაცვლად სრულიად ახალი ბაღები, ეკოლოგიურად სუფთა ახალი კომფორტული ტრანსპორტი. მინდა, მადლიბა გადავუხადო მას და მომავალ საქმიანობაში წარმატება ვუსურვო. რა თქმა უნდა, ყველანი ველოდებით და სრულიად საფუძვლიანად, რომ კახი კალაძის მერობა იქნება წინგადადგმული ნაბიჯი თბილისისთვის. ყველაზე მეტად კახის წარმატება დავითს გაუხარდება," - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. C.T. პარკში მზადყოფნას გამოთქვამენ ახალ არჩეულ მერს შეხვდნენ, კონსულტაციები გაიარონ და მას სწორი მონაცემები მიაწოდონ. "კომპანია "სითი პარკი" მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობით და ასევე იმ კონტრაქტით, რომელიც გაფორმებულია კომპანიასა და თბილისის მერიას შორის. მერის მიერ გაცხადებული ციფრები 99% არ შეესაბამება რეალურ სტატისტიკას და ვფიქრობთ, რომ ეს სტატისტიკა მას არასწორად მიაწოდეს. რეალურად, გამოწერილი ჯარიმების მხოლოდ 0,2 % ხდება სადავო და ეს დავაც სრულდება უმეტესად "სითი პარკის" გამარჯვებით. იმედს ვიტოვებთ, რომ უახლოეს მომავალში ქალაქ თბილისის მერი შეხვდება კომპანიის წარმომადგენლებს და კომპანიის წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ ამომწურავი და ზუსტი სურათი მიაწოდონ თბილისის მერს. კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით",- განაცხადა "სითი პარკის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ლევან ტაბიძემ. კალაძემ განაცხადა, რომ შესაძლოა "სითი პარკის" წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყოს. 