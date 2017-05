მომხმარებელი ნებისმიერი მომსახურების მიღებას ბანკის ერთ თანამშრომელთან შეძლებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => biznesi [2] => saqartvelos-banki [3] => momkhmarebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130014 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => banki [1] => biznesi [2] => saqartvelos-banki [3] => momkhmarebeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130014 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 180 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => banki [1] => biznesi [2] => saqartvelos-banki [3] => momkhmarebeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => banki [1] => biznesi [2] => saqartvelos-banki [3] => momkhmarebeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130014) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (180,401,13383,989) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130045 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 15:46:22 [post_date_gmt] => 2017-05-11 11:46:22 [post_content] => საქორწინო ტორტები, მაფინები და ნამცხვარები - კომპანია ”ასორტი” ”საქორწინო შოუ-გამოფენაზე” მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს. ღონისძიება 14 მაისს გაიმართება და აქ ქორწილის თემასთან დაკავშირებული, ყველა სახის პროდუქცია გამოიფინება. ”უკვე მეორედ ვიღებთ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას და წინა წლის მსგავსად, წელსაც გამოვიტანთ საქორწილო ტორტების, მაფინების, ბლომანჟეებისა და ნამცხვრების მრავალფეროვან ასორტიმენტს. ამასთან, გვაქვს ჩვენი კომპანიის მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ბროლის სადგამებიც, რომლებსაც ასევე წარმოვადგენთ ამ შოუ-გამოფენაზე”, - აღნიშნეს კომპანიაში. მათივე ცნობით, ”ასორტი” 10 წელია, რაც ბაზარზე წარმოდგენილი და მომხმარებელს, 100-ზე მეტი დასახელების სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმს სთავაზობს. მათ შორის, დღესდღეობით ”ასორტის” საკონდიტრო აწარმოებს 42 სახეობის არასამარხვო, 14 სახეობის ფრანგულსა და 13 სახეობის სამარხვო ნამცხვარს, ასევე 38 სახეობის არასამარხვო და 16 სახეობის სამარხვო ტორტს. რაც შეეხება ”ასორტის” სამზარეულოს, როგორც კომპანიაში აცხადებენ, აქ ყველა გემოვნებისა და მოთხოვნის ადამინაზე მორგებული მზა საკვები, სუპები,სალათები, ფხალეულობა და გარნირია. კომპანია საკონდიტრო საწარმოს გარდა, კაფეტერიების ქსელსაც ფლობს. ამ ეტაპზე ”ასორტი” თბილისში 7 ფილიალითაა წარმოდგენილი. საქორწინო ტორტები, მაფინები, ნამცხვარები: ასორტი მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს "კომპანიამ შეიმუშავა კონცეფცია, რომლითაც ყველა მის არსებულ და დაგეგმილ მშენებლობაზე, ზედა სართულის სრული სივრცე დაეთმობა გამწვანების ზონას. ეს არის ევროპაში უკვე კარგად აპრობირებული და დანერგილი მწვანე არქიტექტურის ტენდენცია, რომელიც იძლევა საშუალებას შევქმნათ დამატებითი ინფრასტრუქტურა", - აცხადებენ კომპანიაში. ცნობისთვის, კომპანია ბაზარზე 2015 წელს Salvus Development-ის სახელით შემოვიდა, თუმცა შემდეგ ჯგუფი გაიყო და 2017 წელს ერთმა ნაწილმა "ტერასა ჯგუფის" სახელით გააგრძელა ოპერირება. საქართველოში მწვანესახურავიანი კორპუსები აშენდება სამეფო ავიაკომპანიას თბილისიდან ფრენა სურს

საუდის არაბეთის ავიაკომპანია Saudi Nesma Airlines საქართველოს ბაზარზე შემოსვლას განიხილავს. აღნიშნულ საკითხზე საქართველოს ელჩმა საუდის არაბეთში და სამეფო ავიაკომპანიის ვიცე-პრეზიდენტმა იმსჯელეს. არაბულ კომპანიას რიადიდან და ჯედადან თბილისის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნა სურს. ავიარეისების შესრულების დაწყება კი ივნისიდან იგეგმება. ქართულ ბაზარზე შემოსვლის სურვილის მიუხედავად, კომპანიას შესაბამისი ნებართვის მისაღებად, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოსთვის ჯერ არ მიუმართავს. საქორწინო ტორტები, მაფინები, ნამცხვარები: ასორტი მრავალფეროვან პროდუქციას წარმოადგენს