მომხმარებლებმა iPhone X-ს კიდევ ერთი პრობლემა აღმოუჩინეს

iPhone X-ს მფლობელები სმარტფონის ხარვეზებზე ალაპარაკდნენ. ეკრანს მწვანე ვერტიკალური ზოლი ამშვენებს და გადატვირთვის მიუხედავად დეფექტი ტელეფონს მაინც არ შორდება. ამის შესახე Mashable წერს. თავად სმარტფონის მფლობელები ირწმუნებიან , რომ ტელეფონი არ დაუზიანებიათ.

@AppleSupport my iPhone X already has an issue.There is a green bar along the right hand side of the phone.Restart doesn’t fix. Known issue? pic.twitter.com/Hp3HKhVMfs

@reneritchie Hi Rene, looks like I’m not the only one experiencing this vertical green line of pixels on the right side of the iPhone X. Tried to get in to the Genius Bar today but no appt. til Tuesday. Just tried a Restore without improvement… Ideas? pic.twitter.com/sE875qv5BI

— Scott hates 🍊🤡 (@scott4pendleton) November 4, 2017