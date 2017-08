WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => didi-dighomi [2] => mshenebare-korpusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152630 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => didi-dighomi [2] => mshenebare-korpusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152630 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => didi-dighomi [2] => mshenebare-korpusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => didi-dighomi [2] => mshenebare-korpusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152630) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17944,1780,18012) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152623 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-09 17:58:43 [post_date_gmt] => 2017-08-09 13:58:43 [post_content] => სიცილიელი მეხანძრეები ტყეებს პრემიების მისაღებად წვავდნენ. იტალიაში დააკავეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ხანძარს ძალით აჩენდნენ და შემდეგ მის ჩაქრობაზეც თავადვე ზრუნავდნენ. ახალგაზრდები ძირითადად სიცილიის ტერიტორიაზე მოქმედებდნენ და მთლიანობაში რამდენიმე ტყის გადაწვა მოასწრეს. დამნაშავეები ამ ყველაფერს ჯილდოს მისაღებად აკეთებდნენ. საქმე ისაა, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობის მიღება გმირობად მიიჩნევა და ერთ საათიანი მუშაობა 10 ევროთი ანაზღაურდება. შესაბამისად, მოხალისე მეხანძრეებმა სოლიდური თანხის გამომუშავება მოასწრეს. მეხანძრეებმა ტყეები სპეციალურად დაწვეს მთაწმინდაზე ხანძარი ძლიერდება - ცეცხლი "ეშმაკის ბორბალს" უახლოვდება

მთაწმინდის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი ძლიერდება. ცეცხლის პარკში, "ეშმაკის ბორბალს" უახლოვდება. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ადგილზე 40-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობს, თუმცა ხანძარი ძნელად მისადგომ ტერიტორიაზეა, ამიტომ მეხანძრეებს სამაშველო ოპერაციების ჩატარება უძნელდებათ. ცეცხლი დასახლებულ პუნქტთან საკმაოდ ახლოსაა. მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა რეაგირებას ითხოვს. უცნობია გახდება თუ არა საჭირო ხალხის ევაკუაცია, ასევე არ არის ცნობილი ხანძრის მიზეზები და გავრცელების არეალი. დიდ დიღომში ხანძარი ლოკალიზებულია

"გუდვილის" მიმდებარედ ხანძარი ლოკალიზებულია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში ამბობენ, რომ შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, ხანძრის გამომწვევი მიზეზები და ზარალის ოდენობა მოგვიანებით დადგინდება. დაიწვა 2 ჰექტრამდე ტერიტორია, სადაც განთავსებული იყო ძველი ავეჯი და ძველი საბურავები. ხანძარი დიდ დიღომში დღეს გაჩნდა, ადგილზე 10-ზე მეტი სახანძრო ბრიგადა მუშაობდა. მეხანძრეებმა ტყეები სპეციალურად დაწვეს

სიცილიელი მეხანძრეები ტყეებს პრემიების მისაღებად წვავდნენ. იტალიაში დააკავეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ხანძარს ძალით აჩენდნენ და შემდეგ მის ჩაქრობაზეც თავადვე ზრუნავდნენ. ახალგაზრდები ძირითადად სიცილიის ტერიტორიაზე მოქმედებდნენ და მთლიანობაში რამდენიმე ტყის გადაწვა მოასწრეს. დამნაშავეები ამ ყველაფერს ჯილდოს მისაღებად აკეთებდნენ. საქმე ისაა, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობის მიღება გმირობად მიიჩნევა და ერთ საათიანი მუშაობა 10 ევროთი ანაზღაურდება. შესაბამისად, მოხალისე მეხანძრეებმა სოლიდური თანხის გამომუშავება მოასწრეს.