მოტივირებული წევრები გვყავს, შემოწირულობისთვის დეპუტატებმა სესხიც აიღეს – გიორგი კანდელაკი

სესხის ეროვნულ ვალუტაში გაცემის მოთხოვნის დარღვევა, გამოიწვევს პირის გაფრთხილებას, ხოლო გაფრთხილების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობა - დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი ცვლილებები "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" შედის, რომელიც პარლამენტს მთავრობამ წარუდგინა. როგორც ცნობილია, "საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის" მიხედვით, ფიზიკურ პირზე 100 000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარით უნდა გაიცეს. მთავრობის განმარტებით, გამომდინარე იქიდან, რომ რიგ შემთხვევებში, სხვადასხვა სუბიექტების მიერ ხდება მოცემული მოთხოვნის დარღვევა, აუცილებელია დადგინდეს ჯარიმა ამგვარი ქმედების პრევენციის მიზნით. როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონპროექტის მიღების მიზეზია საკანონმდებლო მოთხოვნის დარღვევა და აღნიშნული შედეგად მომხმარებელთა ინტერესების შელახვა. აღსანიშნავია, რომ სამართალდარღვევა გამოსწორებულად ჩაითვლება, თუ პირი აღარ დაარღვევს სესხის ვალუტაში გაცემის მოთხოვნას. სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობის გამო ჯარიმის დაკისრების შემდეგ იმავე ქმედების გაგრძელება მიიჩნევა პირის მიერ ახალი სამართალდარღვევის ჩადენად, რის გამოც მის მიმართ თავიდან იწყება სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. აღნიშნული რეგულაცია არ გავრცელდება "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებზე, ვინაიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი მათთან მიმართებით მოცემული კანონპროექტით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევას უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. სამართალდარღვევის საპასუხოდ გასატარებელი ღონისძიებების ადმინისტრირებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს. 100 ათას ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გამცემი დაჯარიმდება ფინანსთა მინისტრი ლარის კურსზე პროგნოზირებისგან თავს იკავებს

ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ლარის კურსზე პროგნოზირებისგან თავს იკავებს, თუმცა აცხადებს, რომ საგადასახდელო ბალანსი გაუმჯობესებულია 700 მილიონ დოლარამდე. „რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ საგადასახდელო ბალანსი გაუმჯობესებულია 700 მილიონ დოლარამდე, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ ქვეყანაში წინა წელთან შედარებით, შემოსულია მეტი ფულადი ჩარიცხვები. ექსპორტიდან ამონაგები არის შემოსული მეტი და ასევე, ტურიზმიდან ამონაგები არის შემოსული მეტი. ჯამურად, ეს არის 700 მილიონი დოლარი და შესაბამისად, მე არ ვპროგნოზირებ, ვერ ვპროგნოზირებ ვერაფერს. ჩვენ გვაქვს მცურავი კურსი, რომელიც დამოკიდებულია მოთხოვნა-მიწოდებაზე. ხანდახან შეიძლება გვქონდეს ცოტა მეტი მოთხოვნა, ცოტა მეტი მიწოდება, თუმცა ეს არის ბაზრის ქცევა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ის განკარგვადი შემოსავალი, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ, არ შემცირდეს, რისთვისაც არის დაწყებული ლარიზაციის პროგრამა და ლარიზაციის პროგრამაში თვითონ მოსახლეობის სესხები კომერციულ ბანკებში ლარით არის გაზრდილი 43%-დან 53%-მდე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი", - განაცხადა ქუმსიშვილმა. ვითიბი ბანკმა 36,2 მილიონი ლარის აგროსესხი გასცა

2017 წლის დასაწყისიდან, "ვითიბი ბანკმა" 36,2 მილიონი ლარის აგროკრედიტი გასცა. აქედან შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში 105 სესხი გაიცა, ჯამურმა თანხამ 11,2 მილიონი ლარი შეადგინა. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობეს, წლის განმავლობაში "ვითიბი ბანკის" აგროსესხების პორტფელის ზრდამ 15 პროცენტს გადააჭარბა. ცნობისთვის, "ვითიბი ბანკის" აგროსესხები გაიცა მემცენარეობის, მევენახეობის, მეცხოველეობის, სასათბურე მეურნეობების და სხვა მიმართულებების დასაფინანსებლად. 100 ათას ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გამცემი დაჯარიმდება

სესხის ეროვნულ ვალუტაში გაცემის მოთხოვნის დარღვევა, გამოიწვევს პირის გაფრთხილებას, ხოლო გაფრთხილების შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობა - დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. შესაბამისი ცვლილებები "ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" შედის, რომელიც პარლამენტს მთავრობამ წარუდგინა. როგორც ცნობილია, "საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის" მიხედვით, ფიზიკურ პირზე 100 000 ლარამდე სესხი მხოლოდ ლარით უნდა გაიცეს. მთავრობის განმარტებით, გამომდინარე იქიდან, რომ რიგ შემთხვევებში, სხვადასხვა სუბიექტების მიერ ხდება მოცემული მოთხოვნის დარღვევა, აუცილებელია დადგინდეს ჯარიმა ამგვარი ქმედების პრევენციის მიზნით. როგორც პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, კანონპროექტის მიღების მიზეზია საკანონმდებლო მოთხოვნის დარღვევა და აღნიშნული შედეგად მომხმარებელთა ინტერესების შელახვა. აღსანიშნავია, რომ სამართალდარღვევა გამოსწორებულად ჩაითვლება, თუ პირი აღარ დაარღვევს სესხის ვალუტაში გაცემის მოთხოვნას. სამართალდარღვევის გამოუსწორებლობის გამო ჯარიმის დაკისრების შემდეგ იმავე ქმედების გაგრძელება მიიჩნევა პირის მიერ ახალი სამართალდარღვევის ჩადენად, რის გამოც მის მიმართ თავიდან იწყება სამართალდარღვევის საქმის წარმოება. აღნიშნული რეგულაცია არ გავრცელდება "საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ საფინანსო სექტორის წარმომადგენლებზე, ვინაიდან საქართველოს ეროვნული ბანკი მათთან მიმართებით მოცემული კანონპროექტით გათვალისწინებული მიზნის მიღწევას უზრუნველყოფს მოქმედი კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. სამართალდარღვევის საპასუხოდ გასატარებელი ღონისძიებების ადმინისტრირებას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ - შემოსავლების სამსახური უზრუნველყოფს.