“მთავარმა მოწმემ დაადასტურა, რომ გიორგი მამალაძეს ციანიდი უნდოდა ადამიანის მკვლელობისთვის”

"მე ცუდი არაფერი მინახავს მამა გიორგისგან და ჩემთვის იყო ცის ჩამოვარდნა, როცა მითხრეს, დააპატიმრეს მამა გიორგიო", ამის შესახებ ილია მეორე საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ აუდიოჩანაწერში დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრებთან ამბობს. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ მედიასივრცეში პატრიარქისა და დეკანოზის ოჯახის წევრების შეხვედრის შესახებ საუბრის ტენდენციური და დამახინჯებული ვერსია ვრცელდება და ამიტომ შეხვედრის სრულ აუდიო ჩანაწერს ავრცელებენ.

"მსმენელმა თვითონ განსაჯოს, რა ითქვა და როგორ ითქვა. საქართველოს საპატრიარქო კიდევ ერთხელ გამოხატავს გულისტკივილს განვითარებული მოვლენების გამო და ვიმედოვნებთ, სიმართლე მალე დადგინდება," - აღნიშნულია განცხადებაში. https://www.youtube.com/watch?v=mlscbmovoLg

"ჩემთვის იყო ცის ჩამოვარდნა, როცა მითხრეს, დააპატიმრეს მამა გიორგიო" - ილია მეორე პატრიარქსა და მამა გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრებს შორის შეხვედრა დასრულდა. საპატრიარქოდან გამოსვლის შემდეგ დეკანოზის ძმამ განაცხადა, რომ პატრიარქი მამა გიორგის ენდობა და ამბობს, რომ მასთან დაკავშირებული მოვლენები არის „საქართველოს დისკრედიტაციისკენ მიმართული". თორნიკე მამალაძის თქმით, მის ოჯახს გაუჩნდა განცდა, რომ პატრიარქი„ციანიდის საქმესთან" დაკავშირებით ინფორმაციულ ვაკუუმშია. მისივე მტკიცებით, ილია მეორემ არც ის იცოდა, რომ მამა გიორგი ზიარებას 4 თვეა, ითხოვს. თორნიკე მამალაძე აცხადებს, რომ პატრიარქთან შეხვედრაზე რამდენიმე სასულიერო პირი ცდილობდა, მისთვის საუბარში ხელი შეეშალა, დეკანოზის ძმა მათ ვინაობასაც ასახელებს - მამა დავით ჭინჭარაული, მეუფე თეოდორე, მეუფე იაკობი. მისივე თქმით, შეხვედრას ესწრებოდა მამა კახაბერ გოგოტიშვილიც. „პატრიარქმა შეხვედრის დასასრულს გვითხრა, რომ ვილოცოთ, რათა გამოვლინდნენ პირები, ვინც საქმის უკან დგანან და ვინც საქართველოს ეკლესიის დისკრედიტაციას ცდილობს," - განაცხადა თორნიკე მამალაძემ.

"პატრიარქს მამა გიორგისი სჯერა"-ვინ უშლიდა ხელს დეკანოზის ძმას ილია მეორესთან საუბრისას დეკანოზ გიორგი მამალაძის ოჯახი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, ილია მეორეს ხვდება. სასულიერო პირის ოჯახის წევრები საპატრიარქოში რამდენიმე წუთის წინ მივიდნენ, თუმცა შეხვედრის დაწყებამდე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. „ფორტუნას" კორესპონდენტის ცნობით, საპატრიარქოში მივიდა იურისტი ედიშერ ქარჩავაც, თუმცა საპატრიარქოს ადვოკატის თქმით, ის უბრალოდ სამსახურში მივიდა და მამალაძის ოჯახის წევრების შეხვედრასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ჯერ-ჯერობით, არ აქვს.

[gallery link="file" ids="140071,140072,140073,140074,140075,140076"]

დეკანოს გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები საპატრიარქოში მივიდნენ "მსმენელმა თვითონ განსაჯოს, რა ითქვა და როგორ ითქვა. საქართველოს საპატრიარქო კიდევ ერთხელ გამოხატავს გულისტკივილს განვითარებული მოვლენების გამო და ვიმედოვნებთ, სიმართლე მალე დადგინდება," - აღნიშნულია განცხადებაში. https://www.youtube.com/watch?v=mlscbmovoLg

"ჩემთვის იყო ცის ჩამოვარდნა, როცა მითხრეს, დააპატიმრეს მამა გიორგიო" - ილია მეორე