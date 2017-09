“მუშაობენ ოკუპანტები ორჭოსანის ბაზის მიმდებარედ – რას ამზადებენ, რისთვის ემზადებიან?”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => davit-qacarava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167058 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => davit-qacarava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167058 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => davit-qacarava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => e-w-saokupacio-khazi [1] => davit-qacarava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167058) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17051,10811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158083 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-30 12:09:46 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:09:46 [post_content] => რუსული საოკუპაციო ძალების სამი პატრული საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდა - ამის შესახებ ინფორმაციას და ფოტოებს სოციალურ ქსელში დავით ქაცარავა ავრცელებს. „ორჭოსანის საოკუპაციო ბაზიდან 37 სადამკვირვებლო დღის განმავლობაში პირველად გამოჩნდა ოკუპანტების 3-კაციანი პატრული ძაღლთან ერთად (გერმანული ნაგაზი), რომელიც მოძრაობდა საოკუპაციო ზოლის გასწვრივ და ასევე გადმოვიდა ჩვენს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, საოკუპაციო ხაზიდან, დაახლოებით, 200-300 მეტრით სოფ ყარაფილას თავზე/მიმართულება სოფ.კოდისწყარო. ამ წუთას გამოჩნდნენ EUMM წარმომადგენლები,“ - წერს ქაცარავა facebook-ის საკუთარ გვერდზე. როგორც "ფორტუნას" დავით ქაცარავამ განუცხადა, საოკუპაციო ჯარების წარმომადგენლები ამ დროსითვის მხედველობის არედან მიიმალნენ . „სამხედროები სოფელ ყარაფილას თავზე მოძრაობდნენ, სოფელ კოდისწყაროს მიმართულებით, კარგად შეიმჩნეოდა, რომ შემოვიდნენ ბანერებით განსაზღვრული საოკუპაციო ხაზის აქეთ და ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე იყვნენ,“ - განაცხადა ქაცარავამ „ფორტუნასთან“. მისი ინფორმაციითა, ამ წუთებში ადგილზე უკვე იმყოფებიან სადამკვირვებლო მისიების წარმომადგენლები და ქართული პოლიცია. აქცია "ძალა ერთობაშია", რომლის ერტ-ერთი მთავარი ინიციატორია დავით ქაცარავა, უკვე თვეზე მეტია, საოკუპაციო ხაზთან მუდმივად მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც აქტივისტები საოკუპაციო ხაზთან მუდმივად მორიგეობენ და მონტორინგს უწევენ ოკუპანტების მხრიდან ოკუპაციის ხაზის დარღვევას. საოკუპაციო ძალების პატრული საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდა - დავით ქაცარავა

დავით ქაცარავამ Facebook-ზე გაავრცელა ვიდეომიმართვა, სადაც ამბობს, რომ სამართალდამცავებმა მას და სხვა მოხალისეებს ბორჯომის ტყის დატოვება სთხოვეს. მისი თქმით, ისინი მზად იყვნენ, ადგილზე ბოლომდე ემუშავათ ხანძრის ჩასაქრობად. "აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენ ხელს ვუშლით სპეცსამსახურებს და ჩვენ გვიწევს ამ ადგილის დატოვება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფერდობი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ჩვენ მიერ არის გაწმენდილი... ამოვიდა პოლიცია და გვითხრა, რომ უნდა წახვიდეთო... ყოველგვარი პრობლემის გარეშე გავდივართ ამ ტერიტორიიდან. კიდევ ერთხელ გადაკონტროლება გვინდოდა ტერიტორიის, რომელიც კარგად გვაქვს შესწავლილი", - განაცხადა დავით ქაცარავამ. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, თქვა, რომ მოხალისეების დახმარების საჭიროება ბორჯომის ხეობაში ხანძართან საბრძოლველად, არ არსებობს. უკვე მეხუთე დღეა, ბორჯომის რაიონში, წაღვერის ტყეში ხანძარია. 20 აგვისტოდან დღემდე სახანძრო ჯგუფების მუშაობის მიუხედავად, ხანძარი ტყის ნაწილში მაინც მძვინვარებს. აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენ ხელს ვუშლით სპეცსამსახურებს - დავით ქაცარავა

„რუსი ოკუპანტები გააქტიურდნენ ორჭოსანის ბაზაზე", - ამის შესახებ ჯომარდობის ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით ქაცარავამ საკუთარ Facebook-გვერდზე დაწერა. „ოპერატიული ინფორმაცია!!!!!! რუსი ოკუპანტები გააქტიურდნენ ორჭოსანის ბაზაზე. 3 სამხედრო ურალი, 2 ბეტეერი, ცოცხალი ძალა, 2 ა/მ ნივა, (მზვერავები) 1 სამხედრო ვილისი. დანთებულია დიდი ცეცხლი ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ფოტო მასალას მოგვიანებით მოგაწვდით. ჩვენ მივდივართ ნიგოზაში. აქ ჩვენი დახმარება აღარ ჭირდებათ", - აღნიშნულია ინფორმაციაში. რუსი ოკუპანტები გააქტიურდნენ ორჭოსანის ბაზაზე - დავით ქაცარავა საოკუპაციო ძალების პატრული საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდა - დავით ქაცარავა