მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზე ლტოლვილთა სამინისტროს გადაწყვეტილება უკანონო და პოლიტიკურად მოტივირებულია

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ტლოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა, დემირელის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზე ისაუბრა. მისი თქმით, ლტოლვილის სტატუსზე უარის თქმა, მართალია ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება აჩერებს ექსტრადირებას, მაგრამ სტატუსზე უარის თქმა არ ნიშნავს ექსტრადირებას. მანვე ისაუბრა იმ დიპლომატიურ გარანტიებზე, რომელიც პროკურატურამ მიიღო. "პროკურატურამ მიიღო დიპლომატიური გარანტიები, კონკრეტულად ჩაბუქთან დაკავშირებით, რომ ის მოთავსდება ევროპული სტანდარტების მქონე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში, არ დაექვემდებარება არანაირ წამებასა და ღირსების შემლახავ მოპყრობას, საქართველოს საკონსულოს წარმომადგენლებს ნებისმიერ დროს ექნებათ საშუალება ეს ადამიანი ინახულონ და შეამოწმონ მისი მდგომარეობა. ეს იმ შემთხვევაში, თუკი მისი ექტრადიცია მოხდება", - განაცხადა სუბარმა "იმედის" ეთერში. მისივე თქმით, თურქეთის მხარემ უნდა გაუგზავნოს შესაბამისი მასალები პროკურატურას, იუსტიციის სამინისტროს და იქ მსჯელობის შემდეგ განიხილება ექსტრადიციის თემა. დემირელის კოლეჯის მენეჯერს, მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრეს. მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ბრალდებით 24 მაისს დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქს 3-თვიანი წინასაექსტრადიციო პატიმრობა 25 მაისს შეუფარდა. ჩაბუქი საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია ცხოვრობს და ძირითადად საგანმანათლებლო საქმიანობას ეწეოდა.

სოზარ სუბარი: თუკი ჩაბუქის ექტრადიცია მოხდება, ის ევროპული სტანდარტების ციხეში მოხვდება "სამინისტრომ მხედველობაში მიიღო თურქეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ ქართული მხარისთვის, კონკრეტულად, ბატონ ჩაბუქის მიმართ წარმოდგენილი დიპლომატიური გარანტიები. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ბატონ ემრე ჩაბუქისთვის საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ. ბატონი ემრე ჩაბუქის პერსონალური მონაცემების დაცვისა და კონფიდენციალურობის გათვალისწინებით სამინისტრო არ ასაჯაროებს მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსს და არგუმენტაციას", - განაცხადა რეხვიაშვილმა. ემრე ჩაბუქის კონფიდენციალურობის გათვალისწინებით სამინისტრო არ ასაჯაროებს მიღებული გადაწყვეტილების შინაარსს

დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქართველოდან ექსტრადირება ამ ეტაპზე ვერ მოხდება. ამის შესახებ ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით, დაწყებულია მუსტაფა ემრე ჩაბუქისთვის საქართველოს მიერ სტატუსის მინიჭების საქმის წარმოება, რაც ექსტრადირებას ავტომატურად კრძალავს. "მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქართველოდან ექსტრადირება დღეის მდგომარეობით ვერ მოხდება, ვინაიდან ლტოლვილთა სამინისტროში განხილვის პროცესშია მისი განაცხადი თავშესაფრისა და ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საქმეზე. სანამ ეს საკითხი არ გადაწყდება, დაუშვებელია, რომ მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ექსტრადირება მოხდეს. ეს არ ნიშნავს, რომ ექსტრადირების მიზანშეწონილობის საკითხის შესწავლა საერთოდ შეწყდება. თუმცა თუ ემრე ჩაბუქის განაცხადი დაკმაყოფილდა და სტატუსი მიენიჭა, მისი გადაცემა ვერ მოხდება", - განაცხადა ბარათაშვილმა. როგორც ადვოკატმა განმარტა, დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სტატუსის მინიჭების თაობაზე უკვე გამოიკითხა გუშინ, ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ. დღეს კი სამინისტროში მისი ოჯახი, მეუღლე და ორი შვილი გამოიკითხა. თბილისის დემირელის კოლეჯის ერთ-ერთი მმართველი, მუსტაფა ემრე ჩაბუქი ტერორისტულ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის ბრალდებით დააკავეს. აღნიშნული ბრალი მას თურქეთში აქვს წაყენებული და ქართველმა სამართალდამცველებმა ჩაბუქი თურქული პოლიციის მოთხოვნის საფუძველზე დააკავეს. პროკურატურის მოთხოვნის საფუძველზე მას თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამთვიანი წინასაექსტრადაციო პატიმრობა შეუფარდა. წყარო: ინტერპრესნიუსი

მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქართველოდან ექსტრადირება ამ ეტაპზე ვერ მოხდება 