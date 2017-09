ნახე ვარსკვლავი ჩამოვარდა: მსოფლიო ვარსკვლავებმა ბორჯომისთვის თბილისში ითამაშეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => khandzari-borjomshi [2] => saqvelmoqmedo-matchi [3] => msoflio-varskvlavebi-saqartvelostvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => khandzari-borjomshi [2] => saqvelmoqmedo-matchi [3] => msoflio-varskvlavebi-saqartvelostvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => khandzari-borjomshi [2] => saqvelmoqmedo-matchi [3] => msoflio-varskvlavebi-saqartvelostvis ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => khandzari-borjomshi [2] => saqvelmoqmedo-matchi [3] => msoflio-varskvlavebi-saqartvelostvis ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18387,19766,19344,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169289 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-29 15:22:44 [post_date_gmt] => 2017-09-29 11:22:44 [post_content] => ფრანგულმა გამოცემა ”L’Equipe”-მა მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების ხუთეული შეადგინა. ფრანგულმა გამოცემა ”L’Equipe”-მა მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების ხუთეული შეადგინა. ამ სიაში ნეიმარი პირველი მაინც არ არის. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ტოპ ხუთეული საგრძნობლად შეიცვალა. მასში უკვე აღარ შედიან კრიშტიანო რონალდო, გარეთ ბეილი და ჰალკი. ნეიმარმა გასულ წელთან შედარებით რეიტინგში ზემოთ აინაცვლა, თუმცა იგი პირველ ადგილს პსჟ-ში თავისი სარეკორდო ტრანსფერის შემდეგაც ვერ შესწვდა. მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელი კარლოს ტევესია, რომელიც ჩინეთში ოქროში ჩასვეს, თუმცა გავრცელებული ცნობებით, ამ გადაწყვეტილებას ნანობენ. კარლოს ტევესი - 38 მლნ ევრო შანხაი შენხუა ნეიმარი - 36,8 მლნ ევრო პსჟ ესეკიელ ლავეცი - 26,5 მლნ ევრო ჰებეი ჩაინა ოსკარი - 25 მლნ ევრო შანხაი ტელეისი ლიონელ მესი - 25 მლნ ევრო ბარსელონა [post_title] => 5 კაცი, ვისაც ყველაზე დიდი ხელფასი აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 5-kaci-visac-yvelaze-didi-khelfasi-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 15:22:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 11:22:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169289 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169274 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-29 13:50:32 [post_date_gmt] => 2017-09-29 09:50:32 [post_content] => კრიშტიანო რონალდომ ინსტაგრამზე თავისი ახალი ავტომობილის ფოტო და ვიდეო განათავსა. ამჯერად ფეხბურთის ვარსკვლავმა ჰიპერქარი BugattiChiron შეიძინა. ასეთი ავტომობილი თითქმის 2 მილიონი ევრო ღირს და სულ ასეთი მსოფლიოში 500 ერთეული არსებობს. ავტომობილის ძრავის სიმძლავრე 1500 ცხენის ძალაა, მაქსიმალური სიჩქარე - 420 კილომეტრ/საათია. ნულიდან ას კილომეტრს კი ავტომობილი 2,5 წამში ავითარებს. ინსტაგრამზე კრიშტიანო თავის ავტომობილს „მხეცს“ უწოდებს. https://www.youtube.com/watch?v=eKjAeweNIvM თუ გახსოვთ, თვის დასაწყისში ფეხბურთელმა სოციალურ ქსელში თავისი სხვა ახალი ავტომობილი გამოაჩინა - ბორდოსფერი Ferrari F12 TDF. ის სულ რაღაც 350 000 ფუნტი ღირს, რაც ახალი ავტომობილის ღირებულებასთან შედარებით უბრალოდ სასაცილოდ ჩანს. [post_title] => კრიშტიანოს ისევ ახალი ავტომობილი ჰყავს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => krishtianos-isev-akhali-avtomobili-hyavs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 13:50:32 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 09:50:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169274 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 169160 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-29 13:43:29 [post_date_gmt] => 2017-09-29 09:43:29 [post_content] => ნეიმარის პსჟ-ში გადასვლას ერთი ამბავი მოყვა. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ბრაზილიელის სკანდალში გადაზრდილი ტრანსფერი შედგა, ის იყო, რომ ნეიმარს სურს ბოლოს და ბოლოს გამოვიდეს ლეო მესის ჩრდილიდან და თავად იბატონოს ფეხბურთის კაბადონზე. „ოქროს ბურთისკენ“ მიმავალი გზა მესის გვერდის ავლით უფრო ახლოა. ამაზე ბრაზილიელ ვარსკვლავს თანაგუნდელებიც დასცინიან. აგერ ნახეთ მემი... 