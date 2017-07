ნაომი ქემპბელი, სტივ მაკქუინი და ქეით მოსი „ვოგის“ რედაქტორები გახდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => naomi-qembeli [1] => qeit-mosi [2] => stiv-makquini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144411 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => naomi-qembeli [1] => qeit-mosi [2] => stiv-makquini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144411 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => naomi-qembeli [1] => qeit-mosi [2] => stiv-makquini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => naomi-qembeli [1] => qeit-mosi [2] => stiv-makquini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144411) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1991,3541,17065) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142380 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 11:01:58 [post_date_gmt] => 2017-06-30 07:01:58 [post_content] => რიანას ახალი რომანი, რომლის შესახებაც ცნობილი ამ დღეებში გახდა, ბარბადოსელ მომღერალს ნაომი ქემპბელთან მეგობრობის ფასად დაუჯდა. საქმე იმაშია, რომ ორივე ლამაზმანი საერთო მამაკაცით, არაბი პრინცით, ჰასან ჯამილით დაინტერესდა. განსხვავება მხოლოდ დროშია, ცნობილ მოდელს მასთან ურთიერთობა წარსულში ჰქონდა. მომღერალმა და მოდელმა ერთმანეთის გამოწერა „ინსტაგრამიდანაც“ გააუქმეს. მიზეზად სწორედ საერთო მამაკაცი სახელდება. ამ მომენტისთვის არცერთის წარმომადგენელს შექმნილ სიტუაციაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. რიანას ახალმა რომანმა მისი და ნაომი ქემპბელის მეგობრობა შეიწირა სუპერმოდელმა ნაომი კემპბელმა საქველმოქმედო შოუ Fashion for Relief გამართა. საღამოს საპატიო სტუმრები ლეონარდო დიკაპრიო, უმა თურმანი, დიზინერი დონატელა ვერსაჩე და სხვა ცნობილი სახეები იყვნენ. ჩვენების სანახავდ იორდანიის დედოფალი რანია ალ-აბდულა და ბრიტანეთის პრინცესა ბეატრისიც მივიდნენ. პოდიუმზე პირველად მოდელი ნატალია ვოდიანოვა გამოჩნდა, მას ქეით მოსი, ჰაიდი კლუმი, ბელა ჰადიდი, კენდალ ჯენერი, ჯორდან დანი, ნატაშა პოლი და სხვა ლამაზმანები მიჰყვნენ. მათ წამყვანი დიზაინერების ქმნილებები წარმოადგინეს. განსაკუთრებული აღტაცება მსახიობ ანტონიო ბანდერასის გამოჩენას მოჰყვა, ბოლოს კი პოდიუმზე თავად ნაომი გამოჩნდა. ჩვენების შემდეგ ვახშამი-აუქციონი გაიმართა. შემოსული თანხა მთლიანად საომარ ზონებში მცხოვრებ ბავშვებთან გადაირიცხება.

ნაომი ქემპბელმა საქველმოქმედო საღამო გამართა სუპერმოდელ ქეით მოსის 14 წლის ქალიშვილი, ლილა გრეის ჰაკი დედის კვალს გაჰყვა და ცოტა ხნის წინ ბრიტანული ბრენდის, The Braid Bar-ის სახე გახდა. გოგონამ ახალ კამპანიაში მუსიკოს მიკ ჯონსის ქალიშვილთან, სტელასთან ერთად იპოზიორა. ფოტოსესია საკმაოდ მკვეთრი და ფერადი გამოვიდა. აღსანიშნავია, რომ მისი ცნობილი დედის კარიერაც ასევე 14 წლის ასაკში დაიწყო. მოდელი ცდილობდა, ქალიშვილი ცნობისმოყვარე ადამიანებისგან დაეცვა, თუმცა ლილამ თავად გამოთქვა მოდელობის სურვილი. გასული წლის ზაფხულში ქეითი და ლილა Vogue-ის გარეკანისთვის გადაიღეს. მაშინ სუპერმოდელმა განაცხადა, რომ შვილს მკაცრად ზრდის, თუმცა მას 100 პროცენტით ენდობა და ხშირად რჩევებსაც ეკითხება.

ქეით მოსის ქალიშვილი დედის კვალს გაჰყვა რიანას ახალი რომანი, რომლის შესახებაც ცნობილი ამ დღეებში გახდა, ბარბადოსელ მომღერალს ნაომი ქემპბელთან მეგობრობის ფასად დაუჯდა. საქმე იმაშია, რომ ორივე ლამაზმანი საერთო მამაკაცით, არაბი პრინცით, ჰასან ჯამილით დაინტერესდა. განსხვავება მხოლოდ დროშია, ცნობილ მოდელს მასთან ურთიერთობა წარსულში ჰქონდა. მომღერალმა და მოდელმა ერთმანეთის გამოწერა „ინსტაგრამიდანაც" გააუქმეს. მიზეზად სწორედ საერთო მამაკაცი სახელდება. ამ მომენტისთვის არცერთის წარმომადგენელს შექმნილ სიტუაციაზე კომენტარი არ გაუკეთებია.

რიანას ახალმა რომანმა მისი და ნაომი ქემპბელის მეგობრობა შეიწირა