ნინი გოგიჩაიშვილი და გიორგი ჭანტურია დაშორდნენ

აზერბაიჯანის დედაქალაქში „ფორმულა 1" გაიმართა, სპორტული ღონისძიების გარდა ყოველ საღამოს რამდენიმე დღის განმავლობაში დამსწრე საზოგადოებას მსოფლიო ვარსკვლავების კონცერტებზე დასწრების საშუალება მიეცა, მათ შორის იყვნენ მერაია ქერი, ნიკოლ შერზინგერი და ჯგუფი „Black Eyed Peas". მაყურებლებს შორის ბევრი ქართველი იყო, მათ შორის ქართველი გოგონები - ნუკა ყარალაშვილი, ნანუკა და ნინი გოგიჩაიშვილები, მანიკა ასათიანი, ქეთი ხატიაშვილი. მათ ჯგუფის წევრებთან გადაღებული ერთობლივი ფოტოც გამოაქვეყნეს. სად შეხვდნენ „Black Eyed Peas"-ის წევრებს, ნინი გოგიჩაიშვილი მოგვიყვა. ნინი: „ფორმულა 1"-თან ერთად დავესწარით რამდენიმე კონცერტს, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე კარგი კონცერტი იყო „Black Eyed Peas"-ის, რადგან ბავშვობიდანვე მიყვარს ეს ჯგუფი. გული მწყდება, რომ ფერგი არ იყო მათთან ერთად, მაგრამ მაინც მოწოდების სიმაღლეზე არიან. კონცერტზე დააანონსეს, რომ ერთ-ერთ კლუბში იმღერებდნენ. ამ კლუბში წავედით და მათთან ფოტოები სწორედ იქ გადავიღეთ. კლუბში სამი თავისი სიმღერა შეასრულეს. როგორ აღმოჩნდნენ ქართველი ლამაზმანები „Black Eyed Peas"-ის კონცერტზე

გადაცემა "ბინა 18" "ჯი დი ესიდან" "იმედზე" გადავიდა. როდიდან გავა ახალი ფორმატით პროექტი ეთერში, ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. რა ცვლილებები განხორციელდა რეიტინგულ იუმორისტულ გადაცემაში, ამის შესახებ "მიუზიკ ბოქსს" გადაცემის წამყვანი, ლევან გოგორელიანი ესაუბრა. – "ბინა 18" "იმედზე" გადავიდა, თუმცა ზუსტად როდის გავა ეთერში ვერ გეტყვით. "იმედი" უფრო დიდი ტელევიზიაა და შესაბამისად, ფართო მასებზე არის გათვლილი. ამიტომ ყველა ხუმრობას და "პონტს" ისეთ კუთხეს მოვუძებნით, რაც მასებზე იქნება გათვლილი. ვრცლად

ნინი გოგიჩაიშვილი "ბინა 18-ში" აღარ იქნება? „ჯი-დი-ეს"-ზე „ბინა 18" დაიხურა

„ჯი-დი-ეს"-ზე შუადღის გადაცემის შემდეგ იუმორისტული პროგრამის „ბინა 18"-ის დახურვის ჯერი დადგა. გადაცემის პროდიუსერმა, ლაშა ბასლანძემ „ბინა 18"-ის ბოლო ანონსი გააზიარა და დააწერა: „უკანასკნელი ბიბინი... ეს იყო გადასარევი. მადლობელი და იჰაა". თავად „გადაცემის „ფეისბუქ"-გვერდზე შემდეგი ტექსტი გამოქვეყნდა: „4 მარტს, შაბათს, 22:00 -ზე ბოლოჯერ აბიბინდება ბინა 18 ! :) გადაცემის თემა: თავისუფლება ბინის პირველი სტუმრები: ბექა ოდიშარია და მაკუნა გამცემლიძე; ბინის მეორე სტუმარი: ნოდიკო ტატიშვილი; ისევ შევხვდებით". იუმორისტული გადაცემა ეთერში რამდენიმე წლის განმავლობაში გადიოდა. მისი წამყვანები არიან ლევან გოგორელიანი და თემო მჟავია, ასევე ნინი გოგიჩაიშვილი. უცნობია, სად გააგრძელებენ მუშაობას ტელესახეები. https://www.facebook.com/bina18official/videos/1894937520787897/ როგორ აღმოჩნდნენ ქართველი ლამაზმანები „Black Eyed Peas"-ის კონცერტზე