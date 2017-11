ნინო ჯავახაძე: დაგროვებით საპენსიო სისტემაში 600 000 ადამიანი იქნება ჩართული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => dasaqmebuli [2] => damsaqmebeli [3] => nino-javakhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185104 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => dasaqmebuli [2] => damsaqmebeli [3] => nino-javakhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185104 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2650 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => dasaqmebuli [2] => damsaqmebeli [3] => nino-javakhadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => dasaqmebuli [2] => damsaqmebeli [3] => nino-javakhadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185104) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12240,9610,18885,2650) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185082 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-07 15:47:56 [post_date_gmt] => 2017-11-07 11:47:56 [post_content] => "საქართველოს ბიზნესასოციაციის" საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ბუცხრიკიძე ფიქრობს, რომ უმრავლეს შემთხვევაში საპენსიო ფონდში დამსაქმებლის მხრიდან ყოველთვიური 2%-იანი შენატანი დასაქმებულის ხელფასის შემცირებაზე არ აისახება. ამის შესახებ "საქართველოს ბიზნესასოციაციის" საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ვახტანგ ბუცხრიკიძემ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. "ძალიან საინტერესო და ღია განხილვა გვქონდა. ეს არ არის პირველი შეხვედრა ბიზნესასოციაციასთან. ბევრი შენიშვნა გათვალისწინებულია. ფუნდამენტი არის ის, რომ ეს არის გრძელვადიანი პროექტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებზე ზეგავლენას წლების განმავლობაში მოახდენს. გქვონდა ბევრი კითხვა, ტექნიკური შინაარსის კითხვებიც იყო", - განაცხადა ბუცხრიკიძემ. რაც შეეხება საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხმების ინვესტირებას, მისი თქმით, თავიდან დაიწყება ინვესტირება მხოლოდ იმ მიმართულებით, რომელიც ნაკლებ რისკებს შეიცავს. ასე იქნება პირველი 5 წელი. "მეექვსე წლიდან ექნებათ საშუალება მოქალაქეებს უფრო რისკიან პორტფელებში განათავსონ თანხები", - განაცხადა ბუცხრიკიძემ. მისივე თქმით, წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით თანხების მართვის უფლება აქვს საინვესტიციო საბჭოს, შემდეგ კი არის მმართველი კომპანიები. ბუცხრიკიძის თქმით, კანონპროექტის თანახმად, საინვესტიციო საბჭო დაკომპლექტებული უნდა იყოს დამოუკიდებელი, პროფესიონალი ადამიანებისგან და საბოლოოდ წევრებთან დაკავშირებით პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებას. კითხვაზე, საპენსიო ფონდში დამსაქმებლის ყოველთვიურად 2%-იანი შენატანის ვალდებულება, ხომ არ აისახება დასაქმებულების ხელფასზე, ვახტანგ ბუცხრიკიძის განცხადებით, აღნიშნულ თემაზე საუბარი იყო დღევანდელ შეხვედრაზე და ის პირადად ფიქრობს, რომ 90-95%-ში ეს არ მოხდება. [post_title] => ვახტანგ ბუცხრიკიძე ფიქრობს, რომ საპენსიო რეფორმა დასაქმებულის ხელფასს არ შეამცირებს "წელს ყველა ვგრძნობთ, რომ შიდასავალუტო ბაზარზე მოხდა კურსის სტაბილიზაცია. ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესები არავის მოგვწონს, მაგრამ კარგია, რომ ბოლო ორ დღეში ლარის გამყარების პროცესი დაიწყო. ძალიან კარგი იქნება თუ ეს გაგრძელდება ნებისმიერი ადამიანისთვის და კომპანიისთვის ამ ქვეყანაში", - განაცხადა ფხაკაძემ. ბიზნესმენმა ახალ საპენსიო რეფორმაზეც ისაუბრა. ”თითოეული ჩვენგანი გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადის პენსიაზე და ჩვენ გვინდა გვქონდეს რაღაც კონკრეტული შემოსავალი, როცა ეს ასაკი დადგება ნებისმიერი ჩვენგანის შემთხვევაში”, - აღნიშნა სოსო ფხაკაძემ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს საქართველოს ბიზნესასოციაციაში შეხვედრა გაიმართა. "ეს არის უკვე მესამე მცდელობა, რომ ამ ქვეყანაში საპენსიო რეფორმა განხორციელდეს. პირველი იყო 90-იან წლებში, მეორე მცდელობა იყო 2011 წელს და მესამე - ახლაა. ვფიქრობ, ეს არის რეფორმა, რომელიც მომგებიანი და კარგი იქნება ამ სქემაში ჩართული მხარეებისთვის", - განაცხადა ფხაკაძემ. მისივე თქმით, "საქართველოს ბინზესასოციაციის" წარმომადგენლებმა დღესაც დააყენეს 7 სხვადასხვა შენიშვნა და ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან არის მათი გათვალისწინების მზაობა. "ის, რომ ამ რეფორმასთან დაკავშირებით განხილვის პროცესი ტრანსფარენტულია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი", - განაცხადა ფხაკაძემ. რაც შეეხება შენიშვნებს, სოსო ფხაკაძის თქმით, ეს ეხებოდა იმ საკითხებს, თუ როგორ დაინიშნებიან საინვესტიციო საბჭოს წევრები, როგორ მოხდება თანხების განკარგვა და ა.შ. ფხაკაძის თქმით, ეს რეფორმა უნდა განხორციელდეს. "ძირითადი თანხების ინვესტირება მოხდება ქვეყნის შიგნით, თუმცა საინვესტიციო პოლიტიკის განსაზღვრა დამოკიდებული იქნება საინვესტიციო საბჭოზე და თუ ქვეყანაში ამოიწურება ის აქტივები, სადაც შესაძლებელი იქნება თანხების ინვესტირება, შეიძლება თანხის გარკვეული ნაწილი განთავსდეს უცხოეთში სხვადასხვა ფონდებსა და აქციებში", - განაცხადა ფხაკაძემ იმ კითხვის საპასუხოდ თუ სად უნდა მოხდეს საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხის ინვესტირება. [post_title] => 7 სხვადასხვა შენიშვნა საპენსიო რეფორმაზე - რას ფიქრობს ბიზნესი "შენიშვნებს ვერ დავარქმევ, ძირითადად იყო მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა გაძლიერდეს ეს კანონპროექტი კიდევ უფრო და რომ უფრო მიესადაგებოდეს საზოგადოების მოთხოვნებს. კრიტიკული მოსაზრებებიც იყო, მაგრამ ძირითადად სამუშაო და კონსტრუქციულ რეჟიმში წარიმართა შეხვედრა და ჩვენ მზად ვართ, რომ ბიზნესასოციაციის მიერ გამოთქმული შენიშვნები კანონპროექტში გავითვალისწინოთ",- განაცხადა ჯავახაძემ. 