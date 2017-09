ნინო სურგულაძის გრიმი, რომელშიც მომღერალს ვერ იცნობთ (ფოტო+ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-surguladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163674 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nino-surguladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163674 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 126 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nino-surguladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nino-surguladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163674) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (126) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126902 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 15:28:53 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:28:53 [post_content] => 1-ელ მაისს, 21:00 საათზე საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრში, საქველმოქმედო ფონდმა „ნატვრის ხე“ და კომპანიამ „სოკარი“ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთდ, მსოფლიო ვარსკვლავების მონაწილეობით რიგით მე 7 – კონცერტი წარმოადგინა. ფონდის სტუმრები გახლდნენ დირიჟორი, კომპოზიტორი და პიანისტი ეციო ბოსსო, სოპრანო კარმენ ჯანატაზიო, პიანისტი ოლივერ პული. კონცერტში მონაწილეობა მიიღო ოპერის ორკესტრმა, რომელსაც მაესტრო ბოსსომ უდირიჟორა. ეციო ბოსსო, მუსიკოსი, რომელიც 2016 წელს იტალიაში ასი ათასზე მეტი გაყიდული ბილეთით ყველაზე აქტიურ და წარმატებულ შემსრულებლად აღიარეს. ლონდონში მისი ერთ ერთი კონცერტი წლის უდიდეს მოვლენად ერთხმად აღიარა პრესამ და კრიტიკამ. 2011 წელს ეციოს დაუდგინდა უკურნებელი სენი, გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი, რომელიც ფატალური შედეგით სრულდება. მიუხედავად ამისა, ეციო არ ჩერდება და კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით წერს, ქმნის და გასცემს, უამრავ პოზიტიურ ენერგიას და სიყვარულს. სიყვარული მისგან გუშინდელ საღამოზე ქართველმა მაყურებელმაც მიიღო. მის მიერ უჩვეულო ექსტრავაგანტურობით შესრულებულმა მუსიკალურმა ნომრებმა დიდი მოწონება და აპლოდისმენტები დაიმსახურა. მაესტრომ წარმოგვიდგინა მსოფლიო პრემიერა ნაწარმოებისა „წვიმა მის თვალებში“, რომელიც სპეციალურად თბილისური კონცერტისთვის გადააკეთა და ორკესტრისთვის დაწერა. [gallery link="file" ids="126906,126907,126908"] კარმენ ჯანატაზიო, რომელიც თავისი თაობის ერთ ერთ ყველაზე ნიჭიერ სოპრანოდ დაასახელეს, ქართველი მსმენელის წინაშე როგორც სოლოგამოსვლებით, ასევე ნინო სურგულაძესთან ერთად წარდგა. ფონდის დამფუძნებელმა რამდენიმე არია შეასრულა შეკრებილი საზოგადოებისთვის, ოლივერ პულმა კი, რომელიც ძალიან ხშირად დგას ცნობილი ქართველი მეცოსოპრანოს გვერდით, კიდევ ერთხელ დაატკბო ქართული საზოგადოება საკუთარი შესრულებით... საღამო მაესტრო ეციო ბოსოს ბრწყინვალე პერფორმანსით დასრულდა. „ნატვრის ხემ“ გასული ღონისძიებებით, ქართული საზოგადოების, მსოფლიო ვარსკვლავების ჩართულობით და დახმარებით ორმოცდაათამდე ბავშვს აჩუქა სიცოცხლე, ბავშვების უმრავლესობას საზღვარგარეთ მკურნალობა დაუფინანსდა და ჩაუტარდათ ურთულესი ოპერაციები. ფონდის საქველმოქმედო ნომერზე დღემდე ორასი ათასზე მეტი ზარია განხორციელებული და შემოსული. შეგახსენებთ ნომერს 09 01 900 999. პირველ მაისს გამართულ საღამოზე შეკრებილი თანხით კიდევ არაერთ პატარას დაუფინანსდება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="126903,126904,126905"] [post_title] => ნინო სურგულაძის საქველმოქმედო საღამო ოპერის თეატრში შედგა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-surguladzis-saqvelmoqmedo-saghamo-operis-teatrshi-shedga [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 15:47:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 11:47:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126902 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124880 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-24 13:02:38 [post_date_gmt] => 2017-04-24 09:02:38 [post_content] => 1-ელ მაისს, 21:00 საათზე საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრში, საქველმოქმედო ფონდი „ნატვრის ხე“ და კომპანია „სოკარი“ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთდ, მსოფლიო ვარსკვლავების მონაწილეობით რიგით მე 7 - კონცერტს წარმოგიდგენთ. ფონდის საპატიო სტუმრები ამჯერად იქნებიან მსოფლიო ვარსკვლავები: თანამედროვეობის უდიდესი დირიჟორი, კომპოზიტორი და პიანისტი ეციო ბოსსო, სოპრანო კარმენ ჯანატაზიო, პიანისტი ოლივერ პული, ფონდის დამფუძნებელი მსოფლიოში აღიარებული ქართველი ვარსკვლავი ნინო სურგულაძე. ოპერის სიმფონიურ ორკესტრს უდირიჟორებს მაესტრო ეციო ბოსსო. ეციო ბოსსო, მუსიკოსი, რომელიც 2016 წელს იტალიაში ასი ათასზე მეტი გაყიდული ბილეთით ყველაზე აქტიურ და წარმატებულ შემსრულებლად აღიარეს. ლონდონში მისი ერთ ერთი კონცერტი წლის უდიდეს მოვლენად ერთხმად აღიარა პრესამ და კრიტიკამ. მაესტრო ეციო ბოლონიის კომუნალური საოპერო თეატრის მთავარი მიწვეული დირიჟორი და ასევე ლონდონის სიმებიანი ორკესტრის ხელმძღავნელი გახლდათ დიდი ხნის განმავლობაში, მიღებული აქვს უამრავი ჯილდო და საერთაშორისო პრემია. 2011 წელს ეციოს დაუდგინდა უკურნებელი სენი, გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი, რომელიც ფატალური შედეგით სრულდება. მიუხედავად ამისა, ეციო არ ჩერდება და კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით წერს, ქმნის და გასცემს, უამრავ პოზიტიურ ენერგიას და სიყვარულს. კარმენ ჯანატაზიო იტალიელი, კერძოდ ნეაპოლიტანელი, მსოფლიოში აღაირებული სოპრანოა. იგი დღეს საოპერო სამყაროში ერთ ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მომღერალია. „დეილი ტელეგრაფმა“ კარმენი თავისი თაობის ერთ ერთ ყველაზე ნიჭიერ სოპრანოდ დაასახელა. ბრიტანელი პიანისტი და ვირტუოზი, ფონდის მეგობარი ოლივერ პული საქართველოში უკვე კარგად ცნობილი და საყვარელი შემსრულებელია, მან „ნატვრის ხის“ თითქმის ყველა ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა ბავშვების დასახმარებლად. „ნატვრის ხემ“ გასული ექვსი ღონისძიებით, ქართული საზოგადოების, მსოფლიო ვარსკვლავების ჩართულობით და დახმარებით ორმოცდაათამდე ბავშვს აჩუქა სიცოცხლე, ბავშვების უმრავლესობას საზღვარგარეთ მკურნალობა დაუფინანსდა და ჩაუტარდათ ურთულესი ოპერაციები. ფონდის საქველმოქმედო ნომერზე დღემდე ორასი ათასზე მეტი ზარია განხორციელებული და შემოსული. ღონისძიების გენერალური პარტნიორია კომპანია „სოკარი“ მხარდამჭერები: ქალაქ თბილისის მერია, იტალიის საელჩო საქართველოში, თიბისი ბანკი, აგროჰაბი, ალმა, თრი დიზაინ რუმსი, ისრაელის სახლი. თბილი სიო, tkt.ge საინფორმაციო მხარდამჭერები: საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რუსთავი 2, იმედი, რადიოჰოლდინგი ფორტუნა, ბილაინი, ჯეო ლაინი, სილქნეტი, ჯეოსელი, მაგთი, ფრონტ ნიუსი, საინფორმაციო სააგენტო ევორდი, პორტალი კვირა. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია tkt.ge -ზე. საქველმოქმედო ანგარიშის ნომერი სს თიბისი ბანკი ა/ა GE18TB7276636080100005 საქველმოქმედო ტელეფონის ნომერი ‪09 01 900 999 ზარის ღირებულება 1 ლარი. [gallery link="file" columns="4" ids="124885,124881,124883,124884"] [post_title] => ნინო სურგულაძის საქველმოქმედო ფონდი 1-ელ მაისს მორიგ კონცერტს მართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-surguladzis-saqvelmoqmedo-fondi-1-el-maiss-morig-koncerts-martavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 13:34:56 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 09:34:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124880 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112488 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 11:18:38 [post_date_gmt] => 2017-03-21 07:18:38 [post_content] => 27 მარტს ცნობილი ქართველი მეცოსოპრანო ნინო სურგულაძე, ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, კონცერტს გამართავს. შესრულდება რიჰარდ ვაგნერისა და გუსტავ მალერის ნაწარმოებები. ორკესტრს უდირიჟორებს სვიმონ ჯანგულაშვილი. მონაწილეობენ: გორის ქალთა კამერული გუნდი, ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი, გორის ბავშვთა გუნდი და სტუდია „ანა-ბანას“ გუნდი. კონცერტის წარმდგენია ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი და ნიკოლოზ რაჭველი. თავად მეცოსოპრანო ამჟამად თბილისში არ იმყოფება. ის მარტის შუა რიცხვებში ჩამოვა და ორკესტრთან ერთად რეპეტიციებს დაიწყებს. [post_title] => ნინო სურგულაძე 27 მარტს კონცერტს გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nino-surguladze-27-marts-koncerts-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 15:05:17 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 11:05:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112488 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126902 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 15:28:53 [post_date_gmt] => 2017-05-02 11:28:53 [post_content] => 1-ელ მაისს, 21:00 საათზე საქართველოს სახელმწიფო ოპერის თეატრში, საქველმოქმედო ფონდმა „ნატვრის ხე“ და კომპანიამ „სოკარი“ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთდ, მსოფლიო ვარსკვლავების მონაწილეობით რიგით მე 7 – კონცერტი წარმოადგინა. ფონდის სტუმრები გახლდნენ დირიჟორი, კომპოზიტორი და პიანისტი ეციო ბოსსო, სოპრანო კარმენ ჯანატაზიო, პიანისტი ოლივერ პული. კონცერტში მონაწილეობა მიიღო ოპერის ორკესტრმა, რომელსაც მაესტრო ბოსსომ უდირიჟორა. ეციო ბოსსო, მუსიკოსი, რომელიც 2016 წელს იტალიაში ასი ათასზე მეტი გაყიდული ბილეთით ყველაზე აქტიურ და წარმატებულ შემსრულებლად აღიარეს. ლონდონში მისი ერთ ერთი კონცერტი წლის უდიდეს მოვლენად ერთხმად აღიარა პრესამ და კრიტიკამ. 2011 წელს ეციოს დაუდგინდა უკურნებელი სენი, გვერდითი ამიოტროფული სკლეროზი, რომელიც ფატალური შედეგით სრულდება. მიუხედავად ამისა, ეციო არ ჩერდება და კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით წერს, ქმნის და გასცემს, უამრავ პოზიტიურ ენერგიას და სიყვარულს. სიყვარული მისგან გუშინდელ საღამოზე ქართველმა მაყურებელმაც მიიღო. მის მიერ უჩვეულო ექსტრავაგანტურობით შესრულებულმა მუსიკალურმა ნომრებმა დიდი მოწონება და აპლოდისმენტები დაიმსახურა. მაესტრომ წარმოგვიდგინა მსოფლიო პრემიერა ნაწარმოებისა „წვიმა მის თვალებში“, რომელიც სპეციალურად თბილისური კონცერტისთვის გადააკეთა და ორკესტრისთვის დაწერა. [gallery link="file" ids="126906,126907,126908"] კარმენ ჯანატაზიო, რომელიც თავისი თაობის ერთ ერთ ყველაზე ნიჭიერ სოპრანოდ დაასახელეს, ქართველი მსმენელის წინაშე როგორც სოლოგამოსვლებით, ასევე ნინო სურგულაძესთან ერთად წარდგა. ფონდის დამფუძნებელმა რამდენიმე არია შეასრულა შეკრებილი საზოგადოებისთვის, ოლივერ პულმა კი, რომელიც ძალიან ხშირად დგას ცნობილი ქართველი მეცოსოპრანოს გვერდით, კიდევ ერთხელ დაატკბო ქართული საზოგადოება საკუთარი შესრულებით... საღამო მაესტრო ეციო ბოსოს ბრწყინვალე პერფორმანსით დასრულდა. „ნატვრის ხემ" გასული ღონისძიებებით, ქართული საზოგადოების, მსოფლიო ვარსკვლავების ჩართულობით და დახმარებით ორმოცდაათამდე ბავშვს აჩუქა სიცოცხლე, ბავშვების უმრავლესობას საზღვარგარეთ მკურნალობა დაუფინანსდა და ჩაუტარდათ ურთულესი ოპერაციები. ფონდის საქველმოქმედო ნომერზე დღემდე ორასი ათასზე მეტი ზარია განხორციელებული და შემოსული. შეგახსენებთ ნომერს 09 01 900 999. პირველ მაისს გამართულ საღამოზე შეკრებილი თანხით კიდევ არაერთ პატარას დაუფინანსდება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. ნინო მურღულია [gallery link="file" ids="126903,126904,126905"]