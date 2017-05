პარლამენტი ქუთაისში რჩება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => mamuka-mdinaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127955 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => mamuka-mdinaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127955 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1013 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => mamuka-mdinaradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => saqartvelos-parlamenti [2] => mamuka-mdinaradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127955) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9727,1013,1458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127251 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 13:58:35 [post_date_gmt] => 2017-05-03 09:58:35 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური მდივნის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკონსტიტუციო საკითხების საერთო–სახალხო განხილვების პროცესში, აქტიურად ჩაერთვება. მისი თქმით, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პარლამენტისგან შემოთავაზებას ელოდება. „რა ტიპის იქნება ეს შემოთავაზება, როგორ წარმოუდგენია თავად პარლამენტს საერთო-სახალხო განხილვის პროცესი, რა შემადგენლობით წარმოუდგენია კომისიის მუშაობა და როგორი იქნება სამუშაო წესი ამას უკვე შემოთავაზებული ფორმატი განსაზღვრავს; ასე რომ, ამ შემთხვევაში, პარლამენტის გადასაწყვეტია, როგორი იქნება საერთო-სახალხო განხილვების კომისია, შემადგენლობა და მუშაობის წესი და ამის შემდგომ იქნება ჩვენი პოზიცია უკვე გაცხადებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით“, - განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძემ. მისი განცხადებით, მმართველ კოალიციისაც აქვს გამოთქმული მოსაზრება ამის თაობაზე, რომ კარგია, რომ შემდგომ ეტაპზე მაინც აპირებს პრეზიდენტი განხილვებში ჩართვას. მთელი ის პროცესი, რასაც პრეზიდენტი აწარმოებდა „კონსტიტუცია ყველასია“ კამპანიის ფარგლებში, ემსახურებოდა სწორედ იმას, რომ საზოგადოება უფრო მეტად ყოფილიყო მომზადებული საერთო-სახალხო განხილვებისათვის და ეს პროცესი არ ყოფილიყო ფორმალობა, როგორიც არაერთხელ გვინახვას, როცა კონსტიტუციის გადასინჯვების პროცესთან გვქონდა საქმე. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესის დასაწყისშივე პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ არ ერთვებოდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, თუმცა განხილვის პროცესში ისინი აქტიურობას აპირებენ. გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო კომისიას ჯიბრში მხოლოდ იმიტომ ჩაუდგა, რომ კომისიის თავმჯდომარეობაზე უარი ეთქვა დასაბუთებული იურიდიული არგუმენტით, ამის შესახებ მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. ფრაქცია „ქართული ოცნების" თავმჯდომარის თქმით, რაც უფრო წინ მიდის პროცესი და იხვეწება კონსტიტუციის პროექტი, მით უფრო მძაფრდება პროტესტი ოპონენტების მხრიდან. „ პრეზიდენტი, მხოლოდ იმის გამო, რომ კომისიის თანათავმჯდომარეობაზე უარი ეთქვა და ამას დასაბუთებული იურიდიული არგუმენტიც ჰქონდა, თავიდანვე ამ პროტესტის მონაწილე გახდა და ჯიბრში ჩაუდგა კომისიას. მისი ადმინისტრაცია უკვე პირდაპირ ტყუილსაც აღარ ერიდება. გუშინ მათ განაცხადეს, რომ ცვლილებების გატანა კომისიის შემადგენლობის ცვლილების გზით მოხერხდა. შეგახსენებთ, რომ კენჭისყრაზე დაფიქსირდა 43 მომხრე 8-ის წინააღმდეგ და ხმების ეს რაოდენობა ნებისმიერ შემთხვევაში იყო გამსვლელი. რაც შეეხება შემადგენლობაში ცვლილებას, ეს სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლების კომისიიდან გასვლის სამართლებრივად ასახვამ გამოიწვია. ამან ერთადერთი რამ შეცვალა - არასამთავრობოების და ექსპერტების მიერ დაყენებულ ალტერნატიულ წინადადებებს გაუჩნდათ მხარდაჭერის მოპოვების მეტი შანსი და რამდენიმე შემთხვევაში ეს ასეც მოხდა", -განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. პრეზიდენტს უარი რომ ეთქვა თავმჯდომარეობაზე, საკონსტიტუციო კომისიას ჯიბრში ჩაუდგა - მდინარაძე საკონსტიტუციო ცვლილებების მიხედვით, პარლამენტი კვლავ ქუთაისში დარჩება. კონსტიტუციის რედაქტირებული ვარიანტის მიხედვით, პარლამენტის ადგილსამყოფლის დროებით შეცვლა სხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს. საქართველოს კონსიტუციის პროექტის საბოლოო ვარიანტი, რომელზეც ბოლო 4 თვის განმავლობაში მმართველ გუნდთან, ექსპერტებთან, კონსტიტუციონალისტებთან და ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მსჯელობა კომისიის ფორმატში მიმდინარეობდა, საკონსტიტუციო კომისიაში შემავალ სუბიექტებს უკვე გადაეგზავნათ.

პარლამენტი ქუთაისში დარჩება 