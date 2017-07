“პატარა რომ ვიყავი, მითხრეს, რომ ჩემგან ფეხბურთელი არ დადგებოდა, მაგრამ როცა გჯერა, მიაღწევ” – კალაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144163 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144163 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144163) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144093 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-06 14:49:53 [post_date_gmt] => 2017-07-06 10:49:53 [post_content] => როდესაც ახალი საცხოვრებელი კორპუსები აშენდება, 5 საცხოვრებელ ბინაზე ავტოფარეხებში შეიძლება იყოს ერთი ელექტრომობილის დამტენი, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია, ენერგოეფექტურობა სამშენებლო მიმართულებით. „ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ გიორგი გახარიასთან, რომ სავალდებულო იყოს მომავალი წლების განმავლობაში მშენებლობების დროს ენერგოეფექტური მასალების გამოყენება და ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი - როდესაც ახალი საცხოვრებელი კორპუსები შენდება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ჩვენ ამას შევძლებთ და დიდი ალბათობით, გამოგვივა, რომ 5 საცხოვრებელ ბინაზე მოდიოდეს ერთი ელექტრომობილის დამტენი ავტოფარეხებში“, -აღნიშნა კალაძემ. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძე საზოგადოების წინაშე ენერგეტიკის მინისტრის ამპლუაში ბოლოჯერ წარსდგა. მან 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. "მჯერა გუნდის თანადგომის და და იმის, რომ ერთიანობით მოვაგვარებთ ყველა პრობლემას, რაც დღეს თბილისს და თბილისელებს აწუხებთ," - განაცხადა კახა კალაძემ. მან ენერგეტიკის მინისტრის პოსტზე მუშაობის 5 წლიანი პერიოდი შეაჯამა და აღნიშნა, რომ ეს იყო არა ევოლუციის, არამედ დარგის რევოლუციის პერიოდი. ჯერ-ჯერობით, არ არის ცნობილი, ვინ შეცვლის ენერგეტიკის მინისტრს. კალაძის შემცვლელის შესახებ განცხადებას პრემიერ-მინისტრი რამდენიმე დღეში დაასახელებს. კახა კალაძე თბილისის მერობის კანდიდატად "ქართულმა ოცნებამ" რამდენიმე დღის წინ ოფიციალურად წარადგინა. 