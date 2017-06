პოლიციაზე თავდამსხმელი გარდაცვლილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => policia [1] => parizi [2] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139795 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => policia [1] => parizi [2] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139795 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 179 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => policia [1] => parizi [2] => tavdaskhma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => policia [1] => parizi [2] => tavdaskhma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139795) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1585,179,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139785 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 19:50:08 [post_date_gmt] => 2017-06-19 15:50:08 [post_content] => მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ სასუსში, სავაჭრო ცენტრში საშიში დამნაშავე იმყოფება. ადგილზე იმყოფებიან პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები. ქალაქის პოლიციის ინფორმაციით, ისინი ამ დროისთვის შეიარაღებულ მამაკაცს ეძებენ. ქალაქში გადაკეტილია სავაჭრო ცენტრისკენ მიმავალი გზები. მსახიობ დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ. ინციდენტი რამდენიმე წუთის წინ თბილისში, 5 დეკემბრის ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველის ინფორმაციით, მსახიობს თავს ნიღბიანი პირი დაესხა და ბეისბოლის ჯოხით სცემა. სოციალურ ქსელში დაშავებული მსახიობის ფოტოც გავრცელდა. როსტომაშვილს დაზიანება თავის არეში აქვს მიყენებული. "ფორტუნას" ოჯახის ახლობელმა განუცხადა, რომ ის ამჟამად თავს კარგად გრძნობს. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, საპატრულო პოლიციამ თავდამსხმელი ცხელ კვალზე დააკავა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ ICC –ის ხელმძღვანელმა კმაყოფილება გამოთქვა, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გამოასწორა გადაწყვეტილება ფილიპ მორისისა და ბრითიშ ამერიქან თობაქოს საქმეზე. “ჩვენ ვერ ვიხსენებთ პერიოდს, განვლილი ოცი წლის განმავლობაში, როდესაც მსგავსი გამძაფრებული თავდასხმები ხორციელდებოდა უცხოურ ბიზნესებზე, სწორედ ეს განაპირობებს ჩვენს წუხილს. ჩვენს შეშფოთებას უფრო აღრმავებს ის ფაქტი, რომ მიმდინარე მოვლენების დაკვირვების შედეგად რჩება შთაბეჭდილება რომ მთავრობას არ შეუძლია ამ “უკონტროლო სუბიექტების” მიერ ბიზნესის მიმართ განხორციელებული თავდასხმების, რეკეტირების, ექსპროპრიაციისა და პარალიზების შემთხვევების შეჩერება”, - განაცხადა ბიზნესმენმა. როგორც ფადი ასლი ამბობს, საქართველოში არსებობს ორი მმართველი ძალა: ერთის მხრივ, პოზიტიური და კონსტუქციული ძალა წარმოდგენილი პრემირ მინისტრისა, რამდენიმე მინისტრისა და მინისტრთა მოადგილეების სახით, რომლებიც ცდილობენ გააუმჯობესონ კანონმდებლობა და ხელი შეუწყონ საქართველოს პოპულარიზაციას; მეორეს მხრივ კი, არსებობს ნეგატიური და დესტრუქციული ძალა როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებში, ასევე მათ გარეთ - ე.წ. “უკონტროლო სუბიექტები”, რომლებიც არ ექვემდებარებიან საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელს და არც მთავრობას აქვს მათზე კონტროლის შესაძლებლობა. [post_title] => ფადი ასლი: საქართველოში უცხოურ ბიზნესებზე თავდასხმები ხორციელდებოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fadi-asli-saqartveloshi-uckhour-biznesebze-tavdaskhmebi-khorcieldeboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:06:09 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:06:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138596 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139785 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 19:50:08 [post_date_gmt] => 2017-06-19 15:50:08 [post_content] => მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ სასუსში, სავაჭრო ცენტრში საშიში დამნაშავე იმყოფება. ადგილზე იმყოფებიან პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები. ქალაქის პოლიციის ინფორმაციით, ისინი ამ დროისთვის შეიარაღებულ მამაკაცს ეძებენ. ქალაქში გადაკეტილია სავაჭრო ცენტრისკენ მიმავალი გზები. მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ სასუსში, სავაჭრო ცენტრში საშიში დამნაშავე იმყოფება. ადგილზე იმყოფებიან პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები. ქალაქის პოლიციის ინფორმაციით, ისინი ამ დროისთვის შეიარაღებულ მამაკაცს ეძებენ. ქალაქში გადაკეტილია სავაჭრო ცენტრისკენ მიმავალი გზები.

ქალაქ სასუსში სავაჭრო ცენტრში საშიში დამნაშავე იმყოფება