”პრემიქსში” ავტონაწილებზე საზაფხულო აქცია დაიწყო

ბაზისბანკში დაიწყო აქცია იპოთეკურ სესხებზე ლარში. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობე, სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი მხოლოდ 8.5% დან არის, ეფექტური კი- 9,5% დან, ვადა: 15 წლამდე. საშეღავათო პერიოდი 3 თვე. დაზღვევა არ მოითხოვება. "დაისვენეთ ზაფხულში მშვიდად და დაიწყეთ სესხის გადახდა 3 თვის შემდეგ. შეიძინეთ, ააშენეთ, გაარემონტეთ თქვენი ოცნების სახლი ბაზისბანკის იპოთეკური სესხით!", - აცხადებენ ბაზისბანკში. შეგახსენებთ, რამდენიმე თვის წინ აღნიშნული ბანკის ხელშეწყობით, ბათუმში 40 ნომრიანი ახალი სასტუმრო – ,,ირეპალასი" გაიხსნა. განთავსების ობიექტი ლუკა ასათიანის N26-ში განთავსდა და აქ საწყის ეტაპზე 15 ადგილობრივი დასაქმდა. ჯამში პროექტში 1 500 000 ლარის ინვესტიცია ჩაიდო. ბაზისბანკში იპოთეკურ სესხებზე აქცია დაიწყო

აქცია რუსეთის ოკუპაციის გასაპროტესტებლად სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან აქცია მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეებმა ცოცხალი ჯაჭვი გააბეს და საქართველოს ჰიმნი შეასრულეს. რუსულ ოკუპაციას, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის, საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აპროტესტებენ. მათი ნაწილი, საოკუპაციო ხაზთან კარვების გაშლას აპირებს. პარალელურად, სიმბოლური აქცია გაიმართა, თბილისში, პარლამენტთანაც. „ევროპული საქართველოს" ახალგაზრდა აქტივისტებმა მცოცავი ოკუპაცია და საქართველოს ხელისუფლების უმოქმედობა გააპროტესტეს. აქტივისტებმა სიმბოლურად აღმართეს მავთულხლართები იმ საფრთხის საჩვენებლად, რაც, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადამიანებს, ისე ყველა მოქალაქეს ემუქრება. რამდენიმე დღის წინ, ოკუპანტებმა სოფელ ბერშუეთში ე.წ. საზღვარი გადმოწიეს. რუსეთის ოფიციალურმა საგარეო უწყებამ ამ ფაქტს უსაფუძვლო ბრალდება უწოდა. არა ოკუპაციას, რუსეთი ოკუპანტია! - აქცია ე.წ. საზღვართან

სრულიად საქართველოს მასშტაბით ელექტროდამტენების ქსელი მოეწყობა, რაც ელექტრომობილებისა და ჰიბრიდული ავტომობილების მფლობელებს შესაძლებლობას მისცემს, შეუჩერებლად იმგზავრონ თელავიდან ბათუმამდე. G&T-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, პროექტის ინიციატორია E-space, ხოლო მხარდამჭერი - "m2 უძრავი ქონება". აღსანიშნავია, რომ "m2 უძრავი ქონება" დაფარავს 100,000 ევროს კაპიტალურ ხარჯს კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში, რითაც ხელს შეუწყობს საქართველოს მწვანე განვითარებას. ამ ეტაპზე, თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში უკვე დაყენებულია 20 დამტენი.2017 წლის ბოლომდე კი E-space გეგმავს, ასამდე ელექტროდამტენის დაყენებას პარტნიორი კომპანიების გაზგასამართ სადგურებზე, სასტუმროებთან და სუპერმარკეტებთან. თელავიდან ბათუმამდე ელექტრომობილები ივლიან 