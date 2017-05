პრეზიდენტის სიმპათიურმა პირადმა მცველმა მსოფლიო “გადარია”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => dacva [2] => dacvis-wevri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131635 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => dacva [2] => dacvis-wevri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131635 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5701 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => dacva [2] => dacvis-wevri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samkhret-korea [1] => dacva [2] => dacvis-wevri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131635) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9125,15799,5701) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129369 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 16:47:48 [post_date_gmt] => 2017-05-09 12:47:48 [post_content] => სამხრეთ კორეაში დღეს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. ეგზიტპოლების მიხედვით, დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი მუნ ჩე ინი ლიდერობს. ლიბერალმა კანდიდატმა ხალხის 41.4%-ის მხარდაჭერა მიიღო. ხოლო მის მეტოქე, კონსერვანტ ხონ ჩჯუნ ფხეს მხარი ამომრჩეველთა 23.3%-მა დაუჭირა. არჩევნები ქვეყანაში ექსპრეზიდენტ პაკ კინ ხეს იმპიჩმენტისა და ხელისუფლებისგან ჩამოშორების შემდეგ დაინიშნა. სამხერთ კორეის ყოფილი პრეზიდენტი პან კინ ხე, რომელიც ქვეყნის ყოფილი დიქტატორის პან ჩონ ხის ქალიშვილი, თანამდებობიდან მარტში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გადააყენეს. პრეზიდენტის გადაყენების მიზეზი კორუფციული სკანდალი გახდა, რომელშიც პრეზიდენტის მეგობარი ქალი ჩხვე სუნ სილი ფიგურირებს. პროკურატურის განცხადებით, პრეზიდენტი პაკ კინ ხე, თანაშემწესთან ერთად სარფიანი გარიგებების სანაცვლოდ, კომპანია Samsung-ის ვიცე პრეზიდენტისგან სოლიდურ თანხას იღებდა. წარმატებული ექსპორტის ისტორია: "ბებოს ჩურჩხელა" სამხრეთ კორეაში იყიდება. მოძრაობა KAR.GE-ის ინფორმაციით, აღნიშნული ბრენდის ჩურჩხელები მცირე რაოდენობით, სამხრეთ კორეის რესპუბლიკაში მარტის შუა რიცხვებში გაიგზავნა. როგორც მოძრაობაში აცხადებენ, ამ საქმეში მოძრაობა KAR.GE-ს და საქართველოში კორეის ასოციაციის დიდი წვლილია. როგორ ჩანს, სამხრეთ კორეაში ქართული ჩურჩხელები ძალიან მოეწონათ. ამაზე მეტყველებს რამდენიმე ფოტო, რომელსაც KAR.GE ავრცელებს. ფოტოზე ჩანს, რომ კორეელი ქალბატონები ჩაიხანაში, ჩურჩხელას ჩაისთან ერთად მიირთმევენ და მაგიდაზე მეტი არაფერი დევს. "ყველაფერი ეს შედეგია იმისა, რომ 2016 წელს, 20-24 ოქტომბერს სამხრეთ კორეაში საერთაშორისო გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა და 46 მწარმოებლის 124 ნაწარმი წარვადგინეთ World-OKTA-ს დახმარებით. გაწეული ნაბიჯები შედეგს უკვე იღებენ და ნელ-ნელა წინ მივიწევთ", - აცხადებენ მოძრაობა KAR.GE-ში. მათივე ინფორმაციით, სიახლეები ექსპორტის კუთხით სხვა პროდუქტებთან მიმართებაშიც აქვთ. შეგახსენებთ, გასულ კვირას მოძრაობა KAR.GE-მ "ჩირკოლადის" ნიმუშები დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში გააგზავნა. KAR.GE-ის ინფორმაციით, სატესტო რეჟიმში ლონდონში აღნიშნული ბრენდის 5 სახეობა გავიდა: ხურმის, ქლიავის, ქიშმიშის, გარგარის და ფინიკის ჩირკოლადი. რა შედეგები მოჰყვება ლონდონელების მიერ ქართული პროდუქციის დაგემოვნებას და დაიწყება თუ არა ამ მიმართულებით ”ჩირკოლადის” ექსპორტი, უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი. საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია მეორის პირადი დაცვის შემადგენლობა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაქვემდებარებაში გადავიდა. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, 1-ელ აპრილამდე საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, ილია მეორის პირადი დაცვის შეამდგენლობა შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტს ექვემდებარებოდა. ილია მეორის პირადი დაცვის შემადგენლობა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაქვემდებარებაში გადავიდა 