პრეზიდენტს უარი რომ ეთქვა თავმჯდომარეობაზე, საკონსტიტუციო კომისიას ჯიბრში ჩაუდგა – მდინარაძე

საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა და ოპოზიციის ბოიკოტი ვეღარ იქნება, ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა. ,,როცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა დაასრულა, ბოიკოტი ვეღარ იქნება. განცხადებები მოვისმინე, რომ გარკვეული ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები საუბრობდნენ, რომ ამ კონსტიტუციაზე პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებთო. არ არის პრობლემა, პასუხისმგებლობას ჩვენ ავიღებთ იმაზე, რასაც გავაკეთებთ. ათწლეულების განმავლობაში ნაწილ-ნაწილ, კონტექსტ-კონტექსტ შეცვლილი კონსტიტუცია იყო, რომლის ნაწილები იმის მიხედვით იცვლებოდა, თუ ვის რა ინტერესები ჰქონდა, სახელმწიფო მართვის თვალსაზრისით. ეს დამოკიდებულება თანმიმდევრულ და გრძელვადიან სტაბილურ განვითარებაზე გათვლილი კონსტიტუციით იცვლება. ფაქტია, რომ კომისიის საქმიანობაში უპრეცედენტო ჩართულობა იყო და ამ პროცესში უმრავლესობასთან ერთად ოპოზიცია მონაწილეობდა. 22 აპრილს შემაჯამებელი სხდომა შედგება, რის შემდეგაც სახალხო განხილვების ეტაპზე გადავალთ, სადაც ხალხის აზრი და მათი პოზიციები გაზიარებული იქნება. პარლამენტში ეს დოკუმენტი ყველა პროცედურის დაცვით განიხილება", - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. "ევროპული საქართველო" და "დემოკრატიული მოძრაობა" სავარაუდოდ, დღეს, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დატოვების თაობაზე განცხადებას გააკეთებენ. კომისიამ მუშაობა დაასრულა, ბოიკოტი ვეღარ იქნება

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ბოლო სამუშაო ჯგუფი მუშაობას დღეს დაასრულებს. შესაძლოა, კომისია კიდევ ერთმა სუბიექტმა დატოვოს. როგორც "ევროპული საქართველოს" წევრმა გიორგი ტუღუშმა განაცხადა, პარტია კომისიის დატოვებასთან დაკავშირებით განცხადებას, სავარაუდოდ, ხვალ გააკეთებს. კომისია უკვე დატოვა "ნაციონალურმა მოძრაობამ". თინათინ ბოკუჩავას განცხადებით, კომისია იყო ფარსი და მასში მონაწილეობას "ნაციონალური მოძრაობა" არ მიიღებდა. მისივე თქმით, ივანიშვილს წინასწარ ქონდა განსაზღრული ცვლილებები, რომელიც უნდა შესულიყო კონსტიტუციაში. მმართველი გუნდის განცხადებით კი, კომისიის სხდომები იყო გახსნილი და მასში მონაწილეობის მიღება ყველა მსურველს შეეძლო. რაც შეეხება პრეზიდენტის პოზიციას შემუშავებულ ვერსიასთან დაკავშირებით, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანის ანა დოლიძის განცხადებით, გიორგი მარგველაშვილი დასაწყისშივე მიიჩნევდა, რომ განხილვაში მოსახლეობის ყველა ფენა უნდა ყოფილიყო ჩართული. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას კიდევ ერთი სუბიექტი ტოვებს

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების სამუშაო ჯგუფი მესამე ეტაპის შეხვედრებს განაგრძობს. სხდომის დასაწყისში, როგორც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განმარტა, დღევანდელი შეხვედრა კონსტიტუციის მეორე თავის მუხლების და მართლმსაჯულების საკითხების მომწესრიგებელი თავის განხილვას დაეთმობა. მისივე განცხადებით , საკითხების ამოწურვის შემდეგ, სამუშაო ჯგუფი იმ ცვლილებების და წინადადებების განხილვას დაუბრუნდება, რომლებიც წინა სხდომაზე გამოითქვა და დარიგებულ პროექტში ასახული არ არის. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად, სამუშაო ჯგუფის წევრები, კონსტიტუციის პირველ თავში, საჯარო სამსახურთან და მმართველობასთან დამატებულ ჩანაწერზეც იმსჯელებენ. სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას პარლამენტის წევრები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, კონსტიტუციონალისტები, ექსპერტები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ესწრებიან.დასკვნითი რაუნდის მეორე შეხვედრა, სამუშაო ჯგუფის წევრებმა, კონსტიტუციის 22-ე მუხლის განხილვით დაიწყეს. 