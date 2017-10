WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179147 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179147 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 300 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179147) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9959,300) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177434 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-20 10:48:47 [post_date_gmt] => 2017-10-20 06:48:47 [post_content] => ქეით მიდლტონი და პრინცები, უილიამი და ჰარი მორიგი ოფიციალური ვიზიტით ლონდონის ოლიმპიურ სტადიონს ესტუმრნენ. სამეფო ოჯახის წევრები პროგრამა Coach Core-ის კურსდამთავრებულების დაჯილდოების ცერემონიას დაესწრნენ. ღონიძიება 2012 წლიდან იღებს სათავეს და მას საფუძველი სწორედ ბრიტანელმა მონარქებმა ჩაუყარეს. ბუნებრივია, მთელი ყურადღება ქეით მიდლტონის მიმართ იყო მიპყრობილი, რომელიც მალე მესამე შვილის დედა გახდება. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის მან კომფორტული და პრაქტიკული სამოსი აარჩია. კემბრიჯის ჰერცოგინიას „ლორენცო სერაფინის“ ლურჯი ფერის პიჯაკი, შავი შარვალი და საშუალო ქუსლზე ამავე ფერის ფეხსაცმელი ეცვა. პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი ნიშნობის შესახებ უახლოეს მომავალში განაცხადებენ

პრინცი ჰარი და მეგან მარკლი სულ მალე ნიშნობის შესახებ განაცხადებენ - ამის შესახებ გამოცემა US Weekly წყაროზე დაყრდნობით წერს. ინსაიდერისვე ცნობით, ქორწილის შესახებ ჰარი და მისი რჩეული ნოემბერში ისაუბრებენ, სწორედ მას შემდეგ, რაც სერიალ „ფორს-მაჟორის" მეშვიდე სეზონის გადაღებები დასრულდება, სადაც მარკლი მთავარ როლს ასრულებს. რამდენიმე დღის წინ იმის შესახებაც გახდა ცნობილი, რომ აღნიშბული სეზონის შემდეგ მეგანი პროექტს დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ სამეფო ოჯახის წარმომადგენლისა და მსახიობის რომანი გასული წლის შემოდგომაზე დაიწყო. [post_title] => გოგონები, რომლებსაც პრინცი ჰარი მეგან მარკლიმდე ხვდებოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gogonebi-romlebsac-princi-hari-megan-marklimde-khvdeboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 23:28:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 19:28:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171289 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177434 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-20 10:48:47 [post_date_gmt] => 2017-10-20 06:48:47 [post_content] => ქეით მიდლტონი და პრინცები, უილიამი და ჰარი მორიგი ოფიციალური ვიზიტით ლონდონის ოლიმპიურ სტადიონს ესტუმრნენ. სამეფო ოჯახის წევრები პროგრამა Coach Core-ის კურსდამთავრებულების დაჯილდოების ცერემონიას დაესწრნენ. ღონიძიება 2012 წლიდან იღებს სათავეს და მას საფუძველი სწორედ ბრიტანელმა მონარქებმა ჩაუყარეს. ბუნებრივია, მთელი ყურადღება ქეით მიდლტონის მიმართ იყო მიპყრობილი, რომელიც მალე მესამე შვილის დედა გახდება. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის მან კომფორტული და პრაქტიკული სამოსი აარჩია. კემბრიჯის ჰერცოგინიას „ლორენცო სერაფინის“ ლურჯი ფერის პიჯაკი, შავი შარვალი და საშუალო ქუსლზე ამავე ფერის ფეხსაცმელი ეცვა. 