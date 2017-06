ქეთა თოფურიამ საქართველო მოიარა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141679 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141679 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 98 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeta-tofuria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141679) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (98) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138221 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-13 15:28:58 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:28:58 [post_content] => ქეთა თოფურია დატვირთული სამუშაო გრაფიკის შემდეგ, როგორც ჩანს, განტვირთვას სამშობლოში ცდილობს. ის საქართველოში ქალიშვილთან, ოლივიასთან ერთად ჩამოვიდა და წყნეთს მიაშურა, იქიდან კი რამდენიმე ვიდეო „ინსტაგრამზე“ დადო, სადაც პატარა ოლივია ჩანს, ეზოში გადაღებული. ერთ-ერთ ვიდეოს აწერია, რომ ის წყნეთშია გადაღებული. არ არის ცნობილი, ახლავს თუ არა მეუღლე საქართველოში ქეთას. რუსულ პრესაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მომღერლის ქართულმა გარემოცვამ ეს ამბავი არ დაგვიდასტურა. Сладкая😍 A post shared by Кэти Топурия и малышка Оливия❤ (@keti_livi) on Jun 12, 2017 at 9:34am PDT

ქეთა თოფურია საქართველოში შვილთან ერთად ჩამოვიდა

ტელეკომპანია „ენ-ტე-ვე"-სა და საკონცერტო სივრცის „ვეგას სიტი ჰოლის" ერთობლივმა პროექტმა სტარტი ამა წლის 1-ელ ივნისს აიღო. ეს არის ახალი ტელეშოუ, რომელსაც რუსეთში ანალოგი არ აქვს და მუსიკალურ-იუმორისტული ფორმატისაა. პროექტის სახელწოდებაა „ერთხელ ვეგასში" და ის არის ერთდროულად შემოქმედებითი საღამოცაა, შოუც, ბენეფისიც და მიძღვნაც, სადაც სხვადასხვა შემსრულებლები და ჯგუფები მიიღებენ მონაწილეობას. პროექტის პირველი სტუმარი გახლდათ ჯგუფი „ა-სტუდიო", რომელსაც სცენაზე მოღვაწეობის 30 წელი შეუსრულდა. ცნობილი კოლექტივის თხოვნით, ტელეგადაცემაში მათთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ჯგუფმა „მგზავრები". მათ ერთობლივად შეასრულეს „ა სტუდიოს" სიმღერა „Душа", რომელსაც გიგი დედალამაზიშვილმა ქართული ტექსტი მოარგო, ქეთამ კი რუსულად შეასრულა. მათ დუეტს დარბაზში დიდი აღფრთოვანება მოჰყვა. მოგვიანებით, ჯგუფის პროდიუსერმა, ოთო ედიშერაშვილმა შესაბამისი ვიდეოც გამოაქვეყნა, რომელსაც ჩვენც გთავაზობთ. [video width="400" height="224" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/18905720_328750840874990_7146420964559945728_n.mp4"][/video]

ქეთა თოფურიასა და „მგზავრების" რუსულ-ქართული დუეტი (ვიდეო)

რუსული საიტი dni.ru აქვეყნებს სტატიას სათაურით: „რუსულმა მედიამ ქეთა თოფურია ქმარს გააშორა", სადაც საუბარია იმაზე, რომ რუსული პრესის ცნობით, „ა სტუდიოს" სოლისტის 4-წლიანი ქორწინება დასრულდა. როგორც სტატიაშია აღნიშნული, ჟურნალისტებმა ქეთას მეგობრებისგან გამოარკვიეს, რომ უკვე რამდენიმე თვეა, შემსრულებელი თავის ქალიშვილთან, ოლივიასთან ერთად ცალკე ცხოვრობს. ზოგი ამის მიზეზად ქეთას რომანს ასახელებს რეპერ გუფისთან, ზოგი კი ამბობს, რომ ქმართან ურთიერთობა გაცილებით ადრე აერია. რუსულ მედიას მოჰყავს ქეთას დედის, ნატა თოფურიას კომენტარი ერთ-ერთ გადაცემასთან, სადაც მან აღნიშნა, რომ მისი ქალიშვილი და ლევ გეიხმანი ერთმანეთს იშვიათად ხედავენ. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად რეალურია ქეთასა და ლევ გეიხმანის გაშორების ამბავი და პროდიუსერ ნატო დუმბაძეს დავუკავშირდით, რომელმაც ეს ინფორმაცია უარყო და აღნიშნა, რომ ქეთა იმდენად დაღლილია ერთსა და იმავე შეკითხვაზე პასუხის გაცემით, რომ ამ თემაზე ჟურნალისტებს აღარ ეკონტაქტება - „ფაქტია ის, რომ ლიოვა და ქეთა თავს ერთად მშვენივრად გრძნობენ", გვითხრა ცნობილმა პროდიუსერმა.

💞 A post shared by Keti Topuria (@keti_one_official) on Jun 15, 2016 at 6:22am PDT

А Вы помните какая маленькая была Ливи?)) A post shared by Кэти Топурия и малышка Оливия❤ (@keti_livi) on Apr 10, 2016 at 5:44am PDT

ქეთა თოფურია რუსულმა პრესამ ქმარს გააშორა - რა ხდება სინამდვილეში Сладкая😍 A post shared by Кэти Топурия и малышка Оливия❤ (@keti_livi) on Jun 12, 2017 at 9:34am PDT

ქეთა თოფურია საქართველოში შვილთან ერთად ჩამოვიდა