ქოლგების ნაცვლად გირლანდები: ბათუმობა 2-3 სექტემბერს გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => batumoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158354 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => batumoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158354 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => batumoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => batumoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158354) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,18734) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155763 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 15:39:35 [post_date_gmt] => 2017-08-22 11:39:35 [post_content] => ბათუმში ძირითად ტურისტულ ობიექტებთან ოთხენოვანი საინფორმაციო დაფები განთავსდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტომ დაფები 10 მნიშვნელოვან ტურისტულ და ისტორიულ-კულტურულ ადგილთან დადგა. მათ შორისაა ბათუმის შუქურა, ბულვარის კოლონადები, ნობელების მუზეუმი, სინაგოგა და წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია. ასევე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მიხეილ დალფონსის ძეგლი და ბათუმის მერიის შენობა. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტებმა ჩვენი ისტორიულ-კულტურული თუ ტურისტული ადგილების შესახებ სწორი და საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ. თითოეულ ობიექტთან ოთხენაზეა განთავსებული ინფორმაცია ადგილისა თუ ძეგლის ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობის შესახებ, რაც თავიდან აგვარიდებს ჩვენი ქალაქის ტურისტული ადგილების შესახებ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. ჯამში, ორი წლის განმავლობაში ბათუმში 25 საინფორმაციო დაფა და 20 ფოტოსტენდი განვათავსეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ სრულად მოვიცვათ ყველა ძირითადი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა და ვგეგმავთ ეტაპოპრივად მოვახდინოთ საინფორმაციო დაფებით მათი უზრუნველყოფა,“ - განაცხადა აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს დირექტორმა თინათინ ზოიძემ. [post_title] => ბათუმში ტურისტულ ადგილებთან ოთხენოვანი ინფოდაფები განთავსდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-turistul-adgilebtan-otkhenovani-infodafebi-gantavsda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 15:39:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 11:39:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155763 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155176 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-19 18:41:08 [post_date_gmt] => 2017-08-19 14:41:08 [post_content] => ბათუმში 5 წლის ბავშვს მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. მცირეწლოვანი სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ჰოსპიტალში გადაიყვანა. როგორც სასწრაფო დახმარების ექიმებმა განაცხადეს, ბავშვს დაჟეჟილობები აღენიშნება. როგორც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ავტომობილის ან სხვა ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => ბათუმში 5 წლის ბავშვს ავტომობილი დაეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-5-wlis-bavshvs-avtomobili-daejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 18:41:08 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 14:41:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155176 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 155131 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-19 11:52:45 [post_date_gmt] => 2017-08-19 07:52:45 [post_content] => ბათუმში თხევადი გაზის სადგურის აფეთქების შედეგად ერთ-ერთი დაშავებული, რომელმაც სხეულის 90- პროცენტიანი დამწვრობა მიიღო, დღეს დილით გარდაიცვალა. როგორც აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ზაალ მიქელაძემ განაცხადა, დაშავებული კლინიკა „მედინადან“ გუშინ თბილისში, დამწვრობის ცენტრში გადაიყვანეს, იგი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. დამწვრობის ცენტრში მკურნალობას განაგრძობს მეორე დაშავებული. მას სხეულის 32 % დამწვარი აქვს. 16 აგვისტოს ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩაზე რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიწვა. გავრცელებული ინფორმაციით, გაზგასამართი სადგური აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ელექტრო ან თბოენერგიის - გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => ბათუმში მომხდარი აფეთქების დროს ერთ-ერთი დაშავებული გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-momkhdari-afetqebis-dros-ert-erti-dashavebuli-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 13:27:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 09:27:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155131 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155763 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 15:39:35 [post_date_gmt] => 2017-08-22 11:39:35 [post_content] => ბათუმში ძირითად ტურისტულ ობიექტებთან ოთხენოვანი საინფორმაციო დაფები განთავსდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტომ დაფები 10 მნიშვნელოვან ტურისტულ და ისტორიულ-კულტურულ ადგილთან დადგა. მათ შორისაა ბათუმის შუქურა, ბულვარის კოლონადები, ნობელების მუზეუმი, სინაგოგა და წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესია. ასევე, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, მიხეილ დალფონსის ძეგლი და ბათუმის მერიის შენობა. „ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტებმა ჩვენი ისტორიულ-კულტურული თუ ტურისტული ადგილების შესახებ სწორი და საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ. თითოეულ ობიექტთან ოთხენაზეა განთავსებული ინფორმაცია ადგილისა თუ ძეგლის ისტორიულ-კულტურული მნიშვნელობის შესახებ, რაც თავიდან აგვარიდებს ჩვენი ქალაქის ტურისტული ადგილების შესახებ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას. ჯამში, ორი წლის განმავლობაში ბათუმში 25 საინფორმაციო დაფა და 20 ფოტოსტენდი განვათავსეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ სრულად მოვიცვათ ყველა ძირითადი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა და ვგეგმავთ ეტაპოპრივად მოვახდინოთ საინფორმაციო დაფებით მათი უზრუნველყოფა,“ - განაცხადა აჭარის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს დირექტორმა თინათინ ზოიძემ. [post_title] => ბათუმში ტურისტულ ადგილებთან ოთხენოვანი ინფოდაფები განთავსდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-turistul-adgilebtan-otkhenovani-infodafebi-gantavsda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 15:39:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 11:39:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155763 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 152 [max_num_pages] => 51 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1bc6db6fa80b38b0ef5284f300d0d268 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )