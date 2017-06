ქვეითად მოსიარულე 30 წლამდე ქალს ავტომანქანა დაეჯახა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => qveitad-mosiarule ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140433 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => qveitad-mosiarule ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140433 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => qveitad-mosiarule ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => qveitad-mosiarule ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140433) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,15978) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139647 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-19 15:39:51 [post_date_gmt] => 2017-06-19 11:39:51 [post_content] => ბათუმმა კიდევ ერთ „Street Art Festival”-ს უმასპინძლა. ფესტვალის ფარგლებში ქალაქს ახალი ნამუშევრები შეემატა, რომლებმაც რამდენიმე დღეში ქალაქის მცხოვრებლებსა და ტურისტებს შორის პოპულარობა მოიპოვა. 30-მდე ფრანგმა, ირანელმა და ადგილობრივმა მხატვარმა თავიანთი შემოქმედება ანბანის კოშკის, ბაქოს ქუჩისა და ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე კედლებზე გადაიტანეს. საერთო ჯამში, ქალაქის ტერიტორიაზე 600 მ2 ტერიტორია მოიხატა. „Street Art Festival” ბათუმში წლებია განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისიტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ამ დროის განმავლობაში მის ფარგლებში ქალაქს არაერთი თვალსაჩინო ნამუშევარი შეემატა. მათ შორის სთრით არტ კომპოზიციები, რომელიც 2014 წელს პარიზში მოქმედი გალერეის - “L’attrape Reve“ - 18-მა ფრანგმა და 6 ქართველმა ხელოვანმა, ხოლო 2015 წელს ავსტრიელმა და ქართველმა მხატვრებმა განახორციელეს. 2016 წელს, სტრიტ არტ არეალის გაფართოების მიზნით მოცულობითი ნამუშევრები შეიქმნა აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტებშიც. ფესტივალის ფორმატიდან გამომდინარე მასში მონაწილეობას ყოველწლიურად რამდენიმე უცხოელი არტისტი ღებულობს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="139654,139655,139656,139657,139658"] [post_title] => ბათუმმა Street Art Festival-ს უმასპინძლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumma-street-art-festival-s-umaspindzla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 15:40:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 11:40:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139647 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139337 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 14:05:04 [post_date_gmt] => 2017-06-17 10:05:04 [post_content] => სომხეთიდან ბათუმში, 16 ივნისს, 07:10 საათზე, მიმდინარე ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, პირველი მატარებელი შემოვიდა. მატარებელი 180 ადგილიანია და ის პირველ ოქტომბრამდე, ყოველდღე ივლის. ერევნიდან ბათუმში მგზავრობის ღირებულება კლასის მიხედვით განისაზღვერბა. ბილეთის ფასი შვეიცარული ფრანკის ექვივალენტში დგინდება. მოდერნიზებულ ვაგონში პლაცკარტის ღირებულება 37,80 ლარია, მოდერნიზებული კუპირებული კი 64,44 ლარი. გარდა ამისა, პირველი ივლისიდან ბათუმი-თბილისის მიმართულებით შტადლერის ტიპის ორსართულიანი, ოთხი მატარებელი ივლის. ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, შესაძლებელია მგზავრობის ტარიფებში უმნიშვნელო ცვლილებაც მოხდეს. წყარო: ბათუმელები [post_title] => სომხეთიდან ბათუმში მატარებელი ოქტომბრამდე, ყოველდღიურად ივლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => somkhetidan-batumshi-matarebeli-oqtombramde-yoveldghiurad-ivlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 14:10:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 10:10:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139337 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139002 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-15 19:18:54 [post_date_gmt] => 2017-06-15 15:18:54 [post_content] => ბათუმში, ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა. შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა. ადგილზე მისულ სამაშველო ბრიგადას 60 წელს გადაცილებული მამაკაცი გარდაცვლილი დახვდა. მომხდარის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. როგორც შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 115- ე მუხლით დაიწყო, რაც პირის თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. [post_title] => ეშმაკის ბორბლიდან მამაკაცი გადმოვარდა და გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eshmakis-borblidan-mamakaci-gadmovarda-da-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-15 19:25:58 [post_modified_gmt] => 2017-06-15 15:25:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139002 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139647 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-19 15:39:51 [post_date_gmt] => 2017-06-19 11:39:51 [post_content] => ბათუმმა კიდევ ერთ „Street Art Festival”-ს უმასპინძლა. ფესტვალის ფარგლებში ქალაქს ახალი ნამუშევრები შეემატა, რომლებმაც რამდენიმე დღეში ქალაქის მცხოვრებლებსა და ტურისტებს შორის პოპულარობა მოიპოვა. 30-მდე ფრანგმა, ირანელმა და ადგილობრივმა მხატვარმა თავიანთი შემოქმედება ანბანის კოშკის, ბაქოს ქუჩისა და ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე კედლებზე გადაიტანეს. საერთო ჯამში, ქალაქის ტერიტორიაზე 600 მ2 ტერიტორია მოიხატა. „Street Art Festival” ბათუმში წლებია განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისიტროს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ამ დროის განმავლობაში მის ფარგლებში ქალაქს არაერთი თვალსაჩინო ნამუშევარი შეემატა. მათ შორის სთრით არტ კომპოზიციები, რომელიც 2014 წელს პარიზში მოქმედი გალერეის - “L’attrape Reve“ - 18-მა ფრანგმა და 6 ქართველმა ხელოვანმა, ხოლო 2015 წელს ავსტრიელმა და ქართველმა მხატვრებმა განახორციელეს. 2016 წელს, სტრიტ არტ არეალის გაფართოების მიზნით მოცულობითი ნამუშევრები შეიქმნა აჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტებშიც. ფესტივალის ფორმატიდან გამომდინარე მასში მონაწილეობას ყოველწლიურად რამდენიმე უცხოელი არტისტი ღებულობს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="139654,139655,139656,139657,139658"] [post_title] => ბათუმმა Street Art Festival-ს უმასპინძლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumma-street-art-festival-s-umaspindzla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 15:40:05 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 11:40:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139647 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 121 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 35451c2b839f62c04c097c909c4c84b3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )