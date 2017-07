რა ხდება გიორგი სუხიტაშვილის სახლთან: „მეექვსე დღეა ასეა, სადარბაზოში ვერ შევდივართ…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-sukhitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145469 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-sukhitashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145469 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 751 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-sukhitashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-sukhitashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145469) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (751) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 86601 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-07 14:10:25 [post_date_gmt] => 2016-11-07 10:10:25 [post_content] => გიორგი სუხიტაშვილისა და ქეთი ხუციშვილის მიერ შესრულებულმა „ვოლარემ“ „ჩემი ცოლის დაქალებში“, სოცქსელი ააფეთქა, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. გიორგი სუხიტაშვილი რომ კარგად იმღერებდა, რა თქმა უნდა, ეს ისედაც ვიცოდით, მაგრამ მაყურებელი გაკვირვებულია მსახიობ ქეთი ხუციშვილის (ლუნა) ნიჭიერებით, რომელმაც სიმღერა თავად შეასრულა. „რუსთავი 2“-ის გენერალურმა დირექტორმა, ნიკა გვარამიამ ვიდეო გააზიარა და დააწერა: „ბატონო? ეს ალმოდოვარის ქალი ყოფილა, ნამდვილი. არ მითხრა ახლა, რომ თვითონ მღერის, არ გამომა@@@ვო საბოლოოდ...“, რაზეც სერიალის სცენარისტმა ქეთი დევდარიანმა უპასუხა, რომ მსახიობი თავად მღერის. ერთ-ერთი „ფეისბუქ“-მომხმარებელი კი წერს, რომ ქეთის ნიჭიერების შესახებ მისი დის სოცქსელიდან უკვე დიდი ხანია, იციან: „ცეკვა, სიმღერა, სამსახიობო ნიჭი, ხმა... ორი წელია, მისი დის გვერდის წყალობით ყველა ამ სპექტრში ვიცნობთ :) <3 ნიჭის და ქარიზმის ყუმბარაა“. ქეთი ხუციშვილისა და გიორგი სუხიტაშვილის „ვოლარემ" სოცქსელი ააფეთქა!.. (ვიდეო)

მომღერალი გიორგი სუხიტაშვილი სოციალურ ქსელში სტატუსს აქვეყნებს, სადაც აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ბევრი შეთავაზებისა, საარჩევნო და პოლიტიკურ კონცერტებში მონაწილეობაზე არავის დათანხმდება და ტყუილად მასთან ნუ დარეკავენ. „ყურადღება!!! ჩემო მეგობრებო და არამხოლოდ, ბოლო ერთი კვირაა ყოველდღე მეხმიანებიან პოლიტიკური პარტიებისა და კანდიდატების სააგიტაციო ღონისძიებებიდან, რომ მივიღო მონაწილეობა. დიდი მადლობა, რომ გახსოვართ მაგრამ არ მინდა სააგიტაციო კონცერტებში მონაწილეობის მიღება. თუ დღესასწაულია და რამე სხვა, დამიძახეთ თქვენთან ვარ, დროშები, ბანერები, „შემოხაზე", „მომეცი", „მიეცი" არ მინდა. არჩევნების მერეც გააკეთეთ ხოლმე ხშირად რეგიონებში კონცერტები და დამიძახეთ, არ ტეხავს. გმადლობთ ყურადღებისათვის..." - წერს გიორგი. გიორგი სუხიტაშვილი საარჩევნო კონცერტებში მონაწილეობაზე უარს ამბობს

მომღერალი გიორგი სუხიტაშვილი „ფეისბუქზე" იმის შესახებ წერს, რაზეც, როგორც ჩანს, ყველაზე ხშირად მიუთითებენ და რაც ძალიან არ მოსწონს. „წვერზე ხო დამანებეს თავი, რატო მაქვს, როდემდე უნდა ვიარო ასე და ა.შ. ახლა „რატო ვარჯიშობ, ფეხი რომ გტკივა". ჩემზე მეტად გაწუხებთ ჩემი ფეხის ამბავი? ან ფეხის გარდა სხვა კუნთი, მყესი და ზოგადად კიდური არ არსებობს? ვიცი, რასაც ვაკეთებ, 30 წლის ვარ და მე თვითონ გადავწყვეტ როგორმე. საგულისხმოა ისიც, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ამაზე არც კი ლაპარაკობენ. P.S. არც შეყვარებული მყავს, არც ცოლი და ამაზეც ნუ გაა...აკეთ, მივხედავ როგორმე!“ - წერს მომღერალი სოციალურ ქსელში. 