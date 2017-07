რამდენად ახლოსაა ე.წ. საზღვრები და ოკუპანტები ჩვენთან (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => e-w-sazghvari [1] => rusuli-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144605 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => e-w-sazghvari [1] => rusuli-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144605 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6345 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => e-w-sazghvari [1] => rusuli-okupacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => e-w-sazghvari [1] => rusuli-okupacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144605) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6345,7859) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143914 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 21:57:54 [post_date_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content] => "სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, პროვოკაციული ინფორმაცია ვრცელდება" - ამ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, საქართველოში, საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით. რუსეთი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მიერ ტერიტორიის მიტაცების ფაქტს პროპაგანდად აფასებს და ამბობს, რომ ამ ინფორმაციას ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე განიხილავენ. "ასეთ შემთხვევებში შეთხზული „პროპაგანდისტული სატყუარები“ ყოველთვის ერთნაირია. თბილისიდან კვლავ ისმის ბრალდებები, რომ სამხრეთოსური მხარე თავის სასაზღვრო ნიშნებს ათავსებს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ საკითხის განხილვა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, დაგვარწმუნებს ამ აბსურდული პრეტენზიების სიყალბეს. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზების მოწინააღმდეგეები ხელს ვერ შეუშლიან პრაღაში კონსტრუქციული შეხვედრის გამართვას“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 7 ივლისს პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრას ორივე ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენელი დაესწრება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მხარეები ისაუბრებენ რუსეთ-საქართველოს შორის ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და ჰუმანიტარული ურთიერთობების ნორმალიზებაზე. გარდა ამისა, მხარეები გაცვლიან აზრებს 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციაზე, რაც უკავშირდება საბაჟო ადმინისტრირებასა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მიმართულებით შვეიცარიის დახმარებით, უკვე ჩაატარეს მოსამზადებელი სამუშაოები. უწყების ცნობით, არის რეალური შესაძლებლობა იმის, რომ კონტრაქტებს ხელი მალე მოეწეროს. [post_title] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro-saqartvelos-teritoriis-mitacebas-absurdul-braldebas-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 21:57:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 91208 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-11-27 16:00:31 [post_date_gmt] => 2016-11-27 12:00:31 [post_content] => გორის მუნიციპალიტეტიდან ადგილობრივი მკვიდრი, 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილი გაიტაცეს. გავრცელებული ინფორმაციით, მიხეილ ხუბულაშვილის გატაცება სოფელ ჯარიაშენიდან მოხდა. ამჟამად დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს. [post_title] => გორის მუნიციპალიტეტიდან 18 წლის მიხეილ ხუბულაშვილი გაიტაცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => goris-municipalitetidan-18-wlis-mikheil-khubulashvili-gaitaces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-27 16:00:31 [post_modified_gmt] => 2016-11-27 12:00:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=91208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 83532 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-10-22 16:57:31 [post_date_gmt] => 2016-10-22 12:57:31 [post_content] => დე ფაქტო „სამხრეთ ოსეთის“ ე.წ. საზღვართან რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრები გაიტაცეს. გატაცებული 1973 წელს დაბადებული მალხაზ ლეჟავაა. ლეჟავას ოჯახი საოკუპაციო ხაზთან ახლოს, სოფლის განაპირას ცხოვრობს. მისი დაკავება საკუთარი საცხოვრებელი სახლის სიახლოვეს მოხდა. ამ დრომდე ოჯახს ე.წ. „სამხრეთის ოსეთის“ მხრიდან არავინ დაკავშირებია. [post_title] => ე.წ. საზღვართან რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრები მალხაზ ლეჟავა გაიტაცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => e-w-sazghvartan-rusuli-sajariso-danayofis-warmomadgenlebma-sofel-mejvriskhevis-mckhovrebi-malkhaz-ledjava-gaitaces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-22 16:59:24 [post_modified_gmt] => 2016-10-22 12:59:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=83532 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143914 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 21:57:54 [post_date_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content] => "სამწუხაროდ, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე, პროვოკაციული ინფორმაცია ვრცელდება" - ამ განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, საქართველოში, საზღვრის გადმოწევასთან დაკავშირებით. რუსეთი ე.წ. სამხრეთ ოსეთის მიერ ტერიტორიის მიტაცების ფაქტს პროპაგანდად აფასებს და ამბობს, რომ ამ ინფორმაციას ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე განიხილავენ. "ასეთ შემთხვევებში შეთხზული „პროპაგანდისტული სატყუარები“ ყოველთვის ერთნაირია. თბილისიდან კვლავ ისმის ბრალდებები, რომ სამხრეთოსური მხარე თავის სასაზღვრო ნიშნებს ათავსებს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. ეჭვი არ გვეპარება, რომ ამ საკითხის განხილვა, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, დაგვარწმუნებს ამ აბსურდული პრეტენზიების სიყალბეს. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზების მოწინააღმდეგეები ხელს ვერ შეუშლიან პრაღაში კონსტრუქციული შეხვედრის გამართვას“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადებაში ნათქვამია, რომ 7 ივლისს პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის, გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერმინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის, ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრას ორივე ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენელი დაესწრება. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მხარეები ისაუბრებენ რუსეთ-საქართველოს შორის ტრანსპორტის, ვაჭრობისა და ჰუმანიტარული ურთიერთობების ნორმალიზებაზე. გარდა ამისა, მხარეები გაცვლიან აზრებს 2011 წლის შეთანხმების იმპლემენტაციაზე, რაც უკავშირდება საბაჟო ადმინისტრირებასა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ამ მიმართულებით შვეიცარიის დახმარებით, უკვე ჩაატარეს მოსამზადებელი სამუშაოები. უწყების ცნობით, არის რეალური შესაძლებლობა იმის, რომ კონტრაქტებს ხელი მალე მოეწეროს. [post_title] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიის მიტაცებას აბსურდულ ბრალდებას უწოდებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetis-sagareo-saqmeta-saministro-saqartvelos-teritoriis-mitacebas-absurdul-braldebas-uwodebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 21:57:54 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 17:57:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 606b5df77fdd14bbb88fb94a8a0ae4e3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )