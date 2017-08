როგორ გავაბედნიეროთ საკუთარი შვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152920 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152920 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1870 [author] => [author_name] => [post_author] => 4 [post_date] => 2017-08-01 13:23:01 [post_date_gmt] => 2017-08-01 09:23:01 [post_content] => ცნობილია, რომ საკვების მიღების შემდეგ აუზში შესვლა ან ზღვაში ბანაობა რეკომენდებული არაა. მიიჩნევა, რომ საკვების მიღების შემდეგ ბანაობა კუჭ-ნაწლავის პრობლემებს იწვევს და სპაზმის განვითარებას უწყობს ხელს. რეალურად არ არსებობს არანაირი სამედიცინო კვლევა, რომელიც ადასტურებს, რომ ჭამის შემდეგ ზღვაში ბანაობა პირდაპი კავშირშია კუჭის სპაზმთან. ცნობილია, რომ საკვების მიღების შემდეგ ძლიერდება სისხლის მიმოქცევის პროცესი, ხოლო ცურვისას (ისევე როგორც ნებისმიერი ფიზიკური დატვირთვის დროს) სისხლის ეს ნაკადი განსაკუთრებით სჭირდება კუნთებს. ამდენად კუჭ-ნაწლავის სისტემა არასაკმარის მომარაგებას იღებს და მონელება რთულდება. ამან კი შესაძლოა სპაზმი და კოლიკა გააძლიეროს. ავსტრალიელი ექიმი დარენ მორტონი, რომელიც სპორტსმენებთან მუშაობს, ამბობს, რომ ყველაზე მეტად კოლიკა და მუცლის ტკივილი მოცურავეებს აწუხებთ. აბდომინალგიური სიმპტომები შესაძლოა, განვითარდეს როგორც უშუალოდ საკვების მიღების შემდეგ, ასევე იმ შემთხვევაშიც, თუ საკვები ადამიანს 1 ან 2 საათით ადრე აქვს მიღებული. აქვე მორტონი ამბობს, რომ კოლიკას ცურვისას განსაკუთრებით აძლიერებს ხილის ან წვენის მიღება. ეს უკანასკნელი მუცლის შებერილობას იწვევს, რაც ფიზიკური დატვირთვისას აწვება ორგანოებს. კითხვაზე, არსებობს თუ არა უბედური შემთხვევის რისკი სპაზმის დროს ბავშვებში, მორტონი ამბობს, რომ არა. მისი თქმით, ეს რისკი არსებობს მაშინ, როცა ბავშვი ღრმადა შესული ზღვაში და ვერაფერს ეჭიდება, ან მაშინ როცა კარგად ცურვა არ იცის. ეს კი საკვებთან და სპაზმთან კავშირში არაა. თუ სტატისტიკას გადავავლებთ თვალს, წყალში დაღუპული ბავშების შეთხვევები მეტად გაუფრთხილებლობითაა გამოწვეული და აქ საკვები რისკფაქტორად არ მიიჩნევა. ამერიკელი მკვლევარების აზრით, სიკვდილიანობის ყველაზე ხშირი მიზეზი ცურვის არცოდნა და აუზების გაუმართაობაა. რაც შეეხება მოზრდილებს, აქ სიკვდილიანობის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებზე მოდის. ყველაფრის გათვალსწინებთ, არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება იმისა, რომ საკვების მიღების შემდეგ ცურვა ბავშვებისთვის დანაშაულია, თუმცა ყველა შესაძლო გართულების თავიდან ასაცილებლად, რკომენდებული არაა. [post_content] => „ფორტუნას" მიერ შერჩეული საბავშვო ლიტერატურა სპეციალურად განკუთვნილია 14-დან 16 წლამდე ბავშვებისთვის. ეს წიგნები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შეთავაზოთ იმ ბავშვებს, რომლებსაც კითხვა არ უყვართ. მაშ ასე, 10 წიგნი, რომელიც თქვენს შვილებს კითხვას შეაყვარებს: „ტომ სოიერის თავგადასავალი" - მარკ ტვენი დიდი მწერლის უკვდავი რომანი, რომელიც ტომ სოიერისა და მისი მეგობრების ისტორიას გვიყვება. კეთილი იუმორი, მოულოდნელი სიუჟეტური ცვლილებები, სათავგადასავლო სული და მთავარი გმირი, რომელიც საკუთარ თავში ბავშვობის საუკეთესო მხარეებს აერთიანებს. ეს ყველაფერი ადვილად იპოვის გზას ნებისმიერი ბავშვის გულამდე. „პატარა უფლისწული" - ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი ძალიან კეთილი ზღაპარი, რომელიც ბავშვმა ადრეულ ასაკში უნდა წაიკითხოს. ის ძალიან მარტივ ენაზეა დაწერილი და პატარებს მეგობრობასა და სიყვარულს ასწავლის. ის აუცილებლად დააფიქრებს პატარებს, რა უნდა დააფასონ ყველაზე მეტად ამ ცხოვრებაში. „კორალინა" - ნილ გეიმანი წიგნის მთავარი გმირი კორალინა მშობლებთან ერთად საცხოვრებლად ძველ სახლში გადადის, სადაც იპოვის კარს, რომელსაც ის პარალელურ სამყაროში გადაჰყავს. ეს სამყარო ბევრად უკეთესია, ვიდრე ის, სადაც მთავარი გმირი ცხოვრობს. ამ უცნაურ სახლში კორალინა ახალ მეგობრებს შეიძენს და თავგადასავლების ძიებაში ახალი გამოწვევების წინაშე დგება. პატარა მკითხველი სულმოუთქმენლად დაელოდება მოვლენების განვითარებას. „წიგნების სერია ჰარი პოტერზე" - ჯოან როულინგი ამ საკულტო წიგნებმა თავი თაობებს შეაყვარა. წიგნი პატარა ჯადოქრის, ჰარი პოტერის საოცარ ისტორიებზე გვიყვება, რომელიც სიმამაცის, უხლოესი მეგობრებისა და კეთილი ადმიანების დახმარებით ბოროტ ჯადოქარს ებრძვის. „განძთა კუნძული" - რობერტ სტივენსონი წიგნის სიუჟეტის მიხედვით, ყოფილი მეზღვაური საიდუმლო ვითარებში იღუპება. მთავარი გმირი ჯიმი და მისი დედა გარდაცვლილი მეზღვაურის სკივრზე კაპიტან ფლინტის კარტას პოულობენ, რომელზეც განძთა კუნძულის რუკაა გამოსახული. ჯიმი სპეციალურ ექსპედიაცისთან ერთად სიმდიდრის საძებრად მიემგზვრება და სწორედ ასე იწყება ყველაზე საინტერესო სათავგადასავლო ისტორია, რომელიც ბავშვებს უდაოდ მოეწონებათ. „ნუ მოკლავ ჯაფარას" - ჰერპერ ლი წიგნის სიუჟეტი და პერსონაჟები ეფუძნება ავტორის მოგონებებს ოჯახსა და მეზობლებზე. ასევე ამბავს, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მის მშობლიურ ქალაქში 1936 წელს, როცა ავტორი 10 წლის იყო. „ნარნიის ქრონიკები" - კლაივ ლუისი წიგნების სერია ფენტეზისა და საბავშვო ლიტერატურის ზღვარზე გადის. მასში მოთხრობილია ბავშვების მოგზაურობა ჯადოსნურ ქვეყანაში, სადაც ცხოველებს საუბარი შეუძლიათ, ხოლო ბოროტებას სიკეთე ებრძვის. ამ წიგნებში გვხდება ისტორიები ბიბლიურ მოტივებზეც. „ვაფლის გული" - მარია ფარი პატარა ბიჭის ტრილესა და მისი მეზობლის ლენას ისტორია. ისინი ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობენ და ყოველთვის აქვთ საინტერესო საქმე. ესა არის ძალიან მყუდრო, ოჯახური, კეთილი და ზღაპრული წიგნი, რომელიც ბავშვობის ყველა მოგონებას ერთად აცოცხლებს. „ბნელი საწყისები" - ფილიპ პულმანი ესაა ტრილოგია, რომელიც ერთმანეთში სამ პოპულარულ რომანს აერთიანებს. აქედან ყველაზე პოპულარულია „ჩრდილოეთის ნათება", რომელიც ამერიკაში „ოქროს კომპასისი" სახელით გამოიცა. წიგნების სერია პატარა გოგონას ლერა ბელაკვას ჯადოსნური, მაგიური და სამეცნიერო თავგადასავლების შესახებ გვიყვება. „ბეჭდების მბრძანებელი" - ჯონ რონალდ რუელ ტოლკინი ეპიკური ფენტეზის ჟანრის რომანი, რომლის 150 მილიონზე მეტია ასლია გაყიდული. რომანის სახელწოდებაში იგულისხმება მთავარი უარყოფითი პერსონაჟი, ბნელი მბრძანებელი სუიარონი, რომელსაც შექმნა ბეჭედი ძალაუფლების ბეჭდების დასამორჩილებლად. ნაწარმოები მოიცავს მთელ შუახმელეთს, რომელშიც მოგზაურობენ ჰობიტები, ფროდო ბეგინსი, სემუაიზ გემჯი, მერიადოკ ბრენდიბაკი და პერეგრინ ტუკი, ისევე როგორც მათი მეგობრები. „მომო" - მიხაელ ენდე წიგნის სიუჟეტის მიხედვით, პატარა ქალაქში ცხოვრობს საოცარი გოგონა სახელად მომო. გოგონას აქვს უნიკალური უნარი დაეხმაროს ყველა ადამიანს, რომელიც მასთან რჩევისთვის მოდის, თუმცა ბოროტი ადამიანები ამას საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ. მომოს მთავარი ამოცანაა დაანახოს ხალხს, რომ მთავარი ფასეულობა სიყვარულია. [post_title] => 10 არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც თქვენს შვილს კითხვას შეაყვარებს [post_title] => 10 არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც თქვენს შვილს კითხვას შეაყვარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-arachveulebrivi-wigni-romelic-tqvens-shvils-kitkhvas-sheayvarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-28 14:46:29 [post_modified_gmt] => 2017-07-28 10:46:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144457 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147617 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-23 12:49:32 [post_date_gmt] => 2017-07-23 08:49:32 [post_content] => გათამამებულ ბავშვს დღეს თითქმის ყოველ ნაბიჯზე ვხვდებით. მათ ხშირად ქცევის პრობლემის მქონე ბაშვებსაც უწოდებენ, რომელთა თვისებები ყოველთვის იქცევს საზოგადოების ყურადღებას. ქცევის პრობლემა თავისთავად საგანგაშო არაა, თუმცა საჭიროებს დროულ რეაგირებას როგორც მშობლის, ასევე ფსიქოლოგის მხრიდან. ყველაზე მეტად პრობლემას სწორედ მშობლების მხრიდან სიტუაციის არარეალური შეფასება ქმნის, მათ არ უნდათ იმის დაჯერება, რომ ბავშვი ზედმეტად გათამამებულია. ამის მიზეზი მშობლების გადატვირთული რეჟიმიცაა, როცა ისინი ბავშვის გულის მოსაგებად ყველაფერზე მიდიან. რეალურად გათამამებული ბავშვი შესაძლოა მომავალში ბევრი პრობლემის მომტანი გახდეს, ამდენად ადრეულ ასაკში დროული რეაგირება აუცილებელია. 12 ნიშანი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენი პატარა ზედმეტად გათამამებულია:

ბავშვს არ სურს თავისი ნივთები სხვას ათხოვოს

ეგოიზმი აიძულებს პატარებს მოიქცნენ მხოლოდ საკუთარი ინტერესების შესაბამისად. ისინი მიჩვეულნი არიან მიიღონ ყველაფერი, რაც უნდათ. ამდენად სათამაშოების სხვა ბავშვებისთვის მიცემა ყოველთვის დიდი პრობლემაა.

ხშირი ისტერიკები

3-დან 4 წლამდე ბავშვები ხშირად აწყობენ ისტერიკებს. ამის მიზეზი ისაა, რომ მათ ჯერ არ იციან ემოციების სხვაგვარად გამოხატვა. 4 წლის შემდეგ ბავშვების ისტერიკა უკვე დაფიქრების საბაბი უნდა გახდეს, რადგან ბავშვები უკვე მშობლების ემოციებით მანიპულირებას იწყებენ.

მშობლეზე მიჯაჭვულობა

ხშირად მშობლები სიბრალულს გრძნობენ, როცა ბავშვს ბებიასთან ან საბავშვო ბაღში ტოვებენ. თუ ამან სისტემატიური სახე მიიღო, იწყება ზედმეტი გათამამებაც, რამაც შესაძლოა უკონტროლო ხასიათი მიიღოს.

ბავშვი მხოლოდ სასურველ საკვებს იღებს

ცხადია, ბავშვს შეუძლია მოითხოვოს მისთვის საყვარელი საკვები, მაგრამ ამან არ უნდა მიიღოს სისტემატიური სახე. თუ ბავშვი ყოველდღე ითხოვს მხოლოდ იმ საკვებს, რომელიც მას უყვარს, ის უკვე გათამამებულია.

ბავშვი მუდამ უკმაყოფილოა

ხშირი უკმაყოფილება ბავშვის მხრიდან ასევე გათამამების ნიშანია. ამაზე მეტყველებს ბავშვის გამუდმებული წუწუნი.

ბავშვი უარს ამბობს მშობლების დახმარებაზე.

3 ან 4 წლის შემდეგ ბავშვმა უნდა ისწავლოს საკუთარი სათამაშოების ალაგება. თუ დედა გააგრძელებს მის მაგივრად ყველაფრის კეთებას, ეს აუცილებლად ჩვევაში გადაიზრდება.

უხეშობა

როცა ბავშვი ზედმეტად გათამამებულია, ის ხშირად უფროსების მიმართ პატივისცემასაც კარგავს. ის უხეში ხდება და მის ლექსიკონში სულ უფრო ხშირად ჩნდება უხამსი სიტყვები.

ბავშვის დარწმუნება სულ უფრო რთული ხდება.

გათამამებული ბავშვისთვის დედის და ბებიის, ასევე ოჯახის სხვა წევრების სიტყვები აზრს კარგავს. იმისთვის, რომ მშობელმა შვილი სასურველ ქმედებაზე დაითანხმოს, ხშირად მოლაპარაკებების მთელი რაუნდია გასამართი.

უფროსებით მანიპულაცია

ბავშვები ხშირად უფროსებთან მანიპულაციის ხერს მიმართავენ. ამ დროს მნიშვნელოვანია ოჯახის ყველა წევრი ქცევის ერთ მოდელზე შეთანხმდეს. თუ პატარას ისტერიკა არ გაუვა დედასთან, ის მამასთან ინაცვლებს, შემდეგ ბებიასთან და ასე გრძელდება უსაშველოდ. თუ ოჯახის ერთი წევრი მაინც წავიდა კომპრომისზე, ბავშვის ეს ქცევა სისტემატიურ ხასიათს მიიღებს.

ბავშვის საქციელის გამო მშობელი ხშირად ვარდება უხერხულ მდგომარეობაში

გათამამებული ბავშვებისთვის დამახასიათებელია ისტერიკა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. საუბედუროდ საზოგადოების განათლება ამ მხრივ საკმაოდ დაბალია და ხალხი ვერ ხვდება, რომ ამ დროს იგნორი საუკეთესო საშუალებაა.

ბავშვი ვერ გრძნობს პასუხისმგებლობას ცუდი საქციელის გამო

გათამამებულ ბაშვს ყოველთვის ჰყავს ზურგს უკან ადამიანი, რომელიც ცუდ ქცევას გაამართლებს. ხშირად ეს ბებია და ბაბუაა, თუმცა ხდება ისეც, რომ თავად დედა ხდება ცუდი საქციელის გამმართლებელი. თუ ასეთი ადამიანი მის ცხოვრებაში არსებობს, ის არასოდეს იგრძნობს პასუხისმგებლობას ჩადენილი შეცდომების მიმართ.

ბავშვი კატეგორიულია უარის მიმართ

გათამამებულმა ბავშვმა არ იცის, რას ნიშნავს სიტყვა არა. ეს საქციელი შესაძლოა დამახასიათებელი იყოს 4 წლის ბაბვშვისთვის, მაგრამ 4 წლის ზევით ეს ნორმა არაა.ყოველ უარს თან ისტერიკის ახალი ტალღა ახლავს.

