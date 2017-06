როგორ ჰგავს ერთმანეთს დათუნა სულიკაშვილისა და ამერიკელი დიზაინერის შექმნილი სამოსი (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => datuna-sulikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141647 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => datuna-sulikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141647 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10053 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => datuna-sulikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => datuna-sulikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141647) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10053) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 91884 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-30 13:06:22 [post_date_gmt] => 2016-11-30 09:06:22 [post_content] => უკრაინელმა მომღერალმა, ჯამალამ „ინსტაგრამზე“ დათუნა სულიკაშვილის კოლექციიდან ოქროსფერი კაბა მოირგო და ერთ-ერთ კონცერტზე ახალ სამოსში გაიბრწყინა. დიზაინერს ეს ამბავი შეუმჩნეველი არ დარჩენია და საკუთარ სოციალურ ქსელში ეს ფოტო გააზიარა. შეგახსენებთ, რომ ჯამალამ უკრაინა „ევროვიზია 2016“-ზე წარადგინა და გაიმარჯვა კიდეც. მას ამ დრომდე ოთხი სტუდიური ალბომი აქვს გამოცემული. ჯამალა საქართველოში ნამყოფია, ერთ-ერთ ღონისძიებაზე მან ქართველ მუსიკოსებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა. 3 ნოემბერს, მუსიკომედიის თეატრში, „მერსედეს ბენცის" მოდის კვირეულის მეოთხე სეზონი დათუნა სულიკაშვილის ჩვენებით გაიხსნა. როგორც ყოველთვის, დიზაინერს საინტერესო პერფორმანსი ჰქონდა, რომლის ფარგლებშიც 20-ზე მეტი კოსტიუმი წარმოადგინა. მოდის ძირითადი ტენდენციები გათვალისწინებულია, გასაფორმებლად გამოყენებულია მარგალიტები და ფოჩები, ძირითადად, შავ-თეთრ ფერებშია გადაწყვეტილი, კლასიკური სილუეტი, ტრადიციისამებრ, აქტუალურია დათუნას შემოქმედებაში. ფეხსაცმელები - ხავერდისა და ლაკის, ზოგადად, ხავერდი საკმაოდ დიდი რაოდენობითაა გამოყენებული... კოლექციამ საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა. ჩვენებას დათუნას მეგობრები და კლიენტები დაესწრნენ. მათ შორის იყვნენ მაკა ჩიჩუა და ლელა წურწუმია, რომელთაც „ფორტუნამ" შთაბეჭდილებების გაზიარება სთხოვა. მაკა ჩიჩუა, საქართველოს პირველი ლედი: ჩემი საყვარელი დიზაინერია ნამდვილად, მასთან ვთანამშრომლობ ძალიან წარმატებულად, ძალიან მომწონს მასთან ურთიერთობა. ორი სიტყვით და ერთი შეხედვით ხვდება, ვისთან როგორ იმუშაოს დამოარგოს კოსტიუმი. დღევანდელმა ჩვენებამაც გვაჩვენა, რომ აშკარად ნიჭიერი ადამიანია და მრავალფეროვანია, რაც მთავარია. ლელა წურწუმია, მომღერალი: ჩვენება ძალიან მომეწონა. კლასიკაა და ყველაზე რთული გასაკეთებელია. დათუნა კრეატიული ადამიანია, კარგად გრძნობს ქალს, მის მიხვრა-მოხვრას, კარგი კონსტრუქცია აქვს სამოსს და გემოვნებითაა შესრულებული. მისი პერფორმანსებიც ყოველთვის გამორჩეულია. აქ იყო თამამი კოსტიუმებიც, მოირგებდით რომელიმეს? ყველას (იღიმის). მე მაქვს დათუნას კოსტიუმები, ასეთი თამამი არ არის, მაგრამ მაინც თამამია. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვან გარემოში, სცენაზე ვიყენებ მის კოსტიუმებს. ნინო მურღულია 