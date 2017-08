რუსთავქალაქობა 16 სექტემბერს გაიმართება: რა ღონისძიებებია დაგეგმილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => ghonisdziebebi [2] => rustavqalaqoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154388 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => ghonisdziebebi [2] => rustavqalaqoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154388 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 757 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => ghonisdziebebi [2] => rustavqalaqoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => festivali [1] => ghonisdziebebi [2] => rustavqalaqoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154388) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (757,14172,18269) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148977 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-25 13:27:56 [post_date_gmt] => 2017-07-25 09:27:56 [post_content] => მუსიკალური ფესტივალი „საირმე 2017“ 29 ივლისიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ცნობილ კურორტ საირმეში გაიმართება. პროექტი ტრადიციულად ყოველ წელს ჩატარდება და პროგრამა უფრო მრავალფეროვანი გახდება. ამის შესახებ საქართველოს ფოლკლორის სახელწმიფო ცენტრში გამართულ პრესკონფერენციაზე მისმა ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა სიაუბრეს. „საირმე 2017“-ში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკალური ანსამბლები და სოლოშემსრულებლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. პროექტის მიზანია იმერეთის რეგიონის კულტურის ცენტად გადაქცევა და კურორტ საირმეს პოპულარიზაცია. წელს ფესტივალი სმმენელს მრავალფეროვან პროგრამას შესთავაზებს ქართული მუსიკის მიმართულებით. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ ანსამბლები: „რუსთავი“, „დიდგორი“, „იალონი“ „შავნაბადა“, „ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლი“, „იამე“, „ბასიანი“, „თბილისი“, ნეკა სებისკვერაძე და დათო ნოზაძე, ასევე რომა რცხილაძე და Paul Rimple. საგულისხმოა, რომ ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ფესტივალის წარმდგენია სასტუმრო „საირმე“ და საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი. მუსიკალური ფესტივალი „საირმე 2017" 29 ივლისს გაიხსნება

30 ივნისს, ყოველწლიური ხელოვნების ფეტივალი ,,ქართული სული 2017''-ის ფარგლებში, ველისციხეში, ვასო გოძიაშილის სახელობის თეატრში საქართველოს სახელმწიფო ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ „რუსთავის" კონცერტი გაიმართება. დასაწყისი 16:00 საათზე. 14:00 საათზე KTW-ს ღვინისა და საბრენდე სპირტის ქარხანაში მოხდება ახალი ღვინის დეგუსტაცია. ფესტივალის განმავლობაში ახაშენში მოეწყობა KTW ჯგუფის სასტუმრო „Akhasheni vineyard resort''-ის მშენებლობის დათვალიერება. ღონისძიების მასპინძელია „ველისციხის ვერანდა". მის ავთენტურ ეზოში გაიმართება ზეიმი კახური პურ-ღვინით. ღონისძიების ორგანიზატორები წარჩინებულ მოღვაწეებს დააჯილდოვებენ. ფესტივალს მრავალი საპატიო სტუმარი დაესწრება, მათ შორის ლეგენდარული ანსამბლი „ქართული ხმები", მსახიობები და ესტრადის წარმომადგენლები. რუსთავის კონცერტი და KTW-ს ღვინის დეგუსტაცია ველისციხეში

ფესტივალ "ქართული სულის" წლის პროგრამა 14 ივნისს, პრაღაში გაიხსნება. კონცერტში მონაწილეობენ: ანსამბლი "ქართული ხმები" და ოზურგეთის ფოლკლორული ანსამბლი "შვიდკაცა". ღვინის მწარმოებელი კომპანია "კახური ტრადიციული მეღვინეობა" კი ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების დეგუსტაციასა და კომპანია KTW Europe- ის პრეზენტაციას გამართავს. ღონისძიების მასპინძელია სასტუმრო "გეო" პრაღაში. პარტნიორია ქართული ავიაკომპანია "აირზენა". ღონისძიება გაიმართება პრაღაში. მის: COOL WINE. U STUDANKY 212/21 170 000, PRAHA 18:00

KTW პრაღაში ქართული ღვინის დეგუსტაციას გამართავს მუსიკალური ფესტივალი „საირმე 2017" 29 ივლისს გაიხსნება

მუსიკალური ფესტივალი „საირმე 2017" 29 ივლისიდან 10 სექტემბრის ჩათვლით, ცნობილ კურორტ საირმეში გაიმართება. პროექტი ტრადიციულად ყოველ წელს ჩატარდება და პროგრამა უფრო მრავალფეროვანი გახდება. ამის შესახებ საქართველოს ფოლკლორის სახელწმიფო ცენტრში გამართულ პრესკონფერენციაზე მისმა ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა სიაუბრეს. „საირმე 2017"-ში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ჟანრის მუსიკალური ანსამბლები და სოლოშემსრულებლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან. პროექტის მიზანია იმერეთის რეგიონის კულტურის ცენტად გადაქცევა და კურორტ საირმეს პოპულარიზაცია. წელს ფესტივალი სმმენელს მრავალფეროვან პროგრამას შესთავაზებს ქართული მუსიკის მიმართულებით. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებენ ანსამბლები: „რუსთავი", „დიდგორი", „იალონი" „შავნაბადა", „ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლი", „იამე", „ბასიანი", „თბილისი", ნეკა სებისკვერაძე და დათო ნოზაძე, ასევე რომა რცხილაძე და Paul Rimple. საგულისხმოა, რომ ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია. ფესტივალის წარმდგენია სასტუმრო „საირმე" და საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი.